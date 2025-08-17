Verstorbene Rechtsextreme: Eine Wurst für Udo Voigt
Die Heimat scheitert mit einem Gedenken für ihren Ex-Parteichef. Die NS-Geschichte in Köpenick erlaubt kein öffentliches Heldengedenken.
Das hatten sich die Nazis anders vorgestellt, denn eigentlich wollten sie auf diesem Platz eine Mahnwache für Udo Voigt abhalten. Voigt war 15 Jahre lang NPD-Parteivorsitzender und von 2014 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, manchen ist er noch durch seine zweideutige „Gas geben“-Wahlkampagne in Erinnerung.
Im Jahr 2000, kurz nach Eröffnung der NPD-Zentrale direkt am Mandrellaplatz, kaperten Voigt und der Holocaustleugner Horst Mahler eine Veranstaltung im Köpenicker Rathaus, auf der über den Umgang mit dem Rechtsextremismus diskutiert werden sollte.
Das ist lange her. Am 17. Juli starb der 73-jährige Voigt, der zuletzt in Köpenick lebte; nur zehn Tage später folgte ihm Mahler mit immerhin 89 Jahren ins Grab. Die „Heimat“ plante eine Mahnwache für Voigt auf dem Mandrellaplatz. Dieser ist nach dem 1943 von den Nazis hingerichteten katholischen Antifaschisten Rudolf Mandrella benannt. Zudem liegt er direkt vor dem Köpenicker Amtsgericht, in dessen Räumen sich die Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche befindet. Hier verhaftete und folterte die SA im Juni 1933 Hunderte Gegner*innen des NS-Regimes, 23 Männer wurden ermordet.
Kein Heldengedenken
„Wir wollten unbedingt verhindern, dass hier so ein Heldengedenken stattfindet“, erzählte eine Person aus dem antifaschistischen Vorbereitungskreis. Sie schrieben verschiedene Behörden an, auch mehrere BVV-Abgeordnete setzten sich für ein Verbot der rechten Kundgebung ein. Mit Erfolg: Die Versammlungsbehörde untersagte die braune Mahnwache mit Verweis auf die unmittelbare Nähe zu einer Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus.
Die Ex-NPD verlegte zwar daraufhin ihre Mahnwache in eine Seitenstraße, verzichtete dann aber ganz darauf und zog sich in den Hof ihrer kleinen Parteizentrale zurück, von dessen Fassade eine kleine schwarze Fahne baumelte. Etwa 50 Nazis standen, im verschlossenen Hof am Würstchengrill.
Draußen auf der Antifa-Kundgebung thematisierten Redner*innen neben der Köpenicker Blutwoche auch das Gedenken an den 1993 am Bahnhof Schöneweide erschlagenen Hans-Joachim Heidelberg sowie die gestiegenen rechtsextremen Vorfälle im Allende-Viertel und in Schöneweide.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Migration neu denken
So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen
Trump-Putin-Gipfel in Alaska
Zwei Reichsbürger unter sich
Treffen von Trump und Putin
No Deal
Badeverbote und Hitzewellen
Gefangen in der Betonwüste
Ökonom über ungerechtes Rentensystem
„Es geht um Umverteilung“
CDU-Mann Altmaier zum Flüchtlingssommer
„Wir standen vor einer sehr, sehr schwierigen Situation“