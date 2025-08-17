piwik no script img

taz zahl ich

Verstorbene RechtsextremeEine Wurst für Udo Voigt

Die Heimat scheitert mit einem Gedenken für ihren Ex-Parteichef. Die NS-Geschichte in Köpenick erlaubt kein öffentliches Heldengedenken.

Demonstranten mit Schirmen stehen gegenber der NPD/Heimat-Parteizentrale
Protest vor der Köpenicker Parteizentrale der Heimat Foto: Darius Ossami
Darius Ossami
Von Darius Ossami

Berlin taz | „Köpenick ist kein Ort für Nazipropaganda!“, ruft eine Rednerin am Samstagnachmittag auf dem Mandrellaplatz ins Mikrofon und die etwa 70 Demonstrierenden applaudieren. Die Nazis von der NPD-Nachfolgepartei „Die Heimat“ verschanzten sich derweil gegenüber in ihrer Parteizentrale, bewacht von zwei bulligen Nazirockern und gelangweilt herumstehenden Polizist*innen.

Das hatten sich die Nazis anders vorgestellt, denn eigentlich wollten sie auf diesem Platz eine Mahnwache für Udo Voigt abhalten. Voigt war 15 Jahre lang NPD-Parteivorsitzender und von 2014 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, manchen ist er noch durch seine zweideutige „Gas geben“-Wahlkampagne in Erinnerung.

Im Jahr 2000, kurz nach Eröffnung der NPD-Zentrale direkt am Mandrellaplatz, kaperten Voigt und der Holocaustleugner Horst Mahler eine Veranstaltung im Köpenicker Rathaus, auf der über den Umgang mit dem Rechtsextremismus diskutiert werden sollte.

Das ist lange her. Am 17. Juli starb der 73-jährige Voigt, der zuletzt in Köpenick lebte; nur zehn Tage später folgte ihm Mahler mit immerhin 89 Jahren ins Grab. Die „Heimat“ plante eine Mahnwache für Voigt auf dem Mandrellaplatz. Dieser ist nach dem 1943 von den Nazis hingerichteten katholischen Antifaschisten Rudolf Mandrella benannt. Zudem liegt er direkt vor dem Köpenicker Amtsgericht, in dessen Räumen sich die Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche befindet. Hier verhaftete und folterte die SA im Juni 1933 Hunderte Geg­ne­r*in­nen des NS-Regimes, 23 Männer wurden ermordet.

Kein Heldengedenken

„Wir wollten unbedingt verhindern, dass hier so ein Heldengedenken stattfindet“, erzählte eine Person aus dem antifaschistischen Vorbereitungskreis. Sie schrieben verschiedene Behörden an, auch mehrere BVV-Abgeordnete setzten sich für ein Verbot der rechten Kundgebung ein. Mit Erfolg: Die Versammlungsbehörde untersagte die braune Mahnwache mit Verweis auf die unmittelbare Nähe zu einer Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus.

Die Ex-NPD verlegte zwar daraufhin ihre Mahnwache in eine Seitenstraße, verzichtete dann aber ganz darauf und zog sich in den Hof ihrer kleinen Parteizentrale zurück, von dessen Fassade eine kleine schwarze Fahne baumelte. Etwa 50 Nazis standen, im verschlossenen Hof am Würstchengrill.

Draußen auf der Antifa-Kundgebung thematisierten Red­ne­r*in­nen neben der Köpenicker Blutwoche auch das Gedenken an den 1993 am Bahnhof Schöneweide erschlagenen Hans-Joachim Heidelberg sowie die gestiegenen rechtsextremen Vorfälle im Allende-Viertel und in Schöneweide.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #NPD #Horst Mahler #Rechtsextremismus #Köpenick
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mann mit Glatze und Brille

Luftbrücke, Nietzard, Mahler

Der krawallige Lebensweg eines verstorbenen Nazis

Kolumne Die Woche von Friedrich Küppersbusch
Horst Mahler war nicht der einzige, der von links nach rechts immer der Aussicht auf den größten Krawall folgte. Und: Der Zoll-Deal mit den USA als Zeitenbruch.
Horst Mahler mit einem Megafon vor einer Deutschlandfahne.

Rechtsextremist Horst Mahler gestorben

Ein deutsches Leben

Horst Mahler war Anwalt, linker Terrorist, Maoist und Neonazi. Jetzt ist er tot. Sein Leben war wie erfunden für Anhänger der Hufeisenthese.
Von Stefan Reinecke
Udo Voigt in Anzug und Krawatte, schaut direkt in die Kamera

Ehemaliger NPD-Vorsitzender gestorben

Er relativierte den Holocaust

Der langjährige NPD-Vorsitzende Udo Voigt ist tot. Er war ein führender Rechtsextremer, als es noch eine Scham gab, sie zu wählen. Seinen Traum verwirklicht nun die AfD.
Von Andreas Speit

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.
  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Migration neu denken

So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen

2

Trump-Putin-Gipfel in Alaska

Zwei Reichsbürger unter sich

3

Treffen von Trump und Putin

No Deal

4

Badeverbote und Hitzewellen

Gefangen in der Betonwüste

5

Ökonom über ungerechtes Rentensystem

„Es geht um Umverteilung“

6

CDU-Mann Altmaier zum Flüchtlingssommer

„Wir standen vor einer sehr, sehr schwierigen Situation“