Vor Treffen in WashingtonGrönlandkonflikt am Gefrierpunkt

Dänemark entsendet Soldaten auf die Insel, während US-Präsident Trump weiterhin auf eine Annexion pocht. Am Mittwoch gibt es ein Treffen in Washington.

Eine grönländische Fahne zwischen traditionellen Holzhäusern
Foto: Johan Nilsson/TT/imago
Anne Diekhoff

Von

Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen und Grönlands Außenministerin Vivian Motzfeldt durften am Mittwochnachmittag endlich in die Höhle des Löwen. Sie trafen US-Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident J. D. Vance – allerdings erst, nachdem Donald Trump und seine Anhänger fast zwei Wochen lang in immer schrilleren Tönen über Grönland und Dänemark gesprochen hatten, ohne mit ihnen zu reden.

Die Angriffe aus dem Weißen Haus blieben bisher verbal, doch die Drohung, die USA könnten sich die Arktisinsel notfalls mit Gewalt nehmen, sorgt für Spannungen – nicht nur in Grönland. Nur eine Stunde vor dem geplanten Beginn des Treffens in Washington bestätigte das dänische Verteidigungsministerium einen Bericht des dänischen Rundfunks: Das Königreich ist dabei, Soldaten nach Grönland zu schicken.

„Von heute an wird es in und um Grönland eine erhöhte Militärpräsenz geben“, teilte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen mit. Dies geschehe „in enger Zusammenarbeit mit Nato-Allierten“. Es gehe um Schiffe, Flugzeuge und Soldaten, die unter arktischen Bedingungen trainieren sollen. Zudem wolle man die Präsenz der Allianz stärken – für die transatlantische und europäische Sicherheit. Details zur Umsetzung würden in den kommenden Wochen geklärt.

US-Präsident Donald Trump bekräftigte am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social erneut, was er seit Wochen wiederholt: Grönland müsse Teil der USA werden. Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen in Nuuk hält dagegen. Seit Beginn der Eskalation betont er, dass allein das grönländische Volk über seine Zukunft entscheide. Zuletzt stellte er klar: Sollte sein Land sich hier und jetzt zwischen den USA und Dänemark entscheiden müssen, würde es Dänemark wählen, die Nato und die EU. „Dann bekommt er ein Problem“, kommentierte Trump, der mit seinem Anspruch, Grönland zu „besitzen“, die USA zunehmend isoliert.

Nach der Militäroperation in Venezuela hatte die US-Regierung plötzlich wieder lautstark klargemacht, dass Grönlands Selbstbestimmungsrecht in ihren geopolitischen Plänen keine Rolle spielt. Auch die Zugehörigkeit Grönlands zum Königreich Dänemark wird von den USA immer wieder infrage gestellt.

Themen #Donald Trump #USA unter Trump #Grönland #Dänemark
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
