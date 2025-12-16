piwik no script img

Anti-Drogen-Krieg in den USATrump stuft Fentanyl als Massenvernichtungswaffe ein

Der Präsident erklärt das Schmerzmittel Fentanyl zur ernsthaften Bedrohung für die Vereinigten Staaten. Das Militär greift wieder mutmaßliche Drogenboote an.

Donald Trump
Donald Trump, im Begriff, das Dekret zu unterzeichnen Foto: Evelyn Hockstein/rtr

afp | US-Präsident Donald Trump hat im Rahmen seiner Anti-Drogen-Politik die Gangart verschärft: Per Dekret stufte er das Schmerzmittel Fentanyl am Montag (Ortszeit) als „Massenvernichtungswaffe“ ein und behauptete entgegen der offiziellen Statistik, „200.000 bis 300.000 Menschen“ würden jährlich durch das Mittel ums Leben kommen. Unterdessen griff die US-Armee drei weitere mutmaßliche Drogenboote im Ostpazifik an. Dabei seien „acht Narco-Terroristen“ getötet worden, erklärte das US-Südkommando.

In dem Trump-Dekret heißt es, illegal gehandeltes Fentanyl ähnele „eher einer chemischen Waffe als einem Betäubungsmittel“. „Die Möglichkeit, Fentanyl als Waffe für konzentrierte, großangelegte Terrorangriffe durch organisierte Gegner einzusetzen, stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Vereinigten Staaten dar“, ist darin weiter zu lesen.

Befugnis für US-Behörden

„Keine Bombe hat eine solche Wirkung“, sagte Trump über das Schmerzmittel. „Jedes Jahr sterben 200.000 bis 300.000 Menschen, soweit wir wissen“, fügte er hinzu. Laut US-Gesundheitsbehörde sind die Zahlen deutlich geringer: Demnach starben im vergangenen Jahr schätzungsweise 80.000 Menschen an einer Überdosis. 48.000 dieser Toten starben durch den Missbrauch von Schmerzmitteln.

Trumps Fentanyl-Dekret befugt die US-Behörden, gegen die Bedrohung durch das Opioid und seine Vorläufersubstanzen vorzugehen. So soll etwa das Justizministerium Ermittlungen veranlassen und das Heimatschutzministerium Schmugglernetzwerke offenlegen.

Für den Begriff Massenvernichtungswaffen fehlt eine allgemein anerkannte oder völkerrechtlich bindende Definition. Er erinnert an den Irakkrieg vor gut 20 Jahren, als die USA dem damaligen irakischen Machthaber Saddam Hussein den Besitz solcher Waffen vorwarfen und ohne ein UN-Mandat in den Irak einmarschierten. Die Behauptung der USA gilt heute als widerlegt.

Angriffe auf drei Boote im Ostpazifik

Das US-Südkommando tötete nach eigenen Angaben bei Angriffen auf drei Boote im Ostpazifik „acht männliche Narco-Terroristen“. Geheimdienstinformationen hätten bestätigt, dass die Schiffe auf bekannten Drogenhandelsrouten unterwegs und im Drogenhandel tätig gewesen seien, erklärte das Südkommando am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst X.

Seit September greifen US-Streitkräfte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden mindestens 95 Menschen getötet. Kritiker bezeichnen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig. Zudem brachten die USA Kriegsschiffe vor Venezuela in Stellung, darunter den größten Flugzeugträger der Welt, die „USS Gerald R. Ford“.

Trump beschuldigt den linksnationalistischen Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen. Maduro wirft Trump vor, ihn stürzen zu wollen. Anders als das Nachbarland Kolumbien produziert Venezuela keine Drogen im großen Stil, gilt aber als Transitland.

Hegseth in der Kritik

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und US-Außenminister Marco Rubio wollen am Dienstagnachmittag (Ortszeit) alle US-Senatoren über die Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote informieren. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, warf der republikanischen Regierung im Vorfeld ein „skrupelloses und rücksichtsloses Vorgehen in der Karibik“ vor. Die Demokraten würden bei der Anhörung für Aufklärung sorgen.

Hegseth steht beim politischen Gegner insbesondere wegen einem der ersten Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote im September in der Kritik. Dabei waren wehrlose Überlebende mit einem zweiten Angriff gezielt getötet worden, was einem Kriegsverbrechen gleichkommen könnte.

Der Verteidigungsminister wies eine persönliche Verantwortung in dem Fall zurück, nannte den Vorgang zugleich aber rechtmäßig. In der vergangenen Woche trat der Befehlshaber für das Südkommando, Admiral Alvin Holsey, ohne Angabe von Gründen zurück. Er hatte laut Medienberichten Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Angriffe auf die Boote geäußert.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Drogen #Drogenschmuggel #Drogenpolitik #Drogenkrieg #USA unter Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Dieses Bild aus einem Video zeigt einen Öltanker
Konflikt zwischen den USA und Venezuela Kriegsschiffe in der Karibik

Drohnenangriffe, Drohungen und ein gekaperter Öltanker – was will die US-Regierung in Bezug auf Venezuela? Und was hat die EU mit dem Drama zu tun?

Von Chiara Bachels und Katharina Wojczenko
Videofoto eines Hubschrauber, von dem sich US Soldaten abseilen
Beschlagnahmter Öl-Tanker vor Venezuela Warum Trump jetzt auf Pirat macht

Die Spekulationen sind wild und die Hintergründe unklar. Doch die Beschlagnahmung des unbekannten Schiffs erfüllt gleich mehrere Interessen der USA.

Von Katharina Wojczenko
Mehrere Personen auf einer Müllkipe, u.a. Rosa Elena.
Folgen des Drogenhandels in Mexiko Überleben auf der Kippe

In Mexiko fliehen Familien vor Kartellgewalt. In Culiacán überleben sie durch Müllsammeln – während der US-Drogenmarkt die Kriminalität antreibt.

Von Wolf-Dieter Vogel und Anne Demmer
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Kopftuchverbot in Österreich Regierung zielt auf muslimische Mädchen ab
2
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich
3
„Urchristen“ auf dem Weihnachtsmarkt Vegetarisch mit antisemitischem Beigeschmack
4
Anklage wegen Hitlergruß Unglaublicher Verdacht: Ist der Rechtsextreme ein Nazi?
5
Rechtsextremer Wahlsieg in Chile Der Pinochetismus ist zurück
6
Ende von Musikvideos auf MTV Social Media Killed the Music-TV-Star