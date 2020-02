Vorwürfe gegen Staatliche Ballettschule

Eltern melden sich zu Wort

In einem Brief an Senatorin Scheeres (SPD) fordert ein Vater weitere personelle Konsequenzen. Die Kommission zur Aufklärung sei nicht unabhängig.

BERLIN taz |Nach Vorwürfen von Trainingsdrill und Kindeswohlgefährdung an der Staatlichen Ballettschule Berlin melden sich jetzt Eltern zu Wort und fordern weitere Konsequenzen. „Ich kann bisher nicht ausreichend erkennen, dass Sie mit der Aufklärung den richtigen Weg eingeschlagen haben“, schreibt ein Vater in einem Offenen Brief an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD).

In dem Schreiben von Sonntag, das der taz vorliegt, fordert der Vater eines Schülers auch die Freistellung der stellvertretenden Leiterin Antje Seike und des Leiters der Fachrichtung Bühnentanz, Marek Rózycki. Vergangene Woche hatte Scheeres bereits den Schulleiter Ralf Stabel und den künstlerischen Leiter Gregor Seyffert mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Solange Teile der alten Schulleitung noch im Amt seien, könne eine wirkliche Aufarbeitung der Vorwürfe aber nicht gelingen, glaubt der Vater. Die alte Leitung sei immerhin Teil eben jener Machtstrukturen an der Schule gewesen, die Kritik von SchülerInnen immer unterdrückt habe.

Im Januar hatte zuerst der RBB von überharten Trainingsmethoden, nicht eingehaltenen Pausenzeiten nach dem Jugendschutzgesetz und Bodyshaming an der Eliteschule des Sports in Prenzlauer Berg berichtet. Vor allem aber würde die Schulleitung Kritik lieber abbügeln als die Kinder im Zweifel zu schützen.

Kritisiert wird in dem Elternbrief auch die Zusammensetzung der von Scheeres Ende Januar eingesetzten Kommission, die die Vorwürfe prüfen und Handlungsempfehlungen erarbeiten soll: Die Kommission sei alles andere als unbefangen, weil zum großen Teil mit Leuten besetzt, die Scheeres' Behörde unterstehen.

Tatsächlich ist nach taz-Informationen die Hälfte der achtköpfigen Kommission mit ExpertInnen besetzt, deren oberster Dienstherr die Bildungsverwaltung ist oder die zumindest eng verbandelt sind mit der Behörde als Auftraggeber.

Heftige Kritik an Behördenvertreter

Deren Vertreter, Christian Blume, sah sich vergangene Woche heftiger Kritik nach einem Auftritt auf einer Vollversammlung der Schule ausgesetzt. Der Eindruck, den SchülerInnen wie auch Eltern gewannen: Blume, und damit auch die Senatorin, stehe nicht hinter den SchülerInnen, sondern kritisiere die lange „anonym“ gebliebenen BeschwerdeführerInnen, indem er etwa von „Unterstellungen“ gegenüber der Schulleitung sprach.

Ein Sprecher von Scheeres versuchte diesen Eindruck zwar schnell wieder einzufangen und betonte, man „weise das zurück.“ Doch die Causa Ballettschule hat inzwischen auch das Abgeordnetenhaus erreicht.

Die jugendpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Marianne Burkert-Eulitz, hatte gemeinsam mit ihrer Linken-Kollegin Regina Kittler und der SPD-Bildungspolitikerin Maja Lasić „mehrere Stunden lang“ mit Betroffenen gesprochen. Burkert-Eulitz hatte nach dem Auftritt Blumes ebenfalls Zweifel am Aufklärungswillen der Bildungsverwaltung geäußert. Dass „sehr viel Vertrauen verloren gegangen“ sei, zeige nun auch der Offene Brief, sagte sie der taz.

Kittler wiederum kritisierte das Beharren auf der vermeintlichen „Anonymität“ der Beschwerdeführenden. „Es gab immer Personen, die wussten, dass sich niemand die Vorwürfe aus den Fingern saugt und dass das glaubhaft ist.“ Sie wisse, dass schon seit dem vergangenen Frühjahr SchülerInnen versucht hätten, über die Vertrauenslehrerin „Botschaften“ von Missständen an die Schulleitung zu übermitteln. Offensichtlich ohne Erfolg.