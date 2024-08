Waldbrände nahe Athen : Feuerhölle in Attika

Verheerende Waldbrände wüten seit Sonntag im Großraum Athen. Mehrere Orte mussten evakuiert werden. Die Winde machen es den Einsatzkräften schwer.

ATHEN taz | Der Nordosten des Großraums Athen erlebt seit Sonntag dramatische Stunden: Ein Waldbrand, der am Sonntagnachmittag in der Kleinstadt Varnavas 45 Kilometer nordöstlich der Athener Innenstadt ausbrach, „entwickelt sich schnell und hat trotz der übermenschlichen Anstrengungen aller Kräfte des Zivilschutzes den Pendelis-Berg erreicht“, wie ein Sprecher der griechischen Feuerwehr am frühen Montagmorgen mitteilte.

Nach Angaben der griechischen Feuerwehr brach das Feuer am Sonntag um 15.02 Uhr Ortszeit aus. Es breitete sich wegen der starken Winde sehr schnell aus. Die Flammen hätten eine Höhe von 25 Metern überstiegen, berichteten Augenzeugen.

Das Feuer geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag außer Kontrolle, weil es ständig seine Richtung änderte. Am Montagvormittag gab es drei Feuerfronten in den Orten Grammatikos, Penteli und Anatoli unweit der ostattischen Küstenstadt Nea Makri. Böse Erinnerungen werden dabei wach: In der Ortschaft Mati, ebenso im Nordosten Attikas gelegen, starben im Juli 2018 insgesamt 104 Menschen in einer Feuersbrunst.

Zehntausende Menschen mussten seit Sonntag in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Ortschaften im Nordosten von Attika, darunter die historische Stadt Marathon, wurden evakuiert. Die Bewohner erhielten vom griechischen Zivilschutz eine schriftliche Warnbotschaft mit Alarmton auf ihr Smartphone, in der sie aufgefordert wurden, sich sofort in die zu diesem Zeitpunkt jeweils angegebenen sicheren Regionen zu begeben.

Leopard-Panzer im Einsatz

Im Morgengrauen wurde die Räumung des Kinderkrankenhauses im nordöstlichen Athener Vorort Penteli angeordnet. 29 Kinder wurden in die Kinderkrankenhäuser „Aglaia Kyriakou“ und „Agia Sophia“ in der Athener Innenstadt gebracht. Am Sonntag mussten fünf Personen mit Atemproblemen wegen einer Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Ein älterer Mann, der im Ort Kaletzi versuchte, die Flammen zu löschen, stürzte und erlitt eine Fraktur. Ein Feuerwehrmann, der in Marathon im Einsatz war, erlitt Verbrennungen zweiten Grades an Händen und Füßen. In Varnavas verbrannte ein Feuerwehrfahrzeug.

Die Einsatzkräfte sind im Großeinsatz: 560 Feuerwehrleute, 16 forstwirtschaftliche Teams, 177 Fahrzeuge sowie 17 Löschflugzeuge und 15 Hubschrauber kämpften am Montagvormittag gegen die Flammen. Unter den Fahrzeugen war auch ein umgebauter Leopard-Kampfpanzer, der zur Brandbekämpfung Wasser wirft, statt Kanonen abzufeuern.

Wie Athener Meteorologen und ein Sprecher der griechischen Feuerwehr mitteilten, ist am Montag mit einer weiteren Verstärkung der Winde zu rechnen. Der griechische Wetterdienst Meteo sagte Winde der Stärke 6 mit Böen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde voraus. Dies ist ein ultimativer Brandbeschleuniger. Denn die starken Winde tragen maßgeblich dazu bei, dass sich die Waldbrände sehr schnell verbreiten. Nach Angaben des Brandmeteorologen Theodoros Yannaros hat das Großfeuer im Nordosten Attikas seit Sonntag in weniger als 12 Stunden eine Strecke von mehr als 40 Kilometer zurücklegen können.

Unklarheit herrscht noch darüber, wie viele Häuser, Autos und Tiere in den betroffenen Gebieten bereits bis zum Montagmorgen dem Großfeuer zum Opfer fielen. „Mindestens 20 Häuser sind in Varnavas verbrannt, eines davon innerhalb der Siedlung“, sagte Panagiotis Katsikis, ein freiwilliger Feuerwehrmann in Varnavas, gegenüber dem privaten Athener Fernsehsender Mega Channel. „Wenn das Feuer aus der Luft nicht gelöscht wird, wird das Feuer noch fünf Tage lang brennen. Von der Fußpatrouille aus können sie nicht in die Nähe des Feuers gelangen. Erst wenn die Flammen niedrig sind, können sie sich dem Feuer nähern. Wir haben Häuser, Autos und Tiere brennen sehen. Das Feuer ist sehr stark.“