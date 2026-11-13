Ein ungarisches Gericht hat diese Woche Aron Orbán, den Bruder des abgewählten Ministerpräsidenten Viktor Orbán, für einen Monat in Untersuchungshaft geschickt. Die Antikorruptionsbehörde ermittelt gegen ihn und drei weitere Personen wegen Menschenhandels.

Sie sollen gut hundert Vietnamesen im Jahr 2024 mithilfe politischer Beziehungen zu ungarischen Arbeitsvisa verholfen haben. Dafür hätten sie eine „Rekrutierungsprovision“ kassiert. Berichten zufolge absolvierten die Vietnamesen in Ungarn lediglich einen zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs, bevor sie mit den Visa in andere europäische Länder weiterreisten.

Auf vietnamesischsprachigen Facebook-Seiten sorgte die Nachricht aus Budapest für Trauer und hitzige Diskussionen. Der Weg über ein ungarisches Visum gilt als eine der begehrtesten Routen für illegale Einwanderung nach Europa. Mit einem solchen Visum darf man sich kurzfristig in der gesamten EU aufhalten, aber nur in Ungarn arbeiten.

VietnamesInnen warnten einander, keine Arbeitsvisa für Ungarn mehr zu kaufen, weil das unsicher werden könnte. Nach Großbritannien ist Deutschland das begehrteste Weiterwanderungsziel aus Ungarn. Sollte es bei den gut 100 bislang von den Ermittlern genannten geschleusten VietnamesInnen bleiben, dürfte Orbán jedoch nur ein kleiner Fisch sein.

10.000 bis 13.000 Euro für ein Visum

Die taz sprach mit mehreren vietnamesischen Dolmetschern aus Berlin, die anonym bleiben wollten. Sie berichteten, dass ein Ungarn-Visum in Vietnam zwischen 10.000 und 13.000 Euro kostet. „Die Variante, dass man in Ungarn lediglich einen zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs ablegt, kannte ich noch nicht“, sagt ein Dolmetscher. „Die Regel ist, dass die Leute in Ungarn ein Scheinarbeitsverhältnis haben, dafür auch Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen und regelmäßig nach Ungarn reisen, um das Visum zu verlängern.“ Tatsächlich hielten sie sich aber meist in Berlin auf und arbeiteten dort.

In welchen Branchen? „Hauptsächlich als Kindermädchen in vietnamesischen Familien in der ganzen Stadt“, sagt einer der Dolmetscher. Da sei die Gefahr, erwischt zu werden, am geringsten. „Aber es gibt auch viele Arbeitsplätze rund um die Herzbergstraße in Lichtenberg“, also um jene Straße, in der sich der asiatische Großmarkt „Dong-Xuan-Center“ befindet. Dort würden diese Leute etwa in Massagesalons, Nagelstudios oder in der Gastronomie schwarzarbeiten.

Ein anderer Dolmetscher berichtete, dass viele Vietnamesen mit ungarischen Visa zu ihm kämen, um Zeugnisse aus Vietnam übersetzen zu lassen. „Unter diesen Leuten sind durchaus Fachkräfte, die Chancen auf ein Arbeitsvisum für Deutschland hätten. Aber die Anerkennung der Zeugnisse dauert extrem lange, sodass sie meist wieder nach Vietnam ausreisen müssen, bevor sie legal wieder kommen können.“ Zudem müsse der Antrag auf der Deutschen Botschaft in Budapest gestellt werden, was vielen nicht bewusst sei.

Andere suchten ihn auf, so der Mann weiter, um Dokumente für Anträge auf Familienzusammenführung übersetzen zu lassen. Das heißt, sie wollen nach jahrelanger Schwarzarbeit in Berlin jemanden heiraten, der oder die bereits in Deutschland lebt, oder sie bekommen ein Kind von einem Mann aus Deutschland.

Dass es sich bei dem Phänomen um Menschenhandel handelt, wie es ungarische Ermittler behaupten, lehnen alle Dolmetscher vehement ab, mit denen die taz sprach. „Jeder kommt freiwillig nach Europa, zahlt freiwillig viel Geld dafür. Und man weiß auch, dass man nicht in Ungarn bleiben kann und will.“ Bis 2020 hätte so ein Weg über slowakische Visa funktioniert. „Doch solche Fälle sind mir in letzter Zeit nicht mehr begegnet“, sagt ein Dolmetscher.

Auch der Berliner Polizei ist das Phänomen von VietnamesInnen mit ungarischen Nationalvisa bekannt, die hier schwarzarbeiten, sagt Sprecher Robert Iwasstschenko. „Eine Quantifizierung ist jedoch nicht möglich, da bei der Polizei Berlin dazu keine statistischen Erfassungen erfolgen.“

Ungarns abgewählter Machthaber Viktor Orbán hatte am Montag von einem „schmutzigen Spiel“ seines Nachfolgers gegen politische Gegner gesprochen, dessen eigentliches Ziel er sei. „Ich bin das Ziel; mein Bruder ist nur das Werkzeug“, erklärte er.