„Schwierig“, „Kritisch“, „Sehr kritisch“. Diese Worte fallen am Montag in der Pressekonferenz, als die Au­to­r:in­nen des Waldökosystemberichts den Zustand der Wälder kurz zusammenfassen sollen. Der von der Waldallianz in Auftrag gegebene Bericht erfasst erstmals den gesamten deutschen Waldbestand anhand von hochauflösenden Satellitendaten. Im Vergleich zu der stichprobenartig durchgeführten Bundeswaldinventur bietet er umfassende Einblicke, wie sich die Gesundheit des Ökosystems im letzten Jahrzehnt entwickelt hat – und zeigt neue Pfade für die Zukunft auf.

Der Wald in Deutschland schrumpft nicht nur, er ist auch zunehmend fragmentiert. Das heißt, zusammenhängende Waldstücke werden kleiner. „Der Wald in Deutschland besteht aus 4,3 Millionen kleinen Inseln“, sagt Studienautor Pierre Ibisch. Diese seien im Durchschnitt nur 2,71 Hektar groß. Das sind weniger als vier Fußballfelder. Besonders klein seien Laubwälder – im Schnitt nur 0,6 Hektar.

Etwa fünf Prozent der Wälder zählt der Bericht als sogenannte Schadflächen. Sie sind extrem beschädigt und müssen wieder bewaldet werden. Vor allem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es demnach überdurchschnittlich viele Schadflächen.

Obwohl Nadelbäume, vor allem aus südlichen Klimazonen, als Lösung für den klimaresistenten Wald der Zukunft gehandelt werden, empfiehlt der Bericht das Gegenteil. Im deutschen Bestand seien gerade Nadelwälder aus Kiefern und Fichten instabil, hatten also über die Jahre stärker schwankend grüne Kronen, schreiben die Autor:innen. Diese Wälder machten aktuell noch einen großen Teil des Waldbestandes aus.

Überraschend dagegen: Die häufig totgesagte Buche zeigt sich resilienter als bisher angenommen. Insgesamt sind etwa zwei Drittel der Wälder stabil, dafür aber über 85 Prozent der Buchenwälder. Auch andere Laubbaumarten schnitten im Bericht überdurchschnittlich ab. „Einzelne Baumarten nicht vorschnell abschreiben, andere nicht zu Hoffnungsträgern erklären“, empfiehlt Mitautor Torsten Welle. Alte Bestände, wie die der Buche, müssten geschont werden.

Private Wälder in schlechterem Zustand

Erstmals zeigt der Bericht außerdem, wie sich private und öffentliche Wälder unterscheiden. Zum Beispiel in der Höhe der Baumkronen, die näherungsweise auf Alter und Reife der Bäume sowie auf ihren Beitrag zum natürlichen Klimaschutz schließen lassen. Privatwälder sind demnach im Schnitt niedriger als etwa Wälder im Landeseigentum. „Privatwald wird intensiver und in kürzeren Zyklen genutzt“, so Welle. Insgesamt hätten Privatwälder eine deutlich niedrigere ökologische Wertigkeit.

Dabei erhielten Ei­gen­tü­me­r:in­nen jedes Jahr hunderte Millionen Euro Förderungen für den Waldumbau, sagt Ibisch. Doch der Markt frage bisher nach wie vor Nadelbaumholz nach. So komme es verstärkt zu Monokulturen, etwa von Fichten, mit denen lange gutes Geld verdient werden konnte. Durch das Absterben der Fichte seien diese Privatwälder nun besonders betroffen. Deshalb brauche es mehr Begleitung für Ei­gen­tü­me­r:in­nen und neue Wege: Laubwald müsse gefördert, die Wirksamkeit der Förderung kontrolliert werden.

Auch beim Thema Klimakrise wird der Bericht deutlich. Zum einen nimmt er die sogenannten Ökosystemleistungen in den Blick, von denen auch die Menschen profitieren. Dazu zählt beispielsweise die Kühlung der Umgebung. Zum Anderen schätzt er bundesweit die Risiken für Waldbrände ein. Von jenen wären bundesweit vor allem die 3,4 Millionen Menschen betroffen, die nah am Waldrand leben. Besonders Brandenburg, aber auch Sachsen-Anhalt und Berlin sind Hochrisikoländer.

Angesichts der Klimakrise fordern die Autor:innen, die „vielfältigen gesellschaftlichen Leistungen“ der Wälder zu sehen. Der Wald als Ökosystem solle Vorrang vor der ökonomischen Bewirtschaftung haben, es brauche mehr Schutzgebiete und Wälder sollten besser miteinander vernetzt werden. „Wir wissen nicht, ob wir die Bäume, die wir heute pflanzen, in hundert Jahren noch ernten können“, sagt Ibisch. Gerade müsse der Wald vor allem stabilisiert werden.