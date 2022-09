Während in London die Queen beerdigt wird : Im Ausnahmezustand

Klimaaktivisten besetzen Gleise. Forscher entdecken in Israel ein Grab aus der Pharaonenzeit. 2.000 Babys kommen in Deutschland zur Welt.

Während in London die Queen beerdigt wird, halten wir fest, was bezüglich Leben und Sterben an diesem Tag sonst noch in der Welt passiert.

Gleisbesetzung bei Jänschwalde

Während in London die Queen beerdigt wird, sind Klimaaktivisten am Montagmorgen in das Gelände des Kohlekraftwerks in Jänschwalde im Süden Brandenburgs eingedrungen. Sie besetzten Schienen, Gleisanlagen und Förderbänder, wie ein Sprecher der Polizei Cottbus berichtete. In den Tagebau seien die Demonstranten nicht eingedrungen. Zur Anzahl der Menschen auf dem Gelände könne er noch keine Angaben machen, sagte der Sprecher. Die Polizeidirektion Süd war nach eigenen Angaben mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Die Bereitschaftspolizei unterstütze die Polizistinnen und Polizisten aus der Region, hieß es.

Die Gruppe „Unfreiwillige Feuerwehr“ teilte mit, etwa 40 Menschen befänden sich auf dem Gelände und blockierten unter anderem den Kohlebunker und die Gleisverbindungen zum Kraftwerk. Einige hätten sich an Förderbändern festgekettet, hieß es. Die Blockierer wollen mit ihrer Aktion nach eigenen Angaben gegen den Betrieb des Tagebaus Jänschwalde und die Folgen der Braunkohleverstromung im Kraftwerk Jänschwalde protestieren. „Wir nehmen hier und heute den Kohleausstieg selbst in die Hand“, teilte eine Sprecherin mit.

Auch in London war der Zugverkehr gestört – allerdings wegen eines herkömmlichen Oberleitungsschadens. Verbindungen zwischen der Station Paddington und dem westlich von London gelegenen Slough waren am Montagmorgen blockiert, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete. Die Störung dürfte viele Trauernde betreffen. Slough liegt in unmittelbarer Nähe zu Windsor. (dpa/taz)

Dauersendungen im TV

Während die Queen in London beerdigt wird, laufen in Deutschland die Fernseher heiß. Um alles mitbekommen zu können, brauchen die Sofahocker hierzulande mindestens vier TV-Geräte.

Das Erste berichtet von 9 Uhr bis 17 Uhr über die Trauerfeier. Und wer das nicht durchhält, kann um 20.15 Uhr eine 45-minütige Zusammenfassung unter dem Titel „Abschied von der Queen – Beisetzung in Windsor“ sehen.

Das Zweite zeigt ab 9.03 Uhr ein „ZDF spezial“ mit dem Titel „Trauer um Queen Elizabeth II“. Die Sendung geht bis 18.05 Uhr. Um 19.25 gibt es ein weiteres „ZDF spezial“.

RTL hat ein „Punkt 12 Spezial“ live von der Trauerfeier ins Programm genommen. Von 9 Uhr bis 15 Uhr heißt es: „Letzte Ehre für die Queen – Die Welt verabschiedet sich von Elizabeth II.“.

Auch Sat.1 überträgt. Das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ wird bis 11 Uhr verlängert – es gibt Liveschalten nach London. Danach geht es gleich weiter mit der Live-Berichterstattung „Goodbye, Queen Elizabeth – Die Welt nimmt Abschied“.

Und sonst gibt es nichts? Doch, doch. Bei Phoenix startet um 10 Uhr zum Beispiel die Liveübertragung der Pressekonferenz zur Zeitenwende für echte Energie- und Ernährungssicherheit. (dpa/taz)

Gut 2.000 Geburten in Deutschland

Während die Queen in London beerdigt wird, werden in Deutschland gut 2.000 Babys geboren werden. Das ist der erwartbare Wert für einen Tag in diesem September. Er lässt sich aus den Geburtenzahlen der letzten Monate und Jahre hochrechnen. Die Geburtenzahl wird damit wahrscheinlich deutlich niedriger ausfallen als noch im September 2021. In den ersten Monaten dieses Jahres wurden fast 10 Prozent weniger Geburten registriert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Weltweit werden pro Tag rund 450.000 Geburten registriert. (taz)

Ausnahmezustand in London

Während in London die Queen beerdigt wird, herrscht am Montag in Großbritannien der Ausnahmezustand. Fast überall blieben Schulen und Universitäten sowie Geschäfte und Pubs geschlossen. Auf den Straßen Londons werden Hunderttausende Menschen erwartet, die einen Blick auf den Leichenzug erhaschen wollen. An der Trauerfeier in der Westminster Abbey (12 Uhr MESZ) nehmen Staats- und Regierungschefs, gekrönte Häupter und Würdenträger aus aller Welt teil. Polizei, Geheimdienste und Anti-Terror-Einheiten koordinieren die wohl größte Sicherheitsoperation, die London je erlebt hat.

In Vorbereitung auf den Leichenzug zur Westminster Abbey war am frühen Morgen die Westminster Hall mit dem Sarg der Monarchin für die Öffentlichkeit geschlossen worden. Noch in der Nacht und bis zum frühen Montagmorgen waren viele Menschen in das älteste Gebäude des britischen Parlaments geströmt, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Die Warteschlange war allerdings schon am Sonntagabend für neu Ankommende geschlossen worden.

Um 11.44 Uhr (MESZ) wird der Sarg in einer Prozession auf einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette – einem für Kanonen bestimmen Wagen – in die nahe Westminster Abbey gebracht. König Charles III., seine drei Geschwister sowie seine Söhne Prinz William und Prinz Harry sollen erneut dem Sarg zu Fuß das letzte Geleit geben. Hunderttausende Menschen werden auf den Straßen erwartet. (dpa)

Grab aus pharaonischer Zeit entdeckt

Während in London die Queen beerdigt wird, haben Archäologen in Israel eine Grabkammer aus der Zeit des ägyptischen Pharaos Ramses II. entdeckt. Wie die israelische Altertümerbehörde am Sonntag mitteilte, wurde die spektakuläre Entdeckung am Dienstag bei Baggerarbeiten am Strand von Palmachim gemacht, als die Baggerschaufel plötzlich das Dach der Grabkammer durchstieß. In dem Grab fanden sich zahlreiche Tongefäße und bronzene Pfeil- und Speerspitzen sowie menschliche Knochen. (afp)

Rund 90 weitere Coronatote in Deutschland

Während in London die Queen beerdigt wird, sind in Deutschland wieder binnen 24 Stunden rund 90 Menschen an Corona gestorben. Das Robert Koch-Institut meldete am Montag keine neu registrierten Pandemie-Opfer, weil die Gesundheitsämter an Wochenenden mit den Meldungen nicht hinterherkommen. Im Sieben-Tage-Mittelwert gab es aber zuletzt 90,6 Coronatote pro Tag. Das dürfte sich auch übers Wochenende in ähnlichem Umfang fortgesetzt haben. (taz)

Woche der Wiederbelebung

Während in London die Queen beerdigt wird, beginnt in Berlin die Woche der Wiederbelebung. Der Berufsverband Deutscher Anästhesisten und die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie die Stiftung Deutsche Anästhesiologie unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Gesundheit klären im Rahmen dieser Aktionswoche über die Chancen auf, Menschen durch schnelle und gute Reanimation vor dem Tod zu retten. (taz)

Die größten Beerdigungen

Während in London die Queen beerdigt wird, erinnert die Nachrichtenagentur afp an die größten Beerdigungen der Neuzeit. Demnach haben 1948 bei der Beerdigung von Mahatma Gandhi schätzungsweise zwei Millionen Menschen aller Kasten zugeschaut, wie ein Teil seiner Asche im Wasser des Ganges, des heiligen Stroms der Hindus, verstreut wurde.

Die Beerdigung von John Fitzgerald Kennedy am 26. November 1963 in Washington, vier Tage nach seiner Ermordung in Dallas, war das erste TV-Ereignis dieser Art. Sie wurde für zig Millionen Menschen live im damals noch neuen Medium Fernsehen übertragen.

Trauernde Massen gab es auch bei der Beerdigung des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser, der am 28. September 1970 in Kairo starb. Fast fünf Millionen Menschen nahmen an einem frenetischen Trauerzug durch die überfüllten Straßen der ägyptischen Hauptstadt teil.

Bei der Trauerfeier für Prinzessin Diana 1997 wurden mehr als eine Million Blumensträuße zu Ehren der „Prinzessin des Volkes“ vor dem Kensington-Palast niedergelegt, und hunderttausende Menschen säumten die Straßen von London, um ihren Trauerzug zu sehen. (afp/taz)