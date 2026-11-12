Streik an der Charité„Das ist akute Patientengefährdung“

taz: Frau Schenk, warum schließen sich die Studis und Azubis dem Streik an?

Delia Schenk: Wir schließen uns dem Streik an, weil die Qualität unserer Ausbildung seit Jahren darunter leidet, dass die Charité die Praxisanleitungsregelungen nicht ausreichend einhält. Statt ausgebildet zu werden, müssen wir häufig Personallücken stopfen. Unsere Befragung zeigt, wie dramatisch die Situation ist: Wir haben im vergangenen Jahr mit über 100 Auszubildenden gesprochen. 75 Prozent von ihnen bekommen nicht die tariflich vorgesehene Praxisanleitung. 40 Prozent erhalten sogar weniger als die gesetzlich vorgeschriebenen zehn Prozent. 72 Prozent geben an, regelmäßig ihre Anleitungszeiten zu fälschen, weil sie Angst haben, sonst nicht zur Prüfung zugelassen zu werden. Wir fordern deshalb, dass die 15 Prozent Praxisanleitung verbindlich bleiben und es einen Belastungsausgleich gibt, wenn die Charité die vorgeschriebene Anleitung nicht ermöglicht. Wir finden: Ausbildung ohne Praxisanleitung ist Ausbeutung.

taz: Warum gibt es zu wenig betreutes Lernen?

Im Interview: Delia Schenk Delia Schenk ist seit 2024 duale Hebammenstudentin und Mitglied der Verdi-Verhandlungskomission zu den aktuellen Verhandlungen um den Entlastungstarifvertrag (TV-E).

Schenk: Unsere Pra­xis­an­lei­te­r:in­nen sind großartig und wollen uns gut ausbilden. Aber dafür brauchen sie auch die Zeit. Nur 13,8 Prozent der Azubis sagen, dass ihre Pra­xis­an­lei­te­r:in­nen oft oder immer für die Anleitung freigestellt sind. Die meisten müssen gleichzeitig ihre Pa­ti­en­t:in­nen versorgen und uns anleiten. Das funktioniert nicht. Die Charité muss endlich genügend Personal einstellen und freistellen. Gute Praxisanleitung darf nicht vom Glück abhängen, auf welcher Station man eingesetzt wird, sondern muss überall selbstverständlich sein. Dafür braucht es auch verbindliche Regelungen, wie ausgefallene Praxisanleitung nachgeholt wird.

taz: Wie wirkt sich ihre Arbeit auf ihr Privatleben aus?

Streik an der Charité An der Charité wird seit dem frühen Donnerstagnorgen für zwei Tage gestreikt. Ab 6.00 Uhr und bis zum Ende der Nachtschicht am Samstagfrüh sind die Beschäftigten, Auszubildenden und Dual-Studierenden aufgerufen, für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Tarifvertrags Entlastung zu streiken. Gestreikt wird laut Verdi an allen drei Standorten der Uni-Klinik, der Schwerpunkt liege auf der Pflege. Aber auch Medizintechnologen, Therapeuten und Therapeutinnen und Mitarbeitende der Ambulanzen sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Verdi rief die Charité auf, planbare Behandlungen und Operationen zu verschieben. Bei einer Urabstimmung haben laut Gewerkschaft 98 Prozent der Mitglieder für einen Erzwingungsstreik ausgesprochen. Der Tarifvertrag Entlastung soll Beschäftigte vor Überlastung schützen und Voraussetzungen für eine gute Patientenversorgung schaffen. Aus Gewerkschaftssicht ist er ein Erfolgsmodell, der die Arbeitsbedingungen und die Versorgungssituation spürbar verbessert habe. Die Geschäftsführung der Charité hatte den Vertrag gekündigt, eine Verlängerung könne sich die Klinik nicht leisten. (dpa/taz)

Schenk: Im Kreißsaal erlebe ich oft Situationen, die mich fachlich und emotional stark fordern. Ich habe zum Beispiel eine Geburt erlebt, bei der ein Kind ohne eigenständige Atmung zur Welt kam und sofort reanimiert werden musste. Ich sollte bei den Eltern bleiben, konnte die Situation aber kaum einordnen. Eine Nachbesprechung gab es nicht, dafür fehlte die Zeit. Solche Erlebnisse belasten mich auch nach Dienstschluss. Ich würde sie gern direkt in der Ausbildung aufarbeiten können.

taz: Wieso ist der Entlastungstarifvertrag (TV-E) so wichtig?

Schenk: Zum einen wegen der 15 Prozent als Mindestwert für angeleitete Praxisstunden. Zum anderen hat der Tarifvertrag mittelfristig die Besetzung auf den Stationen erhöht und somit die Unterbesetzung bekämpft. So konnten auch mehr Hebammen eingestellt werden. Aber wenn die Arbeitsverträge der zusätzlichen Hebammen auslaufen, können die nach Kündigung des TV-E nicht mehr verlängert werden. Das ist nicht nur eine Belastung für uns Hebammen, sondern auch akute Patientengefährdung. Eine Hebamme kann nicht zwei Frauen parallel während der Geburt betreuen. Das ist Wahnsinn!

taz: Was erhoffen sie sich vom neuen Senat?

Schenk: Der Charité-Vorstand argumentiert ja, dass er sich keine Verlängerung des Entlastungstarifvertrags leisten kann, weil wegen der Krankenkassen-Reform kein Geld mehr da sei. Das Problem liegt also vielleicht nicht bei der Charité, sondern bei den Entscheidungen des Bundestags. Die Berliner Landesregierung sollte diesen Entscheidungen entgegenwirken.

Anmerkung: Zuvor wurde eine nicht autorisierte Version des Interviews veröffentlicht, wir haben den Text am Donnerstagnachmittag aktualisiert.