BERLIN taz | Über acht Jahre ist es schon her, dass Kim Janas im Alter von nur 16 Jahren das aufgeben musste, worauf mehr oder minder ihr ganzes Leben ausgerichtet war: das Turnen. Schon ihre Mutter war Leistungsturnerin. Der dritte Kreuzbandriss beendete dann aber eine Karriere, die sich nicht wenige ihrer Trainerinnen und Trainer schon sehr golden ausgemalt hatten. Als Jahrhunderttalent wurde sie gepriesen. Die höchsten olympischen Erfolge wurden ihr zugetraut. 13 von möglichen 15 deutschen Meistertiteln zwischen 2011 und 2013 gewann sie im Schüleralter. Als einen „herben Verlust“ für das deutsche Turnen bezeichnete die Bundestrainerin Ulla Koch damals das so vorzeitige Aus.

Welch herben Verluste Kim Janas in all den Jahren als Turnerin erleiden musste, war damals kein Thema. Die Kultur des Missbrauchs war so eine Selbstverständlichkeit, dass er als solcher selbst von den Betroffenen nicht erkannt wurde. Erst in den letzten Jahren beginnt sich das ein wenig zu ändern. Seit Jahresbeginn herrscht großes Entsetzen über die jahrelangen Missstände am Olympiastützpunkt in Stuttgart, seitdem die ehemaligen Turnerinnen Tabea Alt und Michelle Timm von schlimmsten physischem und psychischem Missbrauch berichteten.

Auch Janas hat nun erstmals via Instagram von einem brutalen System der Erniedrigungen und Entbehrungen berichtet. Sie schreibt, sie sei heute noch nicht ganz geheilt von dem, was sie erlebt habe. Der Weg an die Öffentlichkeit ist ihr nicht leichtgefallen. „Darf ich das überhaupt, 8 Jahre nachdem ich aufgehört habe?“, fragt sie zu Beginn. Eine Überlegung, die erahnen lässt, wie viele Erzählungen noch im Verborgenen liegen.

Die gebürtige Hallenserin kam im Alter von 14 Jahren nach Stuttgart „aufgrund der guten Trainingsbedingungen“, wie die sie unterstützende Talentstiftung Henning Tögel damals schrieb. Nun, die Bedingungen sahen, wie Janas berichtet, so aus: tägliches Wiegen und Taschenkontrollen auf Süßigkeiten. Sie sei „als Dicke dargestellt“ worden, weil sie neun Prozent Körperfett aufgewiesen habe. Ihr seien Lebensmittel wie Brot, Aufstriche, Wurst und sogar Wasser verboten worden. Es sei normal gewesen, trotz leichter und schwerer Erkältungen, trotz Einnahme von Antibiotika zu trainieren. Auch Muskelfaserrisse, Kapselrisse oder Ödeme galten nicht als Hinderungsgründe.

„Ach, hab dich nicht so“

Bereits vor ihrem Wechsel nach Stuttgart, als sie 2013 ihren ersten Kreuzbandriss erlitt, erzählt Janas, habe ihre Heimtrainerin unmittelbar danach gesagt: „Ach, jetzt hab dich nicht so.“

Nach außen wussten Verantwortliche sich derweil rücksichts- und verständnisvoll zu präsentieren. Bundestrainerin Koch hob gegenüber der Süddeutschen Zeitung im April 2015 hervor, Janas habe „das Talent, sich selber zu schonen“. Sie verfüge über die Gabe, auf ihren Körper zu hören, Belastungssymptome zu orten, „und dann hält sie sich zurück“.

Nach ihrer Turnkarriere und ihrem Schulabschluss studierte Kim Janas Soziale Arbeit und nahm Gesangsunterricht. Im Jahr 2022 machte sie bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ mit.

Über die nun späten Einblicke in ihre Turnkarriere schreibt Janas von einem Zwiespalt, „mutig zu sein“, und dem Gefühl, „jetzt auch auf den Zug mit aufzuspringen“, weil genau das die Gesellschaft den Betroffenen signalisiere. Es schwingt also die Sorge mit, sich mit ihrer Offenheit angreifbar zu machen. Auch das lässt erahnen, wie weit aus Sicht von Kim Janas noch der Weg zu Veränderungen im Leistungsturnen ist.