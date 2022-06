Vermieter macht Angebot : Eine Chance für das Bateau Ivre

Die Zwangsräumung des Cafés iam Heinrichplatz könnte noch abgewendet werden: Der Vermieter bietet dem Cafébetreiber einen Verbleib bis Jahresende an.

Die für den 8. Juni anberaumte Zwangsräumung des Cafés Bateau Ivre am Heinrichplatz in Kreuzberg kann noch abgewendet werden. Der Vermieter hat sich mit einem Angebot an den Betreiber gewendet, das einen Verbleib bis zum regulären Ende des Mietvertrages am 31. Dezember dieses Jahres vorsieht. Dafür allerdings müsse der Betreiber Atalay Aktaş, der das Lokal vor zweieinhalb Jahren übernommen hatte, die ausstehenden und noch zu entrichtenden Mietzahlungen in Höhe von 62.000 Euro sofort bezahlen. Eine Antwort von Aktaş auf das Angebot steht noch aus.

Der Darstellung von Aktaş, dass der Räumungstitel gegen ihn vom August 2021 lediglich aufgrund zweier nicht gezahlter Monatsmieten während der Coronazeit erwirkt worden sei, widersprach der Vermieter in einem Gespräch mit der taz. Von Beginn des Mietverhältnisses an, das zu denselben Konditionen abgeschlossen worden sei, die auch der vorherige langjährige Betreiber Laurent Vivien hatte, seien die Mietzahlungen „nicht oder nicht zum vereinbarten Termin“ geleistet worden, so der Vermieter. Kontoauszüge, die die taz einsehen konnte, belegen das.

Aktuell weist das Mietkonto des Bateau Ivre einen Rückstand von 34.000 Euro aus; seit Februar wurde keine Miete mehr bezahlt. Dabei war der Vermieter dem Betreiber in der Coronazeit sogar entgegengekommen. Zwei Monatsmieten wurde erlassen, fünf weitere um bis zu 70 Prozent reduziert: Insgesamt wurden Mietzahlungen in Höhe von etwa 20.000 Euro erlassen. Gleichzeitig konnte Aktaş durch ein Coronatestzentrum in den Räumlichkeiten des Lokals hohe Einnahmen generieren.

Dem Vermieter, seit 40 Jahren im Kiez beheimatet, ist es nach eigener Aussage ein großes Anliegen, das Bateau Ivre zu erhalten. Aktaş jedoch habe das Cafe „nicht aufgebaut, sondern kaputtgemacht“. So habe dieser sich trotz der vertraglichen Verpflichtung, die Mit­ar­bei­te­r:in­nen des früheren Betreibers zu übernehmen, von ihnen getrennt. Eine Verlängerung des dreijährigen Mietvertrages über das aktuelle Jahr hinaus habe er deshalb abgelehnt. Inzwischen habe er einen Nachfolgebetreiber gefunden.

Den Grünen im Bezirk, die sich vergangene Woche noch mittels einer Resolution in der Bezirksverordnetenversammlung auf die Seite Aktaş’ gestellt hatten, sehen nun durch das Angebot des Vermieters die „akute Bedrohungslage der Betreiber abgewehrt“.