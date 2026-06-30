Transfeindlichkeit in Bern: Transfrau aus Frauenbereich im Freibad abgeführt
Nach Beschwerden wird eine Transfrau aus dem Frauen-FKK-Bereich eines Schweizer Freibads von der Polizei abgeführt. Der Vorfall löst Protest aus.
dpa | In einem Schweizer Freibad haben Polizisten nach Beschwerden von Frauen eine Transfrau aus einem FKK-Bereich abgeführt. Mehrere Personen protestierten gegen das Vorgehen vor Ort. Nach Angaben der Polizei kam es zu einem Gerangel, bei dem eine Polizistin verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag.
Das Personal des Marzilibad in Bern soll die Transfrau nach den Beschwerden aufgefordert haben, den Frauenbereich zu verlassen. Sie habe sich geweigert, deshalb sei die Polizei gerufen worden, heißt es in der Polizeimitteilung.
Nachdem die Transfrau mit zur Wache genommen und dann entlassen wurde, habe es eine spontane Solidaritätskundgebung gegeben, die friedlich verlief, so die Polizei weiter. Weitere Angaben zum Grund der vorläufigen Festnahme machte die Polizei zunächst nicht. Man ermittle zu dem Vorfall.
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Transmenschen oder Transgender sind Personen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.
Stadt: Vorgehen war falsch
Die Stadt Bern kritisierte das Vorgehen. Das Bad habe sich, als Gespräche kein Ergebnis brachten, „fälschlicherweise für eine polizeiliche Wegweisung“ der Transfrau entschieden. „Die Direktion für Bildung, Soziales und Sport bedauert diesen Entscheid ausdrücklich. Sie entschuldigt sich bei der betroffenen Person“, teilte sie mit. „Alle Personen, die sich als Frau identifizieren und als solche leben, haben Zugang zum freiwilligen FKK-Bereich Paradiesli“, betont die Stadt.
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