Terror in Schweden : Bandenchefs im Dienste des Iran

Stockholm bestätigt, dass Iran schwedische Gangs für terroristische Zwecke einspannt. Ziele seien israelische Einrichtungen.

HÄRNOSAND taz | In Schweden ist man einiges gewöhnt an Schlagzeilen über das organisierte Verbrechen. Tödliche Bandenkriege, Teenager als Killer, der Tod sogar von Unbeteiligten – es scheint wie eine kontinuierliche Eskalation. Und jetzt das noch: Die Drogen-Gangs sind offenbar inzwischen auch Handlanger des Iran. Sie sollen im Auftrag des Regimes Terroranschläge gegen israelische Einrichtungen in Schweden durchführen.

Von entsprechenden Informationen des israelischen Geheimdienstes Mossad berichtete am Donnerstag die Zeitung Dagens Nyheter (DN), und der schwedische Nachrichtendienst Säpo bestätigte: Kriminelle Netzwerke in Schweden werden vom Iran als Stellvertreter für seine eigenen Taten genutzt. „In den bekannten Fällen sind sehr junge Personen angesprochen worden, sogar Kinder“, sagte der zuständige Säpo-Vertreter auf einer Pressekonferenz. Weiter wollte er nicht ins Detail gehen und berief sich auf die laufenden Ermittlungen. Aber doch so viel sagte er: Man habe geplante Taten auf schwedischem Boden vereitelt.

Konkreter wurde es bei Dagens Nyheter (DN): Bei den beteiligten Kriminellen handele es sich laut Mossad unter anderem um das berüchtigte „Foxtrot“-Netzwerk und dessen vor Jahren im Ausland abgetauchten Anführer Rawa Majid. Majid, auch bekannt als „der kurdische Fuchs“, reiste demnach im vergangenen Jahr von der Türkei in den Iran.

Ankara hatte zuvor ein Auslieferungsgesuch Schwedens abgelehnt, da Majid seit 2020 auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt – soll aber vorgehabt haben, seinen türkischen Pass einzuziehen. Im Iran sei er gefasst und vor die Wahl gestellt worden, ins Gefängnis zu gehen oder für den Iran tätig zu werden.

Handgranate gefunden

Dort bereite er nun seit mehreren Monaten Personen in Schweden auf Terrorangriffe gegen israelische und jüdische Ziele vor, zitiert DN den Mossad. Entdeckt worden sei die Verbindung bei Ermittlungen nach dem Fund einer scharfen Handgranate vor der israelischen Botschaft in Stockholm im Januar.

Auch eine weitere, mit Foxtrot verfeindete Gang soll inzwischen für den Iran arbeiten. Deren mutmaßlicher Anführer Ismail Abdo war erst vergangene Woche in der Türkei wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen, aber kurze Zeit später wieder freigelassen worden.

Dass der Iran sich der Dienste Krimineller bedient, etwa um missliebige Exil-Oppositionelle international zu bedrohen oder zu attackieren, sei nicht neu, betonte die Journalistin Gilda Hamidi-Nia im Schwedischen Fernsehen SVT. Die Methode habe nun Schweden erreicht – und richte sich hier eben gegen einen anderen Staat. Der Nachrichtendienst Säpo hatte die Ereignisse als einen regionalen Konflikt im Nahen Osten bezeichnet, der nach Schweden übergeschwappt sei.

Am Freitag soll der Gesandte Irans ins schwedische Außenministerium einbestellt werden, dort wolle man klarstellen, für wie ernst man diese Angaben halte, teilte Schwedens Außenminister Tobias Billstöm (Moderate) der Nachrichtenagentur TT mit. Ministerpräsident Ulf Kristersson (Moderate) nannte das Vorgehen Irans gegenüber DN eine „Bedrohung für unsere freie und offene Gesellschaft“.