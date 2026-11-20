Während sich Donald Trump und Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen erstmals seit mehr als einem Jahr getroffen haben, muss auch Melania Trump dringend mit dem Kremlchef reden. Denn Bewohner des Stadtteils Patrokl in Wladiwostok haben die First Lady der USA in einem Brief gebeten, bei der Fertigstellung einer Schule zu helfen.

Die lokalen Behörden der russischen Pazifik-Metropole hätten das neue Schulgebäude seit vier Jahren nicht fertigstellen können. Und das, obwohl die Eltern der 1.275 Schülerinnen und Schüler bereits 2025 versucht hatten, das Bauproblem durch eine gemeinsame Petition an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu lösen. Jedoch bislang erfolglos, berichtete der Telegramkanal NeMoskwa.

In dem Bittschreiben lobten die Menschen aus Wladiwostok die humanitären Initiativen von Melania Trump. Sie hatte Ende Oktober eine mehrtägige Waffenruhe für die von russischen Truppen eingekesselte ukrainische Stadt Oleschky am Dnipro und die erste gemeinsame ukrainisch-russische Evakuierungsaktion im Krieg vermittelt.

 Es ist natürlich beschämend. Aber was soll man machen? Aus dem Brief an Melania Trump

Die Eltern beklagen sich, dass es dem russischen „Staat aus irgendeinem Grund nicht gelingt, diesen Prozess (des Schulbaus) effektiv zu organisieren“. Wie westliche Städte, die wegen der russischen Vollinvasion in der Ukraine ihre ukrainischen Partnerstädte unterstützen, könnte dem russischen Wladiwostok nach Ansicht der Briefeschreiber doch auch durch die kalifornische Partnerstadt San Diego geholfen werden.

„Wir sehen, wie modern und komfortabel die Schulen selbst in kleinen Städten in den gesamten Vereinigten Staaten sind. Vielleicht könnten Sie einen Erfahrungsaustausch organisieren mit San Diego (…), um beim Bau einer Schule in unserem Stadtteil zu helfen“, heißt es in dem Schreiben. Das Schulprojekt sei seit 2021 in der Schwebe. Die Petition wurde über die Website des Weißen Hauses eingereicht, da sie keine Möglichkeit fanden, Melania Trump direkt zu schreiben. „Es ist natürlich beschämend. Aber was soll man machen?“, fügten die Bürger hinzu.

Zuletzt hatten Bürger des sibirischen Städtchens Berjosowya in einem Videoappell China um den Bau einer Schule gebeten, als Putin im Mai in Peking war.