Trauer teilen: Schwimmen und Bubatz
Von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen, ist etwas leichter, wenn man es gemeinsam tut. Tränen fließen trotzdem. Manchmal aber auch aus Freude.
M anche Zeiten sind so traurig, dass es schwer ist, sich an das Schöne zu erinnern. Obwohl der Frühling gerade aus jeder Ecke lacht, seinen Kopf durch Krokusse und Schneeglöckchen in den Himmel reckt, überkommen mich Tränen unvermittelt.
Im Angesicht des Todes seien wir auf uns selbst zurückgeworfen, heißt es in einem Text von Daniel Schreiber. Unsere Trauer gehört uns ganz allein. Doch es hilft sie zu teilen, weiß Schreiber und erkenne ich. Mein aktuelles Bedürfnis nach Verbindung ist stärker denn je und so bin ich froh, dass wir mal zu viert, zu fünft oder zu zweit am Krankenbett wachen und uns Geschichten erzählen. Geschichten, deren Protagonist nun hier liegt und hoffentlich noch hören kann. „Wir gehen dann gemeinsam schwimmen“, sagt seine Frau, meine Großmutter, und wiederholt den Satz, weil sie ihn gleich wieder vergessen hat. „Schwimmen“, hallt es in meinem Kopf, „einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen“.
Die Liebe dazu verbindet uns alle, merken wir und denken an Tage aus der Kindheit und der jüngeren Vergangenheit am See. Einen solchen könnte ich weinen momentan; „Cry Me a River“ quasi. Ich lasse ihnen freien Lauf diesen Tränen, die mich an bevorstehende Regengüsse und Sommergewitter erinnern. In allem liegt auch ein bisschen Schönes.
Auf dem Heimweg im Auto höre ich meine demente Großmutter vor sich hin murmeln, vorlesen, was ihre Augen erhaschen. Was hat sie wohl von alldem mitgenommen? Was verstanden?
Ich hänge meinen Gedanken nach, als es plötzlich vom Beifahrersitz tönt: „Wann Bubatz legal?“ Die Augen neben mir schauen mich mit einer Ernsthaftigkeit an, die mich kurz stutzen lässt. Dann fange ich so lauthals an zu lachen, dass sich etwas in mir löst: Tränen. Diesmal aber welche der Freude.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert