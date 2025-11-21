piwik no script img

Umstrittener Youtube-KanalFreispruch von Nazi-Delikt für Youtuber KuchenTV

Das Gericht konnte "nicht zweifelsfrei" feststellen, dass der Influencer Tim Heldt "Sieg Heil" gesagt hat. Der lobt das Urteil als "super korrekt".

Ein Mann schaut in die Kamera
Tim Heldt: Betreiber des Youtube-Kanals KuchenTV Foto: Gartner/imago

Von

Jost Maurin

Der Betreiber des Youtube-Kanals KuchenTV, Tim Heldt, ist vom Vorwurf freigesprochen worden, in einem Livestream „Sieg Heil“ gesagt zu haben. „Nach mehrmaligem Anhören in der Verhandlung war nicht zweifelsfrei feststellbar, dass er die ihm zur Last gelegte Äußerung getätigt hat“, teilte ein Sprecher des Amtsgerichts Braunschweig nach der mündlichen Verhandlung am 13. November der taz mit. Das Urteil sei seit Freitag rechtskräftig.

„Es war zu seinen Gunsten von einem Versprecher auszugehen und dass seine Äußerung nur so ähnlich klang wie die zur Last gelegte verfassungswidrige Parole“, ergänzte der Sprecher. Heldt habe die Tat bestritten. Auch die Staatsanwaltschaft habe auf Freispruch plädiert. Die Behörde hatte dem Influencer zufolge ursprünglich einen Strafbefehl über 16.000 Euro wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in dem Livestream vom Dezember 2024 auf der Plattform Twitch beantragt.

Heldt kommentierte den Freispruch in einem Video unter anderem mit den Worten: „super korrekt und vielen lieben Dank“. KuchenTV hat bei Youtube ungefähr 1,2 Millionen Abonnenten.

Die taz hatte in einem Artikel vom 1. November darauf hingewiesen, dass Heldt rechtspopulistische Inhalte verbreitet hat und mehrmals wegen "Witzen" über den Holocaust verurteilt wurde. Nach Erscheinen des Textes beleidigte er den Autoren, der auch diesen Text verfasst hat, in einem Video unter anderem als „menschlicher Abschaum“. Erst nach dem Hinweis, dass es sich dabei um eine strafbare Beleidigung handelt, löschte er die entsprechende Stelle. Heldt spielte sie aber in einem anderen Beitrag wieder ab.

Der Influencer warf der taz in einem Video "Rufmord" vor. Sie habe verschwiegen, dass er sich in einem 2024 veröffentlichten Video von den Holocaust-„Witzen“ distanziert habe, die ihm Verurteilungen wegen Volksverhetzung eingebracht hatten. Im selben Film sagte er allerdings auch, "solche sehr miesen und übertriebenen Jokes" sollten seiner Meinung nach von der Kunstfreiheit gedeckt sein. Die taz hatte seine Verteidigung zitiert, dass die Verurteilungen wegen Volksverhetzung lange zurücklägen und er auch Videos gegen die AfD oder rechte Influencer gemacht habe.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Youtube #Rechtspopulismus #Medienrecht #Influencer
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Illustration zeigt ein Smartphone, aus dem in eine rbraunen Masse Firmenlogos rausfliessen.
YouTube-Werbung großer Marken Lidl lohnt sich – für rechte Influencer

Kanäle mit rechtspopulistischen Inhalten profitieren von der Werbung großer Marken. Die könnten eingreifen, tun das oft aber nicht.

Von Jost Maurin
Ein gelbes Haribo-Gummibärchen leuchtet als Reklamefigur in der Dunkelheit
Werbung auf rechten Youtube-Kanälen Haribo macht Kinder froh – und rechte Influencer ebenso

Haribo, die Investitionsbank Berlin, FreeNow warben auf rechten Kanälen. Experten fordern Unternehmen auf, Sperrlisten für Internetwerbung aufzustellen.

Von Jost Maurin
Eine blonde hebt den Zeigefinger auf einer Couch
Christliche In­flu­en­ce­r*in­nen Insta, Youtube, Gott

Christliche In­flu­en­ce­r*in­nen gewinnen in Deutschland die Aufmerksamkeit von Zigtausenden. Einige von ihnen predigen besonders konservativ.

Von Louis Berger
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um Öffnung der CDU zur AfD Wie man die Brandmauer schleift
2
Brief an den Nachbarn Michael, wir haben ein Problem
3
Bundeswehr-Übung in Berlin Kalt konfrontiert
4
„Friedensplan“ für die Ukraine Das käme einer Kapitulation gleich
5
30 Jahre Friedensabkommen Dayton ist gescheitert
6
Wachsende wirtschaftliche Ungleichheit Das ist demokratiegefährdend