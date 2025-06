Berlin taz | Um mich herum tanzen alle, während ich auf einem schwarzen Stuhl in der Mitte sitze. Sie tanzen für mich, sie lächeln mich an. Ich lächle zurück. Auf dem Stuhl tanze ich auch, nur mit dem Oberkörper, da ich meine Beine nicht bewegen darf. Ich will ihnen zeigen, dass ich trotzdem tanzen will und kann, dass das Tanzen mich glücklich macht. Ich lasse meine Hüfte kreisen, meine Arme sind wie durch unsichtbare Seile miteinander verbunden und schwingen im Takt. Mein Kopf dreht sich nach links und rechts, meine Augen sind halb geschlossen, der Mund leicht geöffnet.

Das ist kein Traum, sondern eine Szene aus einer meiner letzten Tanzstunden. „Stellt euch vor, ihr seid Bodybuilder, die im Meer schweben und versuchen dabei zu tanzen“, lautete die Anweisung der Lehrerin. Im nächsten Moment ruft sie: „Travel!“, und plötzlich beginnen alle, durch das Studio zu rennen und herumzuspringen, als wären sie eine Herde wilder Pferde. Klingt verrückt? Genau das ist die Idee hinter Gaga: Tanzen als Bewegungssprache, nicht um der Performance willen. Das kann und darf auch mal bescheuert aussehen.

Seit sechs Jahren tanze ich Gaga, bis zu drei Mal pro Woche. Mein erster Versuch endete damit, dass ich wieder nach Hause zurückfuhr, ohne das Tanzstudio überhaupt betreten zu haben. Im Vorfeld hatte ich mir Videos angeschaut, und während ich in der Schlange stand, musste ich mir eingestehen, dass ich mich nicht traute. Sich frei bewegen – umgeben von all diesen unbekannten Menschen, die superfit wirken? Nee. Dann versuchte ich es noch einmal und wurde direkt süchtig.

„Du tanzt zu Lady Gaga?“, fragen viele, wenn ich vom Gaga-Tanz erzähle. Tatsächlich hat der Begriff nichts mit der Pop-Ikone zu tun. Er kommt aus dem Französischen und wird für jemanden verwendet, der verwirrt oder senil ist. Gaga ist eine Tanzpraxis, die der israelische Choreograf Ohad Naharin in den neunziger Jahren entwickelte, während er die Batsheva Dance Company in Tel Aviv leitete. Nach einem Unfall konnte er sich wegen einer Rückenverletzung nur eingeschränkt bewegen. Aus dieser Erfahrung erwuchs das Konzept, bei dem jede Person nach ihren persönlichen Möglichkeiten mitmachen kann. Heute wird Gaga weltweit in Tanzkompanien, Studios und Workshops unterrichtet und sowohl von Lai­en­tän­ze­r*in­nen als von Profis getanzt.

Wären meine Kreuzbänder nicht gerissen und vor knapp vier Monaten operiert worden, würde ich nicht ganz hinten neben den zusammengeschobenen Ballettstangen sitzen und auf dem Stuhl tanzen. Ich stünde so nah an der Lehrerin wie möglich, damit ich sie besser hören und sehen kann, aber auch, damit sie mich sieht. Der kleinen Streberin in mir gefällt es, die Favoritin zu sein. Ich mag es, dass sie bemerkt, dass ich nicht nur Spaß habe, sondern auch, dass ich Fortschritte mache.

Schütteln im Liegen, wie bei einem Exorzismus

Mein Körper versteht vieles besser als damals, als ich noch Anfängerin war. Zum Beispiel dass, wenn ich meinen Zeh bewege, auch mein Schlüsselbein davon beeinflusst wird. Oder sich die Wirbelsäule so fließend und flexibel wie Seetang anfühlen kann. Mit ein wenig Vorstellungskraft lässt sich irgendwann jeder Wirbel eigenständig ansteuern.

Was ich ebenfalls gelernt habe: Die Bewegung ist im Körper schon da, wenn man nur richtig „zuhört“. Flüssigkeiten, Organe, Zellen – in unserem Inneren herrscht niemals völlige Ruhe, alles strömt, klopft und schwingt. Man muss das, was da drinnen ist, nur nach außen tragen.

Aber seit ich verletzt bin und mich zurückziehen muss, hat sich noch etwas verändert. Durch Gaga fühle ich mich trotz meiner körperlichen Einschränkung nicht vulnerabel, sondern genieße es, dass ich trotzdem die Freiheit habe, mich zu bewegen. Ich bin unabhängiger von den Blicken der anderen geworden. So erkenne ich, dass Tanzen mich immer glücklich macht – nicht nur, wenn ich im Vordergrund stehe.

Bei Gaga gibt es keine Zuschauer*innen, nicht einmal unsere eigene Reflexion: die Spiegel werden bedeckt. Gleichzeitig hält man die Augen offen, so eine weitere Regel, um die anderen besser wahrzunehmen, sich von ihnen inspirieren zu lassen und mit ihnen in Verbindung zu bleiben. Es geht bei Gaga vor allem um Freude, an sich und an den anderen. Physischen Kontakt zwischen Teil­neh­me­r*in­nen gibt es keinen.

Wer eine Pause braucht, muss den Raum verlassen. Eine Stunde tanzen wir sonst ununterbrochen, inklusive der Lehrer*in, die Intensität der Bewegungen dürfen wir je nach Verfassung an unsere Energie und Stimmung anpassen.

An diesem Tag bin ich so ergriffen, dass alle für mich tanzen, dass ich heulen könnte. Als uns die Lehrerin auffordert, im Wasser zu treiben – „Float!“ –, kommen alle zur Ruhe, die Bewegungen werden langsamer, je­de*r findet einen neuen Platz im Raum. Ich werde vergessen. Dann folgt einer meiner Lieblingsmomente: Wir liegen auf dem Boden und atmen ein und aus. Ich stelle mir vor, dass wir auf einer Wiese voller Tau liegen, frühmorgens oder spätnachmittags, als würde aus all unseren Atemzügen eine Feuchtigkeit aufsteigen, die sich wie eine leichte Schicht über uns ausbreitet.

„Ihr seid wie Spaghetti im heißen Wasser“, heißt es als Nächstes, und dann schütteln wir uns im Liegen wie bei einem Exorzismus, während wir laut von 10 bis 0 zählen.

Betrachtet man Tanzen nicht nur als Praxis, sondern auch als Sprache, ist die Geschichte natürlich besonders wichtig. Vielleicht befinden sich die Leh­re­r*in­nen bei Gaga deshalb in der Mitte der Runde, als wären sie Märchenerzähler*innen. Sie sagen nicht: „Spannt euren Körper an!“, sondern laden dazu ein, uns vorzustellen, dass wir uns durch dicken Honig bewegen. Es heißt nicht: „Streckt euch aus“, sondern: „Sucht den maximalen Abstand zwischen euren Extremitäten“. „Piece of cake!“, das ist doch nichts, sagen einige Lehrer*innen, wenn es besonders anstrengend wird. Bringt man die Schultern aus ihrer gewohnten Position, gehen sie „spazieren“. Lässt beim Tanzen jemand seine Arme hängen, heißt es: „Die Arme sind nicht tot!“ All das ist aber kein bisschen esoterisch, sondern sehr pragmatisch und vor allem spürbar.

Bei Gaga sind wir nicht nur Bodybuilder oder Spaghetti, sondern manchmal auch Drummer, die ihren eigenen Körper als Schlagzeug benutzen. Oder Läufer*innen. Ohne uns vom Fleck zu bewegen, rennen wir, so schnell wir können. Ich „laufe“ nur mit den Armen und versuche, meine Füße und Beine stillzuhalten. Doch die Geschwindigkeit, das Schwitzen und die sichtbare Erschöpfung meiner Mittanzenden erfüllen mich mit Freude. Und mit Power. Ich bin noch nie müder aus einer Gaga-Stunde gegangen, als ich gekommen bin.

Am Ende der Stunde eilen die meisten Teil­neh­me­r*in­nen zu ihren Wasserflaschen, beginnen sich zu stretchen oder huschen in die Umkleide und gehen unter die Dusche. Aber einige, ich eingeschlossen, tanzen weiter, bis wir irgendwann aus dem Studio geschmissen werde