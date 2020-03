Überblick zur Corona-Krise : Kassen zahlen für Pflege

Kosten, die Pflegediensten durch das Coronavirus entstehen, sollen komplett übernommen werden. In Bayern gilt derweil eine erste, lokale Ausgangssperre.

BERLIN epd/afp/dpa | Die gesetzlichen Krankenkassen haben zugesichert, den Pflegeheimen und Pflegediensten in Deutschland allee Kosten erstatten, die durch die Corona-Krise anfallen. „Die Finanzierung auch des zusätzlich Notwendigen wird von der Pflegeversicherung unbürokratisch sichergestellt“, sagte Gernot Kiefer, Vizevorsitzender des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV), den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). „Die Pflegeversicherung verfügt über ausreichend Rücklagen, um die Corona-bedingten Mehrkosten auszugleichen.“

Für die Pflegekräfte in Heimen und bei ambulanten Diensten seien Handschuhe, Atemmasken und auch zusätzliche Desinfektion enorm wichtig, sagte Kiefer. „Wir stehen dafür gerade, dass auch das finanziert wird.“ Der Vize-Chef des GKV-Spitzenverbands kündigte zudem Maßnahmen zur Entlastung der Pflegebranche an. Bei Pflegegeldempfängern sollten vorerst keine kontrollierenden Hausbesuche mehr stattfinden.

In Bayern gibt es indes eine erste Ausgangssperre. Das Landratsamt Tirschenreuth (Oberpfalz) habe auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes für das Stadtgebiet von Mitterteich bis einschließlich 2. April eine Ausgangssperre verfügt, teilte das bayerische Innenministerium am späten Mittwochnachmittag mit. Damit sei es untersagt, sein Haus oder seine Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wollte sich am Mittwochabend ein Bild von der Lage machen.

„Nachdem das Corona-Virus auffällig oft im Stadtgebiet von Mitterteich festgestellt wurde, müssen wir von einem Hotspot ausgehen“, sagte Herrmann. „Hier liegt es nahe, mit der Maßnahme einer Ausgangssperre die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Infektionskette zu unterbrechen.“

Keine neuen Fälle in China

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will das Robert-Koch-Institut (RKI) auch Auswertungen von Handydaten nutzen. Von der Deutschen Telekom zur Verfügung gestellte Daten könnten zeigen, ob die Mobilität der Bevölkerung nachgelassen habe, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin. Auch in Italien messen die Behörden so den Erfolg ihrer verordneten Maßnahmen gegen die Pandemie. Der EU-Datenschutzbeauftragte rief allerdings zur Vorsicht bei der Verwendung von Telefondaten bei der Krisenbewältigung auf.

In China scheint die Corona-Pandemie derweil fast unter Kontrolle zu sein. In der chinesischen Stadt Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei ist seit Mittwoch keine einzige Neuinfektion mit dem Coronavirus registriert worden. Das teilte das chinesische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

Allerdings seien in Wuhan, wo das Virus im Dezember erstmals festgestellt wurde, acht weitere Personen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 34 Neuinfektionen gab es demnach in anderen Teilen Chinas, alle festgestellt bei Personen, die aus dem Ausland eingereist seien.