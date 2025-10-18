piwik no script img

Studie über Sucht bei TierenIst mein Hund spielsüchtig?

Spielsucht ist eine Erkrankung. Um zu verstehen, wie sie entsteht, haben Forscherinnen aus Bern vierbeinige Ball-Junkies beobachtet.

Ein Hund läuft hinter einem Ball her
Handelt es sich um einen Ball-Junkie, der springt und bellt, wenn er ein Spielzeug sieht – und jault, wenn es weg ist? Foto: Sabine Brose/Sorge/imago

Von

Lino Wimmer

Die Augen brennen, der Rücken schmerzt, seit Stunden wäre es Zeit, den Rechner auszuschalten, aber eine Runde geht doch noch, oder? Süchtig machen nicht nur Nikotin und Alkohol, sondern auch Verhaltensweisen, die ohne Einnahme gesundheitlich bedenklicher Substanzen auskommen. Im Gegensatz zu exzessivem Shopping oder Sport sind Gaming- und Spielsucht als Suchterkrankung anerkannt. Wie und weshalb aber solche Verhaltensweisen entstehen, darüber ist bisher vergleichsweise wenig bekannt.

Forscherinnen von der Universität Bern und der Veterinärmedizinischen Universität Wien haben nun einen besonderen Ansatz gewählt, um etwas über substanz-ungebundenen Abhängigkeiten zu erfahren: Sie haben den Spieltrieb von Hunden untersucht. „Haushunde weisen viele komplexe Verhaltensmerkmale auf, die sie mit uns Menschen teilen, und sie werden häufig als Modellspezies verwendet, um zwanghaftes Verhalten, kognitives Altern, ADHS, Neurotizismus und Autismus zu erforschen“, schreiben die Autorinnen. In der Verhaltensforschung dienen Modelltiere dazu, Verhaltensweisen und ihren Kontext zu studieren und die Erkenntnisse auf den Menschen oder andere Tiere zu übertragen.

Die Studie

Für die Studie, die im Fachmagazin Scientific Report erschien, wurden 105 Hunde untersucht. 33 zeigten den Forscherinnen zufolge ein suchtähnliches Verhalten. Darunter besonders prominent vertreten: Rassen wie Terrier und Hütehunde, denen ein ausgeprägter Spieltrieb beim Arbeiten zugutekommt. Ausgewählt wurden Hunde zwischen einem und zehn Jahren, darunter viele laut Hal­te­r:in­nen mit einem extremen Spielverhalten.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Die Forscherinnen stellten die 105 Hunde vor Aufgaben und beobachteten sie. Handelt es sich um einen Ball-Junkie, der springt und bellt, wenn er ein Spielzeug sieht – und jault, wenn es weg ist? Und zeigen diese Ball-Junkies Verhaltensweisen, die man beim Menschen als suchttypisch begreifen würde? Vergessen sie etwa den vollen Napf, wenn das Spielzeug lockt. Fangen zu winseln an, wenn das Spielzeug zwar in Sicht-, aber außer Maulweite bleibt. Und wie gut können sie sich ohne Spielzeug beschäftigen? Ergänzend füllten die Hun­de­hal­te­r:in­nen Fragebögen über ihre Haustiere aus.

Was bringt's?

Dass Hunde eine Suchtkrankheit entwickeln, genau wie Menschen, solche Schlüsse wollten die For­sche­r*in­nen anhand der Ergebnisse nicht ziehen. Zu einer Sucht gehört immer nicht nur das Verhalten selbst, sondern auch schädliche Konsequenzen. Das könnte etwa der Fall sein, wenn exzessives Spielen die Gelenke und das Verhältnis zu den Hal­te­r:in­nen belastet. Ob sich wirklich von spielsüchtigen Hunden reden lässt, dazu sei weitere Forschung vonnöten. Die Wis­sen­schaft­le­r:in­nen schlagen als einen nächsten Schritt Wolf-Forschung vor zur Frage, wo das „exzessive Spielzeug-gerichtete Verhalten“ herkomme und welchen Nutzen es vielleicht einmal hatte.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #wochentaz #Zukunft #Hunde #Spielsucht
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mops hebt sein Bein
Kinder fragen, die taz antwortet Heben alle Hunde beim Pinkeln dasselbe Bein?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Daniel, 5, fragt: Gibt es Links- und Rechtsbeinheber?

Von Manuel Schubert
Weißes Kokainpulver auf einer schwarzen Fläche
Kokainsucht „Die Gier hatte mich komplett unter Kontrolle“

Florian Mayer (Name von der Redaktion geändert) war mehrere Jahre kokainabhängig. Im Gespräch erzählt er, wie er gegen die Sucht kämpft.

Interview von Christina Koppenhöfer
Werbebande mit der Aufschrift Sportwetten, dahinter voll besetzte Zuschauerränge
Glücksspielsucht bei Fußballprofis Topp, die Wette killt

Fußballprofis scheinen besonders gefährdet für Glücksspielsucht zu sein. Früher kümmerte das kaum einen, nun werden Vereine und Verbände aktiver.

Von Olaf Jansen
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz will Abschiebungen fürs Stadtbild Mit Verlaub, Herr Bundeskanzler
2
Aktivisten über Bezahlkarte „Die Bezahlkarte verhindert Integration“
3
Umgang mit den Rechtsextremen Ein Rezept gegen die AfD findet sich in Templin und Duisburg
4
Streit um Wehrpflicht Die logische Steigerung von alternativlos ist Los
5
Schulleiter in Brandenburg bedroht Kein Praktikant bei Rechtsextremen
6
Antisemitismus im Pop Just another brick in the wall