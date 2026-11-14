ap | Bei Ermittlungen gegen einen früheren Minister unter dem ehemaligen ungarischen Regierungschef Viktor Orbán ist Bargeld im Wert von rund 17,6 Millionen Euro entdeckt worden. Wie die Antikorruptionsbehörde am Freitag mitteilte, war ein Teil des Geldes unter der Erde vergraben. Große Bargeldmengen in unterschiedlichen Währungen seien in Wäldern vergraben, in landwirtschaftlichen Gebäuden, Lagerhäusern und einem Wohnhaus versteckt sowie in einem hochwertigen Tresor an einem verborgenen Ort aufbewahrt worden, hieß es in einer Mitteilung.

Die Sicherstellungen stehen den Angaben zufolge in einem Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen den früheren Minister für nationale Entwicklung, Seszták Miklós. Er steht im Verdacht, rund 34 Millionen Euro an Bestechungs- und Schmiergeldern angenommen zu haben. Er war bereits Ende September in Gewahrsam genommen worden.

Die neue Antikorruptionsbehörde NVVH verfügt über Ermittlungs- und Strafverfolgungsbefugnisse, um mutmaßlicher Korruption und dem Missbrauch öffentlicher Gelder nachzugehen. Kritiker Orbáns werfen dessen Regierung vor, dass solche Praktiken während seiner Amtszeit weitverbreitet gewesen seien.

Ministerpräsident Péter Magyar, der die mutmaßliche Korruption während Orbáns Regierungszeit aufarbeiten und zweckentfremdete öffentliche Gelder zurückholen will, teilte am Freitagabend mit, zwölf Beschäftigte des ungarischen Schatzamts hätten acht Stunden gebraucht, um das sichergestellte Geld mit fünf Geldzählmaschinen zu zählen.

Magyar: „Von heute an ist Orbán ein erwiesener Mafiaboss“

Der Fund markiere „offiziell das Ende der Fidesz-KDNP-Mafia“, erklärte Magyar mit Blick auf Orbáns frühere Regierungskoalition. Auf Facebook schrieb er: „Von heute an ist Viktor Orbán ein erwiesener Mafiaboss. Ein gestürzter Mafiaboss. Und Fidesz ist eine kriminelle Organisation.“

Erst am Montag hatte die Polizei Orbáns jüngeren Bruder im Zuge von Ermittlungen wegen des Verdachts auf Menschenhandel und Einflussnahme in Gewahrsam genommen. Auch mehrere andere frühere Amtsträger aus der Regierungszeit Orbáns befinden sich wegen des Verdachts auf Betrugs- und Korruptionsdelikte in Polizeigewahrsam, darunter der ehemalige Zentralbankchef György Matolcsy.

Die zuständige Staatsanwaltschaft teilte im Oktober mit, die Inhaftierung Matolcsys stehe im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Missbrauch einer Stiftung der Zentralbank.

Magyars proeuropäische Tisza-Partei hatte bei der Wahl im April einen Erdrutschsieg gegen Orbans rechtsgerichtete Fidesz eingefahren. Orban verurteilt die Ermittlungen und Festnahmen als politische „Tyrannei“, mit der er von der politischen Bühne verdrängt werden solle.