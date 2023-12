Streit um den Bundeshaushalt : „Klempner der Macht“?

So hat Unionschef Merz den Bundeskanzler bezeichnet. Was bedeutet das eigentlich? Wir haben bei Klempner Scholz und Klempner Merz angerufen.

BERLIN taz | Es war der Höhepunkt seiner Rede im Bundestag, als Oppositionsführer antwortete Friedrich Merz auf die Regierungserklärung zur Haushaltskrise. „Sie sind ein Klempner der Macht“, rief der CDU-Chef vom Redepult aus in Richtung von Olaf Scholz.

Es war der einzige Satz, der hängen blieb, und man kann wohlmeinend sagen, dass das immerhin einer mehr ist als bei der Rede von Olaf Scholz. Aber was meinte Merz mit dem Bild vom „Klempner“ – jemanden, den man zu Hilfe ruft, wenn das stinkende Chaos ausbricht?

Die taz hat ein Dutzend Sanitärfirmen mit dem Namen Scholz angerufen. Außer ein paar Anrufbeantwortern wollte keiner sprechen. „Also ich fände das fantastisch!“, sagt Frau Scholz, die bei der Sanitärfirma Scholz in Berlin-Neukölln ans Telefon geht.

„Ich hab meinem Mann gut zugeredet, mit Ihnen zu sprechen, gestern Abend im Bett. Aber er ist zu bescheiden.“ Ein anderer Scholz aus der Nähe von Bremerhaven sagt auf Anfrage der taz: „Ich sitze hier gerade vor ’ner Heizung.“ Wir lernen: Klempner sind viel beschäftigt und zurückhaltend. War es das, was Friedrich Merz meinte?

Klempner sind die absoluten Spezialisten

Ein Anruf beim Branchenverband Sanitär und Heizung: „Ich weiß nicht, was Herr Merz damit sagen wollte“, sagt ein Sprecher. „Der arme Redenschreiber, der sich das ausgedacht hat.“ Klempner seien „absolute Spezialisten“. Klempner, so lernen wir weiter, bezeichnet ursprünglich Berufe, in denen Bleche verarbeitet werden.

In der Umgangssprache hat er sich als Begriff für Sanitär- und Heizungsinstallateure gehalten, da dies früher derselbe Beruf war. Heute arbeiten echte Klempner vor allem auf dem Dach, an Metalldächern und Fassaden.

Alexander Merz ist beides: Klempnermeister und Sanitär- und Heizungsbauer im Schwarzwald. Wenn kein Klempner Scholz sprechen will, kann vielleicht er weiterhelfen.

wochentaz: Herr Merz, ihr Namensvetter Friedrich hat Bundeskanzler Olaf Scholz als „Klempner der Macht“ bezeichnet. War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung?

Alexander Merz: Das hab ich mich auch gefragt. Klempner ist ja ein ehrbarer Handwerksberuf. Vielleicht kann man da was hineininterpretieren. Wir verarbeiten Blech, müssen auch mal was verbiegen. Ich weiß nicht, warum man das als Beleidigung nehmen muss.

Was sagen Sie zum Haushaltsstreit der Bundesregierung?

Ich habe das Gefühl, jeder muss sich profilieren, die anderen Parteien schlecht dastehen lassen, statt konstruktiv zusammenzuarbeiten. Bei uns ist man zu zweit oder zu dritt und arbeitet ruhig zusammen, und dann freut man sich abends über das, was man geschafft hat.

Sie führen einen Klempnerei- und Sanitärbetrieb in Lossburg im Schwarzwald.

Ja, schon in fünfter Generation! Wir sind ein Zwölf-Mann-Betrieb, aber die meisten machen Heizung.

Heizungsbauer sind ja sehr gefragt. Sie sollten wenig Gründe haben, sich über die Ampel zu beschweren, oder?

Ja, aber es ist Fluch und Segen. Wir verbauen auch viele Wärmepumpen, aber neue Heizungen sind teuer und die Leute werden dazu gedrängt.

Wie läuft denn das Geschäft?

Normalerweise sind die Auftragsbücher voller zu dieser Jahreszeit. Wegen des Haushaltsstreits wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wir schreiben viele Angebote, aber die Kunden warten ab, weil sie nicht wissen, ob sie die Förderungen der Regierung bekommen oder nicht.

Was macht denn einen guten Klempner aus?

Räumliches Denken, gern draußen arbeiten. Es entsteht immer etwas ganz Individuelles, man muss detailverliebt sein.

Wäre Olaf Scholz ein guter Klempner?

Schwierig. Ich weiß nicht, ob er handwerklich so geschickt ist.

Und Friedrich Merz?

Also ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Politiker ist, aber ein guter Klempner, das glaube ich nicht. Er soll seiner Arbeit nachgehen und nicht nur austeilen.