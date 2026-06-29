afp/dpa | Im niedersächsischen Stade hat es am Montag durch Schüsse nach ersten Polizeiangaben mehrere Tote gegeben. Eine genaue Zahl nannte ein Sprecher der Beamten gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht. Dem Sprecher zufolge wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Weitere Angaben zu den Geschehensabläufen und mutmaßlichen Hintergründen gab es zunächst nicht. Laut dpa sind bei den Schüssen in Stade fünf Menschen gestorben.

Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen die Schüsse in einer Jugendeinrichtung abgefeuert worden sein. Es komme zu einer „großen polizeilichen Einsatzlage“ im Bereich Dankersstraße, teilte die örtliche Polizei im sozialen Netzwerk Whatsapp mit. Menschen wurden aufgerufen, den betroffenen Bereich zu verlassen und weiträumig zu meiden. „Meidet den Bereich weiträumig!“, postete die Polizeidirektion Lüneburg bei X.

Stade gehört zur Metropolregion Hamburg und ist auch als westliches Tor zum Alten Land bekannt, dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Deutschlands. Die Hansestadt liegt rund 40 Kilometer von Hamburg entfernt.

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Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Was Ermittler bisher über das Verbrechen mitteilen – und was noch unklar ist.

Was wir wissen:

Opfer: Es soll fünf Tote geben

Täter: Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Tatort: Die Schüsse sollen in der Nähe einer Jugendeinrichtung in Stade, einer Stadt in Niedersachsen westlich von Hamburg, gefallen sein. Ein größerer Polizeieinsatz läuft in der Dankersstraße.

Warnung: Die Polizei bittet darum, den Tatort zu meiden.

Was wir nicht wissen:

Opfer: Die Identität der Toten ist unklar. Es ist unklar, wie viele Menschen verletzt sind.

Tatverdächtiger: Die Identität des Verdächtigen war zunächst nicht bekannt.

Beziehung: In welchem Verhältnis die Toten und der Tatverdächtige stehen, ist bislang nicht bekannt.

Tathergang: Der genaue Ablauf der Tat ist noch offen. Hintergründe: Wieso es zu der Tat kam, ist nicht bekannt.

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