Sprecherin von RSF über Gesetz in Frankreich: „Risiko einer Selbstzensur“

Pauline Adès-Mével, 52, ist Chefredakteurin bei Reporter ohne Grenzen (RSF) in Paris. Sie befasst sich für RSF vor allem mit Angriffen auf die Medienarbeit in Europa. Sie war selber früher Fernsehreporterin bei Thomson-Reuters und Journalistin bei Canal+. Seit 2015 ist sie parallel zu ihren Aufgaben bei RSF Dozentin für Journalismus an der Hochschule für Politische Wissenschaften Sciences Po.