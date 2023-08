Wassersparmaßnahmen in Kanada : Gutscheine für trockene Rasen

Gemeinden in Kanada verordneten jüngst Einschränkungen des Wasserverbrauchs. Nun werden mancherorts Preise für den hässlichsten Rasen verliehen.

VANCOUVER dpa | Ein knochentrockner Rasen, der seit Wochen immer gelber wird? Was in der Sommerdürre vielen Gartenbesitzern Kummer macht, soll für die Menschen im äußersten Westen Kanadas Grund zum Stolz sein. Denn dort gibt es nun – nach jüngst verordneten Einschränkungen des Wasserverbrauchs – Preise für den hässlichsten Rasen. Mehrere Gemeinden im Großraum Vancouver haben die Bürger aufgefordert, Fotos ihrer dehydrierten Grundstücke einzusenden oder zu posten, wie kanadische Medien berichteten.

In der Kleinstadt Port Coquitlam beispielsweise gibt es laut dem Sender CBC drei Einkaufsgutscheine im Wert von je 100 kanadischen Dollar (68 Euro) oder einen Gutschein von 150 Dollar für eine Gartenparty zu gewinnen. Die Gemeinden Abbotsford, Mission und Chilliwack bieten Rabatte zwischen 50 und 150 Dollar auf die Wasserrechnung oder den gleichen Betrag in Geschenkkarten an.

„Wir haben ein bisschen Spaß dabei“, zitierte CBC Dave Kidd, Manager für öffentliche Bauprojekte in Port Coquitlam. Keinen Spaß verstehen die Behörden allerdings, wenn jemand trotz eines kürzlich in Kraft getreten Verbots weiter seinen Rasen sprengt. Dann drohen Bußgelder von bis zu 500 Kanadische Dollar.