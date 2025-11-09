piwik no script img

Steinmeier Rede zum 9. NovemberDer einerseits-andererseits-Präsident

Frank-Walter Steinmeier warnt vor Zusammenarbeit mit der AfD – und bleibt trotzdem unscharf.

Frank Walter Steinmeier sitzt in Berlin im Schloß Bellevue in einer Stuhlreihe, bevor er seine Rede hält
Frank-Walter Steinmeier im Schloß Bellevue vor seiner Rede zum 09. November Foto: Maryam Majd/ap
Stefan Reinecke

Von

Stefan Reinecke

Frank-Walter Steinmeier neigt nicht zur schrillen, griffigen Formulierung. Außer in Sachen Demokratiegefährdung. „Nie in der Geschichte unseres wiedervereinten Landes waren Demokratie und Freiheit so angegriffen“, so der Bundespräsident im Schloss Bellevue zum 9. November. Denn die Republik werde „durch einen russischen Aggressor und durch rechtsextreme Kräfte bedroht“. Die Republik dürfe der neuen „Faszination des Autoritären“ nicht erliegen.

Der 9. November, bekanntlich ein schillernder Tag deutscher Geschichte, erscheint Steinmeier angesichts der aktuellen Gefahren verdunkelt. 107 Jahre nach dem 9. November 1918 gehe „das Drehbuch der Antidemokraten mühelos auf“. 87 Jahre nach den Pogromen des 9. November 1938, sei der „Antisemitismus von rechts, von links, aus der Mitte und unter muslimischen Einwanderern“ auf dem Vormarsch. Und 36 Jahre nach dem 9. November 1989 wachse die „Fremdheit zwischen Ost- und Westdeutschen wieder“.

Die historische Lehre dieser sinistren Bilder, so Steinmeier, sei eindeutig. „Der waghalsige Versuch, Antidemokraten zu zähmen, indem man ihnen Macht gewährt, ist nicht nur in Weimar gescheitert.“ Keine Zusammenarbeit mit der AfD, so die Ansage.

Steinmeier bekennt sich zur wehrhaften Demokratie. Verfassungsfeinde dürften nicht „Richterin, Lehrer oder Soldat“ sein und sollten auch, wie in Ludwigshafen geschehen, von Wahlen zum Bürgermeister ausgeschlossen werden. Das sei nicht „per se undemokratisch“.

Nicht mehr als der Common Sense

Es ist ein Missverständnis, dass der Bundespräsident unbedingt originell oder provokant sein soll. Das ist nicht der Teil der Jobbeschreibung. Er ist kein unabhängiger Intellektueller, der einen Paradigmenwechsel provozieren soll. Aber er benötigt ein Gespür, wenn der common sense in Bewegung ist und einen Anschub braucht.

Eine bemerkenswerte Rede eines Bundespräsidenten zeichnet sich dadurch aus, dass sie den common sense bedient und an ein, zwei Punkten darüber hinausgeht. Frank-Walter Steinmeier ist seit acht Jahren Bundespräsident – und seinen Ansprachen fehlt der zweite Teil.

In der Rede zum 9. November lobt er das Engagement für das Ehrenamt in Deutschland. Er warnt vor den Gefahren der Algorithmen, die auf Social Media-Plattformen die Grundlagen der Demokratie, die Wahrnehmung der Anderen und die Kompromissfähigkeit, ruinieren würden. All das ist schon oft gesagt worden. Hier fehlt jeder leise Hinweis, wie sich das ändern lassen könnte.

Der Kampf um die Demokratie ist Steinmeier glaubhafterweise eine Herzenssache. Doch bei zwei zentrale Fragen dieses Kampfes, dem AfD-Verbot und der politischen Sprache, bleibt er unscharf.

All das ist schon oft gesagt worden. Hier fehlt jeder leise Hinweis, wie sich das ändern lassen könnte.

Beim AfD-Verbot, das angesichts der massiven Vorbehalte der Union sowieso nicht auf der Tagesordnung steht, bleibt Steinmeier in einem gefahrlosen und erkenntnisarmen Ungefähr. Einerseits müsse „eine aggressive, verfassungsfeindliche Partei immer mit der Möglichkeit des Verbots rechnen“. Anderseits sei ein „Parteienverbot die Ultima Ratio“. Man müsse daher weiter prüfen, was zu tun ist. Nunja. Wenn man Steinmeier recht versteht, heißt das: Die derzeitige Lage – man redet mitunter über ein Verbotsverfahren, von dem alle wissen, dass es nicht kommt – ist in Ordnung.

Zur Sprache sagt Steinmeier: Einerseits müsse bürgerliche Politik immer „Distanz zur Sprache der Rechtsextremen wahren“. Andererseits müssten „Themen wie Migration und Sicherheit besprochen werden können, ohne dass sofort der Rassismusvorwurf im Raum steht.“ Bei dieser Definition dürfe der Arbeitskreis Migration der SPD ebenso nicken wie CSU-Innenminister Dobrindt. Nur geklärt ist damit nichts.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Frank-Walter Steinmeier #AfD #Bundespräsident #Verbotsverfahren #Der 9. November
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträt von Friedrich Merz
Union, Grüne, Linke und Naomi Seibt Verbunden durch Schwarmdummheit
Kolumne Die Woche von Friedrich Küppersbusch

Grüne und Linke zeigen Merz wegen Volksverhetzung an, statt von ihm Politik zu fordern. Steinmeier will ordentlich auf den Kabinettstisch pochen.

Frank-Walter Steinmeier steht in einer Kirche am Rednerpult
Steinmeiers Sozialstaatsmahnungen Neoliberaler Pastor
Kommentar von Gunnar Hinck

Der Bundespräsident fordert eine Reform des Sozialstaats. Seine Thesen sind wohlig verpackt, atmen aber den Geist der Agenda 2010.

Ein roter Teppich vor dem Schloss Bellevue.
CSU-Nachfolgerin für Steinmeier? Eine Personaldebatte für Ausgebuffte
Kommentar von Dominik Baur

Viele sehen die CSU-Politikerin Ilse Aigner weit vorn im Rennen um das Amt als Bundespräsidentin. Nur dumm, dass es ein Phantomrennen ist.

Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Bürgermeisterwahl in New York Warum SPD und Grüne keinen Mamdani-Moment erzeugen können
2
Massaker an Zivilisten in Darfur Europa trägt eine Mitschuld an den Kriegsverbrechen
3
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?
4
Soziologin über Pronatalismus in den USA „Sie sagen, wer Kinder haben soll und wer nicht“
5
Kampf gegen die Erderhitzung Danke, China!
6
Sollte Alkohol höher besteuert werden? Prost und Contrabier