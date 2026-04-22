W ie war dein Date?“, fragt Maral.

Matteo zieht den Kragen seines Poloshirts ein Stück nach unten.

„Ist das ein Knutschfleck?“, frage ich.

Matteo nickt.

„Macht dich auf jeden Fall jünger“, sagt Maral. „Du wirkst keinen Tag älter als fünfzehn.“

„Haha.“ Matteo lächelt gequält.

Es ist ein sonniger Sonntagnachmittag. Wir machen einen Spaziergang durch den Volkspark Friedrichshain. Der Park scheint nur aus Pärchen und Familien mit kleinen Kindern zu bestehen.

„Wie hieß er denn?“, frage ich.

„Vladimir.“

„Vladimir, der Vampir“, sagt Maral. „Der nächste Vollmond bringt es ans Licht.“

„Du hast definitiv zu viele Twilight-Folgen geschaut“, sagt Matteo.

„War es denn ein schöner Abend?“, frage ich.

„Es war ein Fanta-Abend.“

Ich runzle die Stirn. „Ihr habt Limo getrunken?“

Matteo lacht. „Fanta. Fuck And Never Touch Again.“

„Oh“, sage ich. „Das klingt nicht romantisch.“

„Es war Sex.“

„Ich dachte, du suchst die große Liebe“, sagt Maral.

„Tue ich auch. Aber bis ich sie gefunden habe, muss ich ja nicht im Zölibat leben.“ Mit einem großen Schritt weicht er einem Hundehaufen aus. „Fanta-Abende sind nicht so schrecklich, wie sie sich anhören. Wir hatten eine gute Zeit.“

Fanta hat etwas in Maral angetippt. Ich kann sehen, wie es hinter ihrer Stirn rattert. Eine Weile läuft sie still neben uns her.

Dann erscheint ein Grinsen auf ihrem Gesicht. „Ich würde ein Cola-Date einem Fanta-Abend vorziehen“, sagt sie.

„Ein Cola-Date?“ Matteo sieht sie fragend an.

„Cosmic Oral Lover Animal.“

Das ging ihr also gerade durch den Kopf.

„Hört sich gut an“, sagt Matteo.

Marals Grinsen wird breiter. „Und das Folge-Date ist ein Sprite-Abend.“

Maral macht es spannend und lässt uns einen Moment zappeln.

„Sex Partner Rides In Totally Excited“, sagt sie schließlich. Und betont dabei genüsslich jedes einzelne Wort.

„Wuhu!“ Matteo klatscht begeistert in die Hände. Das Pärchen vor uns dreht sich erschrocken um.

„Fanta war gestern“, sage ich. „Ab sofort nur noch Cola und Sprite für euch zwei.“