piwik no script img

Sport ohne DopingbannKeine autonome Entscheidung

Alina Schwermer
von Alina Schwermer

Ein deutscher Schwimmer geht bei den Enhanced Games auf Rekordjagd. Der Sportkapitalismus erreicht eine neue Dimension.

Schwimmer Marius Kusch nach dem Anschlag
Auf Prämienjagd: Schmetterlingschwimmer Marius Kusch Foto: dpa

N un hat sich also auch ein deutscher Athlet gefunden: Schwimmer Marius Kusch, Ex-Kurzbahn-Europameister, nimmt 2026 bei den Dopingspielen „Enhanced Games“ in Las Vegas teil. Die Wettbewerbe, die mithilfe von Doping neue Rekorde produzieren sollen, sind von unsterblichkeitssuchenden Überreichen aus dem Trump-Universum und von der Pharmalobby finanziert, darunter deutschstämmige Milliardäre wie Peter Thiel und Christian Angermayer.

Schon aufgrund der langen deutschen Dopinghistorie und der mächtigen deutschen Pharmaindustrie ist nicht überraschend, dass nun auch ein deutscher Sportler das vermeintliche Tabu bricht. Zumal Kusch ins Profil passt: ein Mann am Ende seiner Karriere, der mit den sagenhaften Prämien seine Familie absichern will. Ein Feld, in dem der organisierte Sport versagt.

Schnell gab es die erwartbare Kritik an ­Kusch. „Die Enhanced Games stehen diametral zu allem, wofür der Sport steht“, so Schwimm-Präsident Jan Pommer. Die Empörung mag echt sein, doch sie ist Selbstbetrug. Die Enhanced Games sind keine Verirrung, im Gegenteil: Sie sind die logische letzte Zuspitzung des kapitalistischen Leistungssports.

Dort galt schon immer: Alles für den Rekord. Olympische Ath­le­t:in­nen sterben früher als die Durchschnittsbevölkerung, leben später oft mit massiven Gesundheitsschäden. Die Linie zwischen legalem und illegalem Doping war stets willkürlich und wird systematisch überschritten. Die ideologische Grundlage des Raubbaus für Rekorde hat der Verbandssport gelegt.

Inszenierte Männlichkeit

Die Enhanced Games treiben das mit dem Baukasten der libertären Rechten auf die Spitze: Vermeintliche Ehrlichkeit statt bürgerlicher Druckserei, Kapitalinteressen inszeniert als antibürgerliche Revolte. Am Ende, das ist die bittere Ironie, zahlen Sport­le­r:in­nen wie Kusch vielleicht mit ihrem Leben für die Lebensverlängerung von Überreichen. Es sind die Spiele, die die Gegenwart verdient. Konsequent auch, dass bisher nur eine einzige Frau dabei ist. Es geht, wie immer, um inszenierte Männlichkeit.

Unterschätzt ist, was all das strukturell bedeutet: Überreiche können zunehmend ihre eigenen Weltsportevents organisieren. Die Enhanced Games werben damit, ohne staatliche Unterstützung oder Steuergelder auszukommen. Das ist natürlich eine Lüge: Die Großkonzerne dieser Investoren profitieren massiv von staatlichen Aufträgen, Subventionen oder Steuerbefreiungen. Weiter finanziert die Gesellschaft diesen Sport – aber ohne jedes Recht, dabei mitzusprechen. Ein Demokratieverlust, der so noch wenig beschrieben ist. Die Investoren agieren auch mit faschistoidem Gedankengut.

Die proklamierte Schaffung eines „super human“ erinnert ungut an den „Übermenschen“, den die Nazis von Nietzsche adaptiert haben. Das libertäre Vokabular – auch Kusch spricht von einem Umfeld, das „Leistung wertschätzt und uns die Möglichkeit gibt, unsere Karriere selbst in die Hand zu nehmen“ – unterschlägt, dass für fast alle Sport­le­r:in­nen die enormen Preisgelder ausschlaggebend waren. Eine autonome Entscheidung über den Körper ist das nicht. Aber vielleicht fühlt es sich danach an, je mehr man dabei von Freiheit redet.

Gut möglich, dass die Spiele, die ohnehin eine chaotische Genese hatten, ein Rohrkrepierer werden oder in Vorwürfen versinken wie einst das Nike Oregon Project. Trotzdem könnten die Folgen weitreichend sein. Wenn die Kartellklage gegen World Aquatics und die Welt-Anti-Doping-Agentur Erfolg hat, entsteht ein noch massiverer Dopingdruck auf Ath­le­t:innen. Im Hobbysport dürften sich die Produkte so oder so stärker verbreiten. Immerhin: Die Zeiten für Ath­le­t:in­nen sind günstig, mehr Geld als die jämmerlichen 4 Prozent der Olympia-Einnahmen vom IOC zu fordern.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Alina Schwermer

Alina Schwermer

 freie Autorin
Jahrgang 1991, studierte Journalismus und Geschichte in Dortmund, Bochum und Sankt Petersburg. Schreibt für die taz seit 2015 vor allem über politische und gesellschaftliche Sportthemen und übers Reisen. Autorin mehrerer Bücher, zuletzt "Futopia - Ideen für eine bessere Fußballwelt" (2022), das auf der Shortlist zum Fußballbuch des Jahres stand.
Themen #Kolumne Press-Schlag #Doping #Profisport
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Kerley im lila Trikot beim Sprint
Wechsel zu den Dopingspielen Auf der dunklen Seite
Kolumne American Pie von Johannes Kopp
Der US-Sprinter Fred Kerley hat ein mieses Jahr hinter sich. Die Dopingspiele in Las Vegas kommen da wie gerufen.
Schwimmer zeigt nach Sieg seine Bizeps
Dopingspiele als Gegenmodell Aufstand der Milliardäre
Doping freigeben? Reiche Investoren wollen im Rahmen der Enhanced Games menschliche Bestleistungen und medizinische Fortschritte vorantreiben.
Von Johannes Kopp
Konstanze Klosterhalfen freut sich, nachdem sie über 5000 Meter zur deutschen Meisterschaft lief
Deutsches Sporttalent Laufen ohne Kompromisse
Konstanze Klosterhalfen bricht den deutschen Rekord über 5.000 Meter. Seit sie beim Nike Oregon Project trainiert, pulverisiert sie Bestzeiten.
Von Markus Völker
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Catcalling auf Berlins Straßen Geiler Arsch ist kein Kompliment
2
Antideutsche Linke Absicht, rechte Wirkung
3
Studie von Ökonomin Claudia Kemfert Klimaschutz zahlt sich richtig aus
4
Koalition CDU-Linkspartei Die Gretchenfrage der CDU
5
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird
6
Nationalitäten-Nennung bei Straftaten Statistische Hetze