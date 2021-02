Start des Emissionshandels in China : Ohne Obergrenze fürs Klima

Der chinesische Handel mit Emissionsrechten hat begonnen. Er wird vorerst nur wenige Energiekonzerne zur Kasse bitten.

Nach Jahren der Ankündigungen und regionalen Pilotversuche ist es so weit: China hat einen nationalen Emissionshandel aufgebaut, der am Montag gestartet ist. Bislang greift das Handelssystem nur für die Stromerzeugung. Insgesamt 2.225 Kohle- und Gaskraftwerke sind zur Teilnahme verpflichtet, und zwar rückwirkend für den Zeitraum ab 2019.

Die chinesische Regierung spricht in einer Mitteilung von „einem wichtigen Ausgangspunkt“ für die Umsetzung der Klimaziele. Auch Um­welt­schüt­ze­r:in­nen finden lobende Worte. „Der Emissionshandel ist essenziell für die Reduktion der Emissionen und die damit verbundenen Kosten“, sagt Zhang Jianyu vom Environmental Defense Fund China.

Die Wirksamkeit des Handelssystems ist aber umstritten. Den Vorwurf fehlender Wirksamkeit musste sich auch der europäische Emissionshandel lange gefallen lassen. Der hatte unter anderem über Jahre eine viel zu hohe Obergrenze für CO 2 -Emissionen gesetzt, was zu niedrigen Preisen bei den entsprechend vielzähligen Zertifikaten führte – und zu keinem nennenswerten Effekt für das Klima. Langsam zeigt sich eine Wirkung.

Der chinesische Emissionshandel funktioniert aber ganz anders. Eine Obergrenze gibt es überhaupt nicht, es geht nur um Energieeffizienz. Entscheidend dafür, ob ein Energiekonzern für sein Kraftwerk zahlen muss oder nicht, ist die sogenannte CO 2 -Intensität. Das ist die Menge an Kohlendioxid, die für eine Megawattstunde Strom in die Atmosphäre entweicht. Wird mehr Strom produziert, können die Emissionen also trotzdem ungebremst weiter steigen.

Großzügiger Grenzwert

Der Grenzwert sei zudem „großzügig“ angesetzt, warnt die Energieexpertin Qin Yan von Refinitiv, einem US-amerikanischen Dienst für Finanzmarktdaten. Er liegt nämlich in etwa beim Durchschnitt aller Kraftwerke im Jahr 2019. Nur wenige sehr alte oder kleine Kraftwerke liegen darüber.

„Der Fokus auf die CO 2 -Intensität macht mit Blick auf die erforderliche Emissionsminderung langfristig keinen Sinn“, sagt die Klimawissenschaftlerin Brigitte Knopf, Chefin des Berliner Forschungsinstituts MCC. „China hat ein Kohleproblem, will sowohl im Inland als auch im Ausland weiter in Kohlekraftwerke investieren, und das wird der Emissionshandel erst einmal kaum verhindern.“ Knopf erwartet aber, dass China das System noch weiterentwickeln wird. „Der Handel wird ja nach und nach auf andere Wirtschaftszweige ausgeweitet, und irgendwann wird sicher auch eine Obergrenze für CO 2 -Emissionen kommen.“