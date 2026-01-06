piwik no script img

Stromausfall in BerlinBlackout-Tagebuch eines taz-Redakteurs

Mit Campingkocher, Teelichtern und Mütze kommt man ganz gut aus ohne Strom und Heizung – wenn man nicht malade, pflegebedürftig oder alleinstehend ist.

Eine junge Frau kocht an ihrem Herd auf einem Campingkocher umringt von Teelichtern und Kerzen
Die Freunde des Urlaubs an der frischen Luft sind bei Stromausfall eindeutig im Vorteil Foto: Christin Klose/picture alliance

Von

Stefan Alberti

Kaffee vom Campingkocher, Mütze auf dem Kopf beim Einschlafen, regelmäßig Wasser laufen lassen, damit die Leitungen nicht einfrieren, warmes Essen in der taz-Kantine. Es ist Routine aufgekommen bei uns an Tag vier des Stromausfalls im Berliner Südwesten. „Et es wie et es“, würde unsere Verwandtschaft aus dem Rheinland dazu sagen. Bloß neue Teelichter mussten heute her, und die Nachfüllflasche für die Öllampe war auch alle.

Wäre anders, wenn die Gattin oder ich malade, pflegebedürftig oder alleinstehend wären oder kleine Kinder im Haus hätten. Oder wir wie der Nachbar seit nun vier Tagen hinter heruntergelassenen Rollläden sitzen müssten, die elektronisch gesteuert werden und sich darum seit dem Ausfall am frühen Samstagmorgen nicht mehr hochziehen lassen.

Wir bekommen viel Hilfe, Übernachtungs-, Strom- und Heißer-Tee-Angebote. Darunter eines einer Sportfreundin, die sich von außerhalb meldet. Auf die Nachfrage, warum sie nicht in Berlin sei, erzählt sie von einer plötzlichen lebensbedrohlichen Erkrankung in der Familie. Vor diesem Hintergrund wird so manches relativ; Meckerei über leere Handys und kühle Nächte wirkt da irgendwie schal.

Am Abend eine schöne Überraschung: Das nahe Programmkino hat Strom, und so kriegen wir doch noch den neuen Charly-Hübner-Film zu sehen. Auf dem kurzen Heimweg ist dann der eine oder andere Polizeiwagen zu sehen. Die sorgen sich offenbar, dunkle verlassene Häuser könnten Einbrecher anlocken. „Halten Sie auch noch die Stellung?“, hat schon die Nachbarin gefragt. Machen wir – Donnerstag sollen alle ja wieder Strom haben.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Stromausfall #Anschlag #Stromnetz #Heizung #Solidarität
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Polizeifahrzeuge im winterlichen Berliner Südwesten
Nach Anschlag auf Stromkabel in Berlin Stochern im Brandnebel

Nach dem Anschlag aufs Berliner Stromnetz spricht Berlins Bürgermeister von Linksterrorismus. Doch das Bekennerschreiben wirft Fragen auf.

Von Konrad Litschko und Erik Peter
Ältere Menschen sitzen in Notunterkunft um einen Tisch
Notunterkunft nach Stromausfall Die Solidarität ist spürbar

Im Bürgersaal in Zehlendorf können Betroffene einen Schlafplatz für die Nacht finden oder ihr Handy laden. Viele bieten private Unterstützung an.

Von Marlene Thaler
Eine Kerze steht während eines Stromausfalls im Südwesten Berlins in einem Fenster
Stromausfall im Berliner Südwesten Zu Hause in Blackouthausen

Was tun ohne Strom? Unser Autor hat die Winternacht mit Campingkocher und Kurbelradio duchgestanden und dabei ganz besondere Wärmequellen gefunden.

Von Stefan Alberti
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Zehntausende ohne Strom und Wärme Den Schaden haben die Linken
2
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
3
Anschlag auf das Berliner Stromnetz Letzte Warnung
4
Nach Anschlag auf Stromkabel in Berlin Stochern im Brandnebel
5
Stromausfall im Berliner Südwesten Zu Hause in Blackouthausen
6
USA greifen nach Grönland Trump, völlig unverfroren