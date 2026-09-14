Wasser aus dem Meer ist salzhaltig, darum nicht trinkbar – eigentlich. Nur an einem Ort in Deutschland ist das seit Jahren anders: auf Helgoland. Dort kommt Nordseewasser aus dem Hahn, entsalzt und gereinigt. Ist das die Zukunft auch sonst in Deutschland, ist Helgoland der Zeit voraus?

In Israel, Saudi-Arabien, Spanien oder den USA stehen längst große Entsalzungsanlagen, die Süßwasser produzieren, weltweit gibt es bereits 23.000. Indes gewinnt Deutschland sein Wasser bisher aus Flüssen, Seen, zumeist dem Grundwasser. 126 Liter verbraucht hierzulande jede Person pro Tag zum Trinken, Kochen, Duschen und so fort. Dazu kommen die Landwirte, die ihre Kühe oder Tomaten mit Wasser versorgen müssen, und die Industrie. Doch mit der Erderhitzung nehmen in Deutschland Dürrephasen zu, schwinden Wasservorräte.

Darum müsse sich nicht mehr nur Helgoland um Trinkwasser aus den Ozeanen kümmern, „sondern Deutschland insgesamt, selbst von der Küste weiter entfernte Regionen wie das Ruhrgebiet könnten profitieren“, sagt Claus Mertes vom DME, dem Institut für Meerwasserentsalzung in Duisburg. Die Ostsee habe gegenüber der Nordsee einen Vorteil: Ihr Salzgehalt sei geringer, damit auch der Aufwand, genauso der Preis, erklärt der Diplom-Ingenieur. „Die Ostsee hat rund 7,5 Gramm Salz je Liter, die Nordsee je nach Ort 34 bis über 36.“

Neue Rohrleitungen brauche es nicht, sagt Mertes: „Das entstehende Süßwasser lässt sich in nahezu beliebiger Menge über die vorhandenen Schifffahrtskanäle transportieren. Etwa von Lübeck über den Elbe-Lübeck-Kanal und die Elbe in den Mittellandkanal, und von dort am Wasserstraßenkreuz Bergeshövede bei Hörstel in den Dortmund-Ems-Kanal nach Süden.“ Vor Ort werde das Wasser dann wie üblich aufbereitet. Meerwasser über Hunderte Kilometer in der Republik zu verteilen, klingt nach weit entferntem Plan. Die Gewinnung von Trinkwasser aus dem Ozean bringen aber auch andere ins Spiel.

Auch Rostock ist schon dran

Beispiel Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, direkt an der Ostsee. Investoren hätten derzeit in Deutschland immer zwei Themen, sagt Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) – „die Versorgung mit Energie und die mit Wasser.“ Die Hansestadt hatte abwinken müssen, als sich ein asiatischer E-Auto-Hersteller, der Computerchip-Giganten Intel und andere nach einem Standort dort erkundigten – wegen des Wasserverbrauchs. Rostock will aber zukunftsträchtige Branchen anziehen.

So sollen dort große Elektrolyseure entstehen, also Fabriken, die Wasserstoff produzieren. Diese brauchen jede Menge reines Wasser, also frei auch von Salz. Das Wasser wird unter Strom gesetzt, sodass es in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten wird. Grün wird der Wasserstoff genannt, wenn er mit Ökostrom, mit Erneuerbarer Energie etwa aus Wind und Sonne hergestellt wurde, er spielt vor für den klimaneutralen Umbau etwa der Stahlindustrie eine entscheidende Rolle. Mit ihm lässt sich auch überschüssiger Wind- und Solarstrom speichern. In den seltenen Fällen einer Dunkelflaute etwa, es ist dann wolkenverhangen und windstill, kann er wieder in Strom umgewandelt werden.

Der regionale Planungsverband Rostock hat unlängst untersuchen lassen, ob sich eine Meerwasserentsalzung machen ließe. Ergebnis: ja, technisch und wirtschaftlich. Die Idee: Zunächst soll nur die Region Rostock versorgt, später die Anlage erweitert und dann Wasser auch nach Brandenburg und Berlin gebracht werden. Am Ende würden dafür täglich 240.000 Kubikmeter Süßwasser produziert.

Wohin mit dem Salz?

Woher das Wasser für neue Technologien kommen soll, ist auch andernorts eine Frage. Zum Beispiel im Nordwesten Niedersachsens: In Emden, der größten Stadt Ostfrieslands, baut der regionale Energieversorger EWE den derzeit größten Elektrolyseur Deutschlands. An der Nordseeküste kann viel Windstrom produziert werden. Darum gibt es dort zahlreiche Wasserstoffprojekte.

Kerstin Krömer leitet die Industriewasserversorgungsgesellschaft Nordwest-Niedersachsen, iwag, ein Tochterunternehmen des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands, OOWV. Sie denkt die Zukunft vor, sucht nach neuen Wasserquellen. Darunter: die Nordsee. „Derzeit forschen wir mit der Universität Bremen zusammen an möglichst umweltschonenden Verfahren“, so die Diplom-Ingenieurin.

Denn die Entsalzung birgt Probleme. Der Strombedarf ist groß. Das ist das eine. Das andere: Bei der Entsalzung entsteht hochkonzentrierte Salzlake. Bisher wird sie meist wieder ins Meer gekippt, schädigt die Tiere und Pflanzen in der Umgebung. „Das ist eine trübe Suppe. Da wächst nicht mehr viel“, sagt Volkan Filiz, der am Helmholtz-Zentrum Hereon im schleswig-holsteinischen Geesthacht forscht.

Grundsätzlich gebe es zwei Technologien. Zum einen die thermische Entsalzung – mit Hitze. Wird Salzwasser gekocht, verdampft das Wasser, das Salz bleibt zurück. Zum anderen die Umkehrosmose: Das Salzwasser wird mit großen Pumpen durch eine Membran gepresst. Das Wasser kommt durch, das Salz nicht. Letztere Methode sei die derzeit üblichste, sagt Filiz, auch effizienter. Übrig bleibt aber auch dann noch die Sole.

Die wertvolle Sole

Darin steckten auch wertvolle Metalle wie Lithium, das für Batterien gebraucht wird, sagt der promovierte Chemiker. Er und seine Kollegen forschten daran, wie sich dies herausholen ließe. Andere Wissenschaftler untersuchten, ob aus der Sole etwa Baumaterialien hergestellt werden könnten.

In Rostock wollen die Experten jetzt die genauen ökologischen Auswirkungen einer Einleitung von Salzlake in die Ostsee prüfen. Gibt es keine Alternative zur Entsalzung? Sowohl im Nordwesten Niedersachsen als auch in Rostock soll künftig auch Abwasser so aufbereitet werden, dass die Industrie es für die Produktion von Wasserstoff nutzen kann. Wasser wird dann recycelt, statt es wie bisher aus dem Klärwerk ins Meer zu leiten.

Angesichts sich häufender Trockenphasen, neuer Industrien und zunehmendem Ökostrom sagt aber auch Jörg Rechenberg, im Umweltbundesamt zuständig für Wasserfragen: „Wir müssen alle Optionen prüfen.“ Heißt: auch die Wasserverwandlung von salzig zu süß.