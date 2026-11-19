„Hier, schauen Sie mal, ein junger Feldahorn“, sagt Peter Harbauer und befreit das Pflänzchen von der Schicht aus gelbem Herbstlaub, das es umgibt. Der taz-Reporter hätte den Jungbaum auf die Schnelle gar nicht gesehen, immerhin handelt es sich um einen vielleicht zwei Hand hohen Trieb mit wenigen Zweigen, an denen nur noch ein Blättchen hängt. Aber Harbauer ist als Sprecher der Berliner Forsten auch ausgebildeter Förster und bewegt sich im Wald mit einem ganz anderen Blick.

Auch dass an der obersten Spitze des kleinen Ahorns keine Knospe prangt, würde dem Laien erst einmal nicht weiter auffallen. Für Harbauer dagegen ist klar: Hier hat wohl ein Reh den leckersten Teil der Pflanze abgeknabbert. „Diese Terminalknospe ist saftig und dick“, erklärt er, „und der Baum braucht sie, um gerade nach oben zu wachsen.“ Wird sie abgebissen, entsteht ein anderes Wuchsbild, die Sprossachse teilt sich, es entsteht ein zweistämmiger Baum, ein sogenannter Zwiesel. „Oder das Wild frisst die Knospen immer wieder weg und dann stirbt er irgendwann ab.“

Harbauer führt die taz nicht alleine durch das Waldstück in der Nähe des Landesforstamts bei Friedrichshagen. Die Berliner Forsten haben Medienvertreter zu einem „Waldbautraining“ eingeladen, wie sie es zurzeit – in weit ausführlicherer Form – mit ihrem Personal durchführen. Es geht um die Einführung einer neuen Bewertungsmethode zum Zustand des Waldes, und zwar weniger um dessen schwächelnde Gesundheit als um seine Struktur. Die Methode ist das Ergebnis einer längeren Entwicklungsphase und soll ab dem kommenden Jahr auf der Fläche zum Einsatz kommen.

Die Gäste haben für das Schnuppertraining Klemmbretter in die Hand gedrückt bekommen. Auf Zetteln mit einem vereinfachten Prüfschema sollen sie den Wald auf einer 50 mal 50 Meter großen Fläche nach unterschiedlichen Indikatoren bewerten. Dabei helfen ihnen die Profis: neben Harbauer der Amtsleiter der Berliner Forsten, Gunnar Heyne, sein Stellvertreter Felix Weisbrich, der Köpenicker Forstamtsleiter Dirk Riestenpatt und Hiltrud Bontrup, die im Landesforstamt das neu geschaffene Sachgebiet „Natürlicher Betrieb“ leitet.

Nur mit ihrer tatkräftigen Hilfe lassen sich dann auch die Kategorien bewerten, die das Prüfschema abfragt: Gibt es heimische Laubbaumarten im Oberstand, also große Bäume als Teil des Kronendachs? Antwort: Nein, an dieser Stelle wachsen ausschließlich Kiefern, also Nadelbäume, in den Himmel. Kommen mehrere Waldentwicklungsphasen vor, gibt es also neben ausgewachsenen Bäumen auch Nachwuchs und vielleicht sogar alte, abgestorbene Exemplare, die Lebensraum für Spechte oder Pilze sein können? Auch hier: Fehlanzeige.

Nur Kiefern und Traubenkirschen

Helfen bei der Wald-Beurteilung: Forsten-Chef Gunnar Heyne (M.) und sein Vize Felix Weisbrich (r.) Foto: Claudius Prößer

Das Team der Forsten hat dieses Waldstück natürlich mit Bedacht ausgewählt. Es steht exemplarisch für große Teile der Berliner Forsten, auf denen weiterhin Kiefern in Reih und Glied stehen, die vor Jahrzehnten zur Holzgewinnung gepflanzt wurden. Diversität ist hier noch ein Fremdwort, und da, wo sich so etwas wie ein Unterholz bildet, besteht es vor allem aus der Spätblühenden Traubenkirsche, einer aus Nordamerika stammenden Art mit invasivem Charakter. Sie breitet sich so stark aus, weil ihre Knospen und Rinde Blausäure enthalten. Das Wild und die Vögel fressen darum nur ihre Früchte und verbreiten so auch noch die Samen weiter.

Die Waldbau-Trainingseinheiten haben eine längere Vorgeschichte: Zwar hatten die Forsten schon vor etlichen Jahren mit der Umsetzung eines „Mischwaldprogramms“ begonnen, um den Berliner Wald resilienter gegen den Klimawandel zu machen. Dass immer noch Kiefern zwei Drittel des Baumbestands bilden, ist ein historisches Erbe, welches der Landesbetrieb im Laufe der kommenden Jahrzehnte bewältigen will – durch den Umbau zu einem durchmischten Bestand aus Laub- und Nadelhölzern, der die StädterInnen kühlt, Wasser speichert, Biodiversität ermöglicht und Erholung bietet.

 Die Politik will immer gerne schnell machen, aber der Wald kann sich nun mal nicht schnell entwickeln Gunnar Heyne, Amtsleiter Berliner Forsten

Gefällt wurde noch lange, aber in recht überschaubarem Ausmaß. Dass 2024 die damalige Staatssekretärin Britta Behrendt (CDU) quasi über Nacht ein Moratorium für den Holzeinschlag ausrief, kam bei den FörsterInnen nicht gut an – nicht, weil sie mit der Abkehr von der Holzwirtschaft nicht einverstanden gewesen wären, sondern weil sie sich nicht mitgenommen fühlten. „Die Politik will immer gerne schnell machen, aber der Wald kann sich nun mal nicht schnell entwickeln“, drückt es Forsten-Chef Gunnar Heyne bei der Waldbegehung diplomatisch aus. „Vielleicht hat uns die Politik dabei geholfen, etwas schneller nachzudenken, als wir es von alleine getan hätten.“

Ein längerer Nachdenkprozess

Das Ergebnis dieses Nachdenkprozesses lautet „Waldvision 2065“, und das neue Leitbild, unter dem die Forsten künftig agieren wollen, nennt sich „Berliner Dauerwald“. Wie Heynes Stellvertreter Felix Weisbrich erläutert, erinnert der Begriff an den Berliner Dauerwaldvertrag von 1915, meint aber mehr als lediglich den zeitlich unbegrenzten Erhalt der Waldfläche in den Grenzen der Hauptstadt: nämlich ein „sich dauernd erneuerndes, urbanes Ökosystem“.

Heterogenität strebe man an, so Weisbrich: eine möglichst große Vielfalt der Baumarten auf kleinster Fläche, aber auch unterschiedliche Beleuchtungsverhältnisse, ein Wechselspiel sonniger und schattiger Bereiche. Wenn dann irgendwann eine Baumart mit dem Klimawandel nicht klarkomme, stünden im direkten Umfeld andere Arten bereit, um deren Funktion zu übernehmen.

Wichtig zu betonen sind Weisbrich die Abkehr von einem starren Regelwerk für den Waldumbau und das Prinzip der „Kleinräumigkeit“: Das Personal der Forsten soll überall im Wald Standort angepasste Entscheidungen treffen, je nachdem, wie naturnah oder altersheterogen eine Fläche ist. „Wir sagen nicht, das ist so, und das musst du tun, wir ermöglichen waldbauliche Entscheidungen, die hier so und 50 Meter weiter schon anders ausfallen können.“

Zu den Maßnahmen, die die FörsterInnen künftig einleiten, um eine bessere Waldstruktur zu fördern, gehören auch einzelne Fällungen, wenn sie etwa die Wachstumschancen von Laubbäumen durch mehr Sonnenlicht verbessern. Entnommen werden tendenziell Bäume, die an der Stelle ohnehin häufig sind (Kiefer!) oder solche mit invasivem Charakter (Traubenkirsche!).

Aber auch Nichtstun, den Wald also einfach wachsen lassen, kann je nach Standort die richtige Entscheidung sein. Das alles ist möglich, weil die Holzwirtschaft nicht mehr Teil der Grundsätze zur Waldentwicklung ist und keine Mengenziele mehr erreicht werden müssen. Holz sei „nur noch ein willkommenes Nebenprodukt“, das dann vor allem heimischen Betrieben zur Verfügung gestellt werde, sagt Weisbrich.

Die Wildzäune sollen fallen

Im zweiten Teil des Schnuppertrainings geht es auf eine ein paar Hundert Meter entfernt gelegene Fläche. Nun fallen die Punktzahlen, die die Teilnehmer auf ihren Klemmbrettern notieren, deutlich besser aus: Hier streckt sich eine Eiche durchs Kronendach aus Kiefern, dort lässt sich in einem Stamm eine Spechthöhle entdecken. Vor allem aber wächst eine weitere Schicht aus jungen Buchen heran, die schon „aus dem Äser“ sind. So nennen es FörsterInnen, wenn das Wild nicht mehr an die Spitze der Pflanze heranreicht.

Möglich wurde das an dieser Stelle, weil der Bereich jahrelang eingezäunt war. Teure und aufwändig zu wartende Wildzäune sollen aber künftig nicht mehr zum Repertoire der Berliner Forsten gehören. Stattdessen soll mehr gejagt werden, um dem Wald die Chance zum Wachsen zu geben. Auch gepflanzt werden muss dann nicht mehr viel, die Bäume sorgen durch natürliches Aussamen, oft auch mithilfe des Eichelhähers selbst für ihren Nachwuchs.

Und dann ist da noch die Frage nach den klimaresilienten Arten und Sorten, die immer wieder diskutiert wird: Sollte man nicht Bäume nach Berlin bringen, die mit Hitze und Trockenheit besser klarkommen als die heimischen? Kopfschütteln bei den Förstern: „Im Straßenraum ist das etwas anderes“ sagt Felix Weisbrich, „hier im Wald haben wir es jetzt schon mit Neophyten zu tun, die sich stark ausbreiten und die Entstehung der Biodiversität hemmen.“

Und Amtsleiter Gunnar Heyne ergänzt, dass dem Berliner Wald ohnehin noch viele heimische Baumarten fehlten: „Auch Wildobstgehölze gehören in den Wald. Die sind jetzt alle nicht mehr da, weil sie nicht der Holzproduktion dienten. Aber Holzproduktion finden Sie in unseren Grundsätzen jetzt nicht mehr.“