piwik no script img

Wahlen in HondurasEinmischung mit chaotischen Folgen

Nach Auszählung von 57 Prozent der Wahlzettel trennen nur 515 Stimmen die beiden führenden Kandidaten. Dafür ist US-Präsident Trump mitverantwortlich.

Eine Frau am Mikrofon: Die Kandidatin der regierenden Partei Libre, Rixi Moncada
Völlig abgeschlagen: die Kandidatin der regierenden Partei Libre, Rixi Moncada Foto: Jose Cabezas/reuters

Von

Knut Henkel

39,9 Prozent für Nasry „Tito“ Asfura von der Nationalen Partei und 39,9 Prozent für Salvador Nasralla von der Liberalen Partei lautet das Zwischenergebnis in Honduras nach Auszählung von 57 Prozent der Stimmen durch die Wahlkommission (CNE). Gerade 515 Stimmen trennen die beiden konservativen Kandidaten. Weit abgeschlagen folgt ihnen die Kandidatin der noch amtierenden Regierungspartei Libre, Rixi Moncada, mit gerade etwa 19 Prozent der Stimmen.

Sicher ist also: Es wird eine konservative Regierung geben. Und Libre wurde abgestraft für eine magere Regierungsbilanz und für ihren ideologieschwangeren Diskus. Unklar hingegen ist, wer das Land ab Januar regieren wird.

30 Tage hat die Wahlkommission (CNE) nach der Stimmabgabe Zeit, um das amtliche Wahlergebnis zu präsentieren. Doch für Irritationen in Tegucigalpa sorgt, dass sich das Auszählungstempo am Montag merklich verzögert hatte. Hinzu kommt, dass ein Präsidentschaftskandidat Stimmung in eigener Sache macht. Am Montagvormittag prophezeite Salvador Nasralla, dass die Liberale Partei in vielen ländlichen Regionen, die noch ausgezählt werden müssten, besonders gut aufgestellt sei. Es sei „wahrscheinlich, dass wir noch gewinnen“, so Nasralla.

Das könnte Donald Trump dazu animiert haben zum zweiten Mal in die inneren Angelegenheiten von Honduras einzugreifen: „Es sieht so aus, als würde Honduras versuchen, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen zu ändern“, erklärte Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social, ohne jedoch Belege dafür vorzulegen. „Wenn sie es tun, werden sie es teuer bezahlen!“, warnte der US-Präsident.

„Offen in die inneren Angelegenheiten eingegriffen“

Trump hatte sich bereits zwei Tage vor den Wahlen in die inneren Angelegenheiten des mittelamerikanischen Landes eingemischt. Er hatte zur Wahl Asfuras aufgerufen und diesen als „einzig echten Freund der Freiheit in Honduras“ bezeichnet. Außerdem kündigte der US-Präsident nur zwei Tage vor der Wahl eine Begnadigung für den in den USA inhaftierten honduranischen Ex-Präsidenten Juan Orlando Hernández an.

Das hat sich bei der Stimmabgabe der 6,5 Millionen Wahlberechtigten durchaus bemerkbar gemacht, so Joaquín Mejía, Menschenrechtsanwalt aus Tegucigalpa. „Trump hat dem in den Umfragen hinten liegenden Asfura Stimmen gebracht, offen in die inneren Angelegenheiten meines Landes eingegriffen und demokratische Prinzipien verletzt“, kritisiert er. Für den international gut vernetzten Menschenrechtsanwalt ist Trump für das derzeitige Patt zwischen den beiden Kandidaten mitverantwortlich.

Unstrittig ist allerdings, dass das Politik-Konzept von Asfura und Nasralla weitgehend deckungsgleich ist, sagt Padre Melo. Er ist bekannter Jesuitenpadre aus El Progreso und leitete lange den kritischen Radiosender „Radio Progreso“. Liberale und Nationale Partei setzten beide auf Bergbau, Steuerbefreiungen und eine umfassende Öffnung für internationale Investitionen – häufig wirke sich das zulasten der Ar­bei­te­r:in­nen aus, so Padre Melo.

Er ist froh, dass es im Land bisher weitgehend friedlich blieb. Die Appelle der Wahlkommission (CNE) scheinen zu fruchten: Die Lage in dem für Gewalt im Kontext der Wahlen durchaus bekannten mittelamerikanischen Land blieb bislang ruhig. Doch das muss nicht so bleiben. Ein schnelles, transparentes Ergebnis kann aber dazu beitragen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Honduras #Wahl #Donald Trump #Lateinamerika
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Präsidentin Xiomara Castro bei einer Veranstaltung
Queere Menschen vor Honduras-Wahl Sie wollen mehr Sicherheit und weniger Korruption

Bei den Wahlen in Honduras tritt die amtierende Präsidentin Xiomara Castro nicht an. Sie brachte die Demokratie zurück. Ihre Bilanz ist durchwachsen.

Von Knut Henkel
Claudia Sheinbaum steht mit gestreckten Armen und einem Lächeln im Konfettiregen
Linke in Lateinamerika In der Defensive
Kommentar von Gerhard Dilger

Linke Kräfte haben auch in Lateinamerika mit dem Vormarsch der Ultrarechten zu kämpfen. Die USA mischen sich so unverhohlen ein wie lange nicht mehr.

Soldaten mit Gewehren auf einem Truck
Pressefreiheit in Honduras Bedroht, aber geeint

Kritische Jour­na­lis­t:in­nen sind in Honduras quasi permanent in Gefahr. Daran hat auch Präsidentin Xiomara Castro wenig geändert.

Von Knut Henkel
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
2
Neue AfD-Jugend und Gegenproteste Danke, Antifa
3
Ostermontag abschaffen? Ohne wirklichen Nutzen
4
Haltung von Haustieren „Wir genießen, dass wir überlegen sind“
5
Unionsstreit über Rentenreform Junge-Union-Chef sagt „Nein“ zum Rentenpaket
6
Entscheidung auf dem Bundesparteitag Grüne sagen Nein zu Globuli und Co.