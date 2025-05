D ie Bilanz am internationalen Tag der Pressefreiheit ist ernüchternd. Jour­na­lis­t*in­nen sind nicht nur wachsenden Bedrohungen und Risiken ausgesetzt. Auch der wirtschaftliche Druck auf Medienschaffende hat in den vergangenen Jahren weltweit weiter zugenommen: Die wachsende Medienkonzen­tration wird besonders problematisch, wenn Me­di­en­un­ter­neh­me­r*in­nen ihre meinungsbildende Macht zu poli­tischen Zwecken missbrauchen.

Der Rückgang von Anzeigen und Abos und der Druck durch Anzeigenkunden werden in einkommensschwachen Ländern durch den drastischen Rückgang der Mittel für Entwicklungszusammenarbeit verschärft. Medien sehen sich der großen Herausforderung ausgesetzt, ihre redaktionelle Unabhängigkeit zu erhalten und gleichzeitig ihr wirtschaftliches Überleben zu sichern.

Doch damit nicht genug: Immer mehr Regierungen attackieren kritische Berichterstattung, gezielte Kampagnen gegen Medienschaffende nehmen zu. Auch in Deutschland verzeichnen wir Übergriffe auf Medienschaffende und in Teilen der Gesellschaft eine pressefeindliche Stimmung, die weit über berechtigte Medienkritik hinausgeht. Wie erhalten wir unsere Grundrechte, wenn sie in vielen anderen liberalen Demokratien – allen voran den USA – zu bröckeln drohen?

Besorgter Blick auf die USA, Argentinien und Serbien

Die Vereinigten Staaten galten einst als Garant für Pressefreiheit. Doch aktuell prägt eine aggressive Rhetorik gegen Medien das Klima. Kaum ein Tag vergeht, an dem Präsident Donald Trump die Presse nicht attackiert. Er bezeichnet Medien, die er nicht mag, als „korrupt“ und „illegal“. Ihre kritischen Berichte seien Teil einer „Hexenjagd“ gegen ihn.

Seit seinem Amtsantritt versucht die Regierung systematisch, kritische Berichterstattung zu erschweren, indem sie unter anderem Trump-nahe In­flu­en­ce­r*in­nen in das Weiße Haus einlädt und etablierte Medien ausschließt. Wichtigen staatlich geförderten Medien wie Voice of America (VOA) will Trump außerdem die Unterstützung entziehen. Die US-Auslandssender sind für Millionen von Menschen – vor allem in autoritären Regimen – eine wichtige Informationsquelle und Alternative zur staatlichen Propaganda. Zusammen mit den Mitarbeitenden von VOA hat RSF dagegen Klage eingereicht und einen ersten Sieg erstritten: Ein Bundesrichter hat die US-Regierung angewiesen, die Abwicklung mehrerer amerikanischer Auslandssender wieder rückgängig zu machen.

Auch in Argentinien ist ein Pressefeind am Ruder: Seit Javier Milei im Dezember 2023 das Präsidentenamt übernahm, hat sich die Lage für unabhängige Medien in dem südamerikanischen Land drastisch verschlechtert. Die Regierung führt eine beispiellose Kampagne gegen kritische Journalist*innen, begleitet von gezielten Diffamierungen und wirtschaftlichem Druck.

Besonders besorgniserregend ist der wirtschaftliche Kahlschlag im Mediensektor. Die traditionsreiche Nachrichtenagentur Télam wurde im März 2024 kurzerhand geschlossen, öffentlich-rechtliche Rundfunksender massiv beschnitten. Unabhängige, kleinere Medien wurden von staatlichen Förderungen abgeschnitten, während Großkonzerne von Deregulierungen profitieren. Dadurch wächst die Monopolisierung des Informationsmarkts, was die Medienvielfalt massiv bedroht.

 Dass Deutschland vergleichsweise gut dasteht, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch hier Handlungsbedarf gibt

In Serbien eskaliert die Gewalt gegen Journalist*innen: Medienschaffende wurden bei Protesten brutal attackiert, unabhängige Redaktionen sehen sich mit juristischen Schikanen konfrontiert: Einschüchterungsklagen, sogenannte Slapp-Klagen, sollen eine kritische Berichterstattung ersticken. Die serbische Regierung zeigt wenig Interesse daran, diese Entwicklungen zu stoppen.

Gleichzeitig wird das Land zum Zentrum russischer Propaganda: Medien wie RT Balkan operieren ohne Transparenz und beeinflussen gezielt die öffentliche Meinung. Die serbische Regierung verteidigt diese Praktiken und verweigert eine Regulierung russischer Staatsmedien.

Dass Deutschland vergleichsweise gut dasteht, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch hier Handlungsbedarf gibt. Die scheidende Ampelkoalition hat es nicht geschafft, zukunftsweisende Verbesserungen im medienpolitischen Bereich auf den Weg zu bringen. Vieles blieb auf der Strecke, vom Recht auf Verschlüsselung zum Schutz journalistischer Quellen über ein Gesetz gegen digitale Gewalt bis zur Anerkennung des gemeinnützigen Journalismus.

Ermordet oder verhaftet, aber nicht vergessen Seit 2015 sammeln Susanne Köhler und Gerhard Keller auf wahrheitskaempfer.de Porträts ermordeter und inhaftierter Jour­na­lis­t:in­nen aus aller Welt. Über 800 Bilder, ergänzt durch Informationen zu den Personen, erinnern an Opfer von Gewalt und Repression. So entstand ein einzigartiges Archiv weltweiter Unterdrückung der Pressefreiheit. Hier zeigen wir einige ausgewählte Porträts. Pawel Grigorjewitsch Scheremet – 28. 11. 1971–20. 7. 2016: Er war ein regimekritischer belarussischer und später russischer Radio-, Fernseh- und Internetjournalist. In Belarus saß er zweimal im Gefängnis, ihm wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt, worauf er für russische Medien arbeitete. Er starb in Kyjiw durch die Explosion einer Autobombe mußmaßlich des belarussischen Geheimdienstes. Kunst: Angelika Bomhard Wey Rafael Murúa Manriquez – 1985-2019: Der mexikanische Reporter des Radiosenders Kashana in Santa Rosalina (Baja California Sur) berichtete über Menschenrechte, Umweltschutz und Kultur. Am 20. Januar 2019 wurde er entführt. Die Leiche des damals 34-Jährigen wurde bald darauf mit zahlreichen Stichwunden am Straßenrand zwischen Santa Rosalia und San Ignacio gefunden. Kunst: Johannes Stahl Hero Bahadin – 1997–23. 8. 2024: Die irakisch-kurdische Videoredakteurin arbeite für Sterk TV, einem der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) nahestehenden Sender. Am 23. August 2024 wurde die 27-Jährige durch einen gezielten türkischen Drohnenangriff auf einer Straße östlich von Sulaymaniyyah in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak getötet. Kunst: Huriye Genc Nanou Kazaku – Die Radiojournalistin aus Goma, der Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo, berichtete am 17. Februar 2021 über die gewaltsame Räumung von illegal besetztem Land und über eine Demonstration vor Ort. Die zum Teil bewaffneten Demonstranten lieferten sich Schusswechsel mit der Polizei, als Kazaku eine Kugel traf. Es blieb unklar, woher die Kugel abgefeuert wurde. Kunst: Verena Rossow Adel Zourob -Der freiberufliche palästinensische Journalist arbeitete für mehrere Medien, darunter das der Terrororganisation Hamas nahestehende Al-Aqsa Voice Radio. Am 18. Dezember 2023 traf ein israelischer Luftangriff das Haus seiner Familie in Rafah im südlichen Gazastreifen. Der Journalist wurde zusammen mit 25 Familienmitgliedern getötet. Kunst: Patrick MacAllister Maulana Siddique Mengal – Der pakistanische freie Journalist und Präsident des Khuzdar Press Club war in der Provinz Belutschistan auch Funktionär für die den Taliban nahestehende Partei Jamiat Ulema-e-Islam. Mengal wurde am Internationalen Tag der Pressefreiheit, dem 3. Mai 2024, von einer Explosion getötet, als er zur Moschee fuhr. Er ist der dritte ermordete Präsident des Khuzdar Press Club seit 2009 Kunst: CUCULUM (Axel Kuckuk) Ryan Evans – 1986–24. 8. 2024: Der walisische Brite arbeitete als Sicherheitsberater für Medien. Früher war er Soldat, dann wurde er Personenschützer für Diplomaten. Evans war einer von sechs Mitarbeitern der Nachrichtenagentur Reuters, deren Hotel in Kramatorsk (Ukraine) am 24. August 2024 von einer russischen Rakete getroffen wurde. Evans starb, zwei Kollegen wurden verletzt, davon ein Kameramann schwer. Kunst: Maria von Stülpnagel Eduardo Sestoso – 1967–1. 5. 2018: Der philippinische Radiojournalist des Senders 91.7 FM in Dumaguete City im Süden der zentralen Insel Negros wurde auf dem Heimweg von der Arbeit von mehreren unbekannten Schützen angeschossen. Er überlebte nur noch einen weiteren Tag im Krankenhaus. Sestoso war der bereits neunte Journalist, der unter der Präsidentschaft von Rodrigo Duterte (2016–2022) ermordet wurde. Kunst: Christian Scharfenberg Austin Bennett Tice – Der US-Amerikaner reiste im Mai 2012 31-jährig als freier Journalist nach Syrien. Er war einer der wenigen ausländischen Reporter, die während der Intensivierung des Bürgerkrieges vor Ort waren. Am 13. August 2012 wurde er nahe Damaskus entführt. Die US-Regierung nimmt an, dass er vom damaligen Assad-Regime oder von ihm nahen Gruppen entführt wurde. Seitdem bleibt er verschwunden. Kunst: Carole Isler Jelena Milaschina – Die russische Investigativjournalistin der unabhängigen Zeitung Nowaja Gaseta setzte u.a. in Tschetschenien die Recherchen ihrer 2006 ermordeten Kollegin Anna Politkowskaja fort. 2006 wurde Milaschina im nordossetischen Beslan angegriffen, 2012 erneut nahe Moskau. Im Juli 2023 wurden Milaschina und ihr Anwalt kurz nach ihrer Ankunft in Grosny zusammengeschlagen und schwer verletzt. Kunst: Steff Murschetz Romelson Vilcin war in Haiti Korrespondent für den Radiosender Génération 80. Am 30. Oktober 2022 forderte er mit anderen Journalisten vor dem Polizeirevier Delmas 33 in der Hauptstadt Port-au-Prince die Freilassung eines zu Unrecht inhaftierten Journalistenkollegen. Die Polizei versuchte, sie mit Tränengas und Schlägen zurückzudrängen. Ein Tränengasgeschoss traf Vilcin am Kopf. Er starb später im Hospital. Kunst: Susanne Köhler Viktorya Roschtschyna – 1996–2024: Die ukrainische Journalistin berichtete aus Mariupol und Saporischschja. Als sie aus der russisch besetzten Ostukraine berichten wollte, wurde sie dort im August 2023 vom Geheimdienst FSB verhaftet. Russland erklärte sie sei im September 2024 gestorben. Die Leiche wurde im Februar 2025 von Russland übergeben, wies Spuren von Folter auf, und Organe waren entnommen worden. Kunst: Susanne Köhler Serkan Sedat Güray – Der in der Türkei preisgekrönte Radiojournalist wurde 2016 festgenommen unter dem Vorwurf, auf Twitter Staatspräsident Erdoğan zu beleidigen. Güray bestritt dies und kam auf Bewährung frei. Im Februar 2017 wurde er erneut festgenommen wegen angeblicher Terrorpropaganda im Radio. Es dauerte allein 16 Monate bis zu einer Anklageschrift. Güray wartet in Haft immer noch auf ein Urteil. Kunst: Christina Hermann

Die neue Bundesregierung wird beweisen müssen, ob sie den Schutz der Medien voranbringen will, wie im Koalitionsvertrag versprochen. Dringender Handlungsbedarf besteht beispielsweise bei der Umsetzung der Anti-Slapp-Richtlinie, weil die von der EU gesetzte Frist bald abläuft.

Schlechte Nachrichten gibt es hingegen im Bereich der digitalen Sicherheit: Von der juristisch umstrittenen IP-Vorratsdatenspeicherung, dem biometrischen Abgleich von öffentlichen Internetdaten bis zum Einsatz von Staats­trojanern bei der Bundespolizei zeigt der Koalitionsvertrag ein Missverhältnis zwischen der Einführung zahlreicher neuer Überwachungsbefugnisse für Sicherheitsbehörden und der Achtung von Menschen- und Grundrechten. Wenn tief in die Privatsphäre und die vertrauliche Kommunikation eingegriffen wird, wirkt sich das auf den freien und unabhängigen Journalismus aus.

Anja Osterhaus ist seit 15. April 2024 Geschäftsführerin für Politik und Strategie von Reporter ohne Grenzen in Berlin. Davor arbeitete sie unter anderem für Oxfam Deutschland und im internationalen Sekretariat von Transparency International.

Dieser Artikel ist am 3. Mai 2025 als Teil einer gemeinsamen Sonderbeilage der taz Panter Stiftung und Reporter ohne Grenzen zum Tag der Pressefreiheit erschienen.