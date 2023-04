Ukrainekrieg dominiert Besuch in China: EU hofft auf kleine Erfolge

China hat die USA gewarnt, dass der für Mittwoch geplante Empfang von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen durch den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, den Republikaner Kevin McCarthy, das bilaterale Verhältnis verschlechtern werde. Das Treffen werde „die Nationalgefühle von 1,4 Milliarden Chinesen stark verletzen“, erklärte Chinas Konsulat in Los Angeles am Montag. Tsai plant McCarthy und andere Abgeordnete am Mittwoch bei Los Angeles zu treffen. Der Taiwan-Besuch von McCarthys Vorgängerin Nancy Pelosi hatte 2022 zu massiven Drohungen Chinas gegen Taiwan geführt. China beansprucht die Insel für sich. (afp)