US-Spezialoperation in Syrien

IS-Führer angeblich tot

Der Chef des „Islamischen Staates“, Abu Bakr al-Baghdadi, soll in Syrien getötet worden sein. Die USA griffen eine islamistische Gruppe an.

WASHINGTON/BERLIN ap/rtr/dpa/taz | Der Chef der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist nach einem US-Angriff in Syrien vermutlich tot. Al-Baghdadi sei in der syrischen Provinz Idlib angegriffen worden, wurde der Nachrichtenagentur AP aus staatlichen US-Kreisen mitgeteilt. Die Bestätigung, dass er bei einer Explosion getötet worden sei, stehe noch aus.

Präsident Donald Trump stellte eine wichtige Ankündigung in Aussicht und twitterte in der Nacht auf Sonntag: „Etwas sehr Großes ist gerade passiert!“. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, Trump werde um neun Uhr Ostküsten-Zeit (14 Uhr mitteleuropäischer Zeit) ein „wichtiges Statement“ abgeben.

Nach Angaben syrischer Quellen führte eine Staffel aus acht Hubschraubern in Begleitung eines Militärflugzeugs in der Nacht auf Sonntag nach Mitternacht im Gebiet Barischa nördlich der Stadt Idlib einen Angriff aus. Die Hubschrauber hätten etwa 120 Minuten lang heftige Angriffe auf IS-Stellungen verübt, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Neun Personen seien durch den Hubschrauberangriff getötet worden. Es sei noch nicht bekannt, ob Baghdadi unter den Getöteten sei. Die Zahl der Toten werde wahrscheinlich noch steigen, da es viele Verwundete gebe, teilte die Beobachtungsstelle mit.

Einem hochrangigen Pentagon-Mitarbeiter zufolge habe es ein kurzes Gefecht gegeben, als die US-Streitkräfte das Gelände betreten hätten, berichtete Newsweek. Baghdadi habe sich dann mit einem Sprengstoffgürtel selbst getötet. Familienangehörige seien anwesend gewesen. Kinder seien nicht verletzt worden, aber zwei Frauen Bagdadis seien getötet worden, möglicherweise durch die Explosion des Sprengstoffgürtels.

Ähnlickeit mit Baghdadi

Auf Videos, die syrische Gruppen online veröffentlichten und die offenbar mit Nachtsichtgeräten aufgenommen wurden, sind zerschossene Autos sowie eine auf dem Boden ausgebreitete Leiche zu sehen, die auf den ersten Blick Baghdadi ähnelt. Barischa ilegt etwa vier Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Es soll eine Hochburg der radikal-islamistischen Gruppe Hurras Al-Din (HD) sein, die al-Qaida nahesteht und erst in diesem Jahr von den USA als terroristische Organisation designiert wurde.

Das Rebellengebiet von Idlib steht größtenteils, aber nicht vollständig, unter Kontrolle der Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS), die eine Zeitlang mit al-Qaida affiliert war. Als HTS sich unter türkischem Druck von al-Qaida lossagte, übernahm die kleinere HD diese Rolle, berichtete der Think Tank „Washington Institute“ im September.

Während die HTS-Führung nichts mit den versprengten Resten des „Islamischen Staates“ zu tun haben, gilt als denkbar, dass die rivalisierende HD IS-Kämpfer und -Führungsmitglieder bei sich aufnahm. Spekuliert wird auch, dass HTS die US-Spezialkräfte bei ihrem Einsatz unterstützte, um damit HD als Rivalen auszuschalten und gleichzeitig den eigenen Ruf aufzupolieren. Nach Angaben des US-amerikanischen Nahostexperten hat HTS in den vergangenen achtzehn Monaten auf ihrem Gebiet über 200 IS-Kämpfer getötet oder gefangengenommen.

Inspiration für Terroranschläge in Europa

Al-Baghdadi stand seit mindestens fünf Jahren an der Spitze des IS. Er führte den Aufstieg der Terrororganisation an, als sie mit Enthauptungen berüchtigt wurde und Hunderttausende Anhänger in ihr sogenanntes Kalifat in Syrien und dem Irak lockte. Seine Aufrufe waren auch Inspiration für terroristische Anschläge im Herzen Europas. Sein einziger bekannter öffentlicher Auftritt war 2014, als er in der Al-Nuri-Moschee in Mossul eine Predigt hielt.

Al-Baghdadi ist in den vergangenen Jahren schon mehrfach als tot vermeldet worden. 2017 sagten russische Staatsbedienstete, es gebe eine „hohe Wahrscheinlichkeit“, dass er bei einem russischen Luftangriff im Umland von Rakka getötet wurde, doch US-Beamte sagten später, sie glaubten, dass er noch am Leben sei.

IS-Einheiten sind nach wie vor in verschiedenen Teilen Syriens aktiv, insbesondere in der Region um Deir Es-Sor, die im März 2019 als letzte Stadt des einstigen syrischen IS-Gebiets an Syriens Armee gefallen war. Regelmäßig sterben dort seitdem immer noch syrische Soldaten in Hinterhalten, die IS-Untergrundkämpfern zugeschrieben werden. Zuletzt hatte der IS im April ein Video veröffentlicht, das Baghdadi zeigen soll. Darin rief er seine Anhänger auf, den Kampf trotz des Verlusts ihres „Kalifats“ fortzusetzen. Im September rief der IS-Anführer seine Anhänger in einer Audiobotschaft zur Befreiung gefangener Kämpfer und ihrer Familien auf.