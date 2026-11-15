Als Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar im Oktober mit der Abschaffung des sogenannten TAO-Systems eine fundamentale sportpolitische Kehrtwende ab Januar 2027 ankündigte, stieß die Entscheidung auf heftige Kritik der Opposition. Kein Wunder, denn die Weggefährten des abgewählten Premiers Viktor Orbán hatten vom verworrenen System profitiert.

Um den Sport zu finanzieren, hat sich das Orbán-Kabinett ein ausgeklügeltes Konzept ausgedacht: Die im Jahr 2011 eingeführte TAO (Akronym für „Társasági Adó“, ungarisch für „Körperschaftssteuer“) erlaubt Unternehmen, bis zu 80 Prozent ihrer Körperschaftssteuer nicht an den Fiskus abzuführen, sondern direkt an Sportvereine oder Verbände zu verschenken. Firmen können 100 Prozent dieser Spenden als Steuerabzug geltend machen.

Obwohl der Oberste Gerichtshof klarstellte, dass es sich bei diesen umgeleiteten Geldern um öffentliche Mittel handelt, funktioniert das System so, als ob es sich um Privatspenden handelt. Denn die erforderliche parlamentarische Kontrolle blieb aus. Begünstigt werden primär sechs populäre Mannschaftssportarten: Fußball, Handball, Basketball, Wasserball, Eishockey und Volleyball.

Die wirtschaftlichen Dimensionen sind nicht zu unterschätzen. Laut offiziellen Daten, die das Regierungsbüro im Oktober 2026 veröffentlichte, flossen über den TAO-Mechanismus in den letzten 11 Jahren schätzungsweise 3,5 bis 4 Milliarden Euro in den Sport. Der Löwenanteil davon landete direkt in Orbáns Lieblingssport, dem Fußball.

Sportprojekte für regierungsnahe Oligarchen

Kritiker – wie Oppositionspolitiker und Transparency International Hungary – bezeichnen das TAO-System als Paradebeispiel einer institutionalisierten Kleptokratie. Große Konzerne, die fast ausschließlich im Besitz von regierungsnahen Oligarchen und durch staatliche Aufträge zu Reichtum gelangt sind, leiteten ihre Körperschaftssteuer gezielt an Sportprojekte weiter, die von Politikern der regierenden Fidesz-Partei geführt wurden. So blieb das Geld im selben politischen und wirtschaftlichen Kreislauf.

Ein besonders symbolträchtiges Beispiel ist die Pancho Aréna in Orbáns Heimatdorf Felcsút, die im wahrsten Sinne des Wortes nur einige Schritte von seinem Privathaus entfernt steht. Das extravagante Heimstadion des dortigen Puskás Akadémia FC fasst rund 3.800 Zuschauer – in einer Gemeinde mit knapp 1.800 Einwohnern. Der Eigentümer des Klubs, der Baulöwe Lőrinc Mészáros, reichster Mann des Landes und Orbáns Jugendfreund, leitete TAO-Gelder seiner Firmen regelmäßig direkt an den Verein und finanzierte damit unter anderem den Bau des Stadions, der selbstverständlich vom eigenen Betrieb ausgeführt wurde. Der Klub selbst erhielt über die Jahre etwa 85 Millionen Euro aus dem TAO-Topf.

Um den Sportsektor finanziell nicht zu schwächen, soll die staatliche Sportförderung ab Januar weiterhin bei ca. 1,24 Milliarden Euro bleiben. Anstelle des bisherigen TAO-Steuererleichterungsmodells führt die Regierung nun eine weitere direkte Subvention in Höhe von etwa 400 Millionen Euro ein. Das Kabinett betont, dass die Gelder transparent fließen werden – insbesondere in den Nachwuchssport und die Infrastruktur erfolgreicher olympischer Sportarten statt fast ausschließlich in den Profifußball oder ausgewählte Großprojekte. Ab Januar soll jeder Forint lückenlos rückverfolgbar sein. Finanzierungszusagen werden an messbare Kriterien und strenge Prüfungen durch staatliche Kontrollorgane gekoppelt.

Die Opposition mahnte scheinheilig, dass sich die Entscheidungsgewalt von den spendenden Unternehmen zu staatlichen Regierungsstellen verschiebt, wenn der Staat das Budget direkt verteilt. Dadurch könnten nämlich neue Abhängigkeiten entstehen. Dabei haben sie gerade das ausgeblendet, was den TAO-Mechanismus zum Korruptionsmotor des ungarischen Sports machte: die Abwesenheit einer klaren und strikten parlamentarischen Kontrolle. Ihrer Meinung nach gefährdet dies die Finanzierung zahlreicher kleinerer Sportvereine sowie von Nachwuchsförderprogrammen. In Wahrheit gingen diese immer wieder leer aus.

Politische Amtsträger werden ausgeschlossen

Zudem wurde im Oktober ein Gesetzentwurf eingereicht, der Interessenkonflikte ausschließen soll. Demnach dürfen aktive politische Amtsträger unter anderem Minister, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete oder Parteivorsitzende keine Führungspositionen in größeren Sportorganisationen bekleiden. Denn unter Orbán fungierte die Sportlandschaft als eine Art „Feudalbesitz“: Ein Verein oder Verband erhielt finanzielle Sicherheit und politische Fürsprache im Austausch gegen die absolute Loyalität seiner Führung gegenüber der Regierungspartei.

Die meisten Verbündeten Orbáns sind inzwischen zurückgetreten, da ihnen klar geworden ist, dass sie ihre bisherigen persönlichen und politischen Vorteile in Zukunft nicht mehr genießen werden. Gábor Kubatov, der Vorsitzende des populärsten und größten Sportvereins Ferencváros, sträubt sich allerdings noch. Er war bis vor Kurzem Vizepräsident von Fidesz und wurde bei der Vorstandswahl Ende Oktober erneut an die Spitze des Vereins gewählt. Er verkündete: „Unsere Liebe zu Ferencváros währt ein Leben lang. Sie lässt sich nicht durch irgendwelche Gesetze zerstören!“ Dass er bald gehen muss, müsste ihm klar sein.

Bei Ferencváros laufen obendrein polizeiliche Ermittlungen wegen mutmaßlicher Veruntreuung. Die Regierung hatte von 2016 bis 2027 insgesamt etwa 70 Millionen Euro aus der Staatskasse für den groß angelegten Ausbau einer multifunktionalen Sportanlage einkalkuliert. Der Komplex wurde jedoch nie fertiggestellt, obwohl der gesamte Betrag ausgegeben wurde. Die Politik hat dabei weggeschaut. Untersuchungen des neuen Kabinetts ergaben, dass Unsummen in Managementgebühren, die Verpflichtung von Fußballspielern und den Erwerb von Spielrechten geflossen waren.

Da der politische Rückenwind wegfallen und die bisherigen Geldkanäle versiegen werden, müssen die früher begünstigten Vereine und Verbände mühsam lernen, in einem echten, marktwirtschaftlichen Sponsorenmarkt zu überleben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass einige von ihnen Konkurs anmelden werden.