dpa | AmMittwochabend ist über Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wer das Himmelsschauspiel beobachten möchte, braucht dafür allerdings den richtigen Augenschutz. Doch kurz vorher kann die Suche nach einer geeigneten Sonnenfinsternis-Brille schwierig werden. Wo könnte es jetzt noch passenden Augenschutz geben?

Eine erste Anlaufstelle könnten Optiker sein. Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) berichtet aus einzelnen Landesinnungsverbänden, dass viele Betriebe Sonnenfinsternis-Brillen anbieten. Wegen der offenbar hohen Nachfrage seien manche aber schon ausverkauft. „Wie realistisch es ist, sehr kurzfristig noch eine Brille zu bekommen, hängt daher stark vom jeweiligen Betrieb und dessen Bestand ab“, sagte eine Sprecherin der ZVA der Deutschen Presse-Agentur.

Der Verband empfiehlt deshalb, direkt bei einem Augenoptiker in der Nähe nachzufragen. Das hat noch einen weiteren Vorteil: Wer unsicher ist, ob eine bereits vorhandene oder neu gekaufte Brille tatsächlich für die Sonnenbeobachtung geeignet ist, kann sich dort beraten lassen.

Auch Planetarien und Sternwarten geben rund um den Beobachtungsabend teilweise Schutzbrillen aus. Daneben werden „SoFi-Brillen“ im Handel angeboten, etwa bei Elektronikhändlern wie MediaMarkt, über Amazon oder in spezialisierten Astroshops und bei Optikversendern wie Bresser. Wer online bestellt, sollte allerdings darauf achten, ob die Brille tatsächlich noch rechtzeitig geliefert werden kann.

„Die Netzhaut besitzt keine Schmerzrezeptoren“

Auch während einer partiellen Sonnenfinsternis ist das Sonnenlicht stark genug, um die Netzhaut zu schädigen. Besonders tückisch: „Die Netzhaut besitzt keine Schmerzrezeptoren. Betroffene bemerken eine Schädigung deshalb häufig erst später“, sagt Felicitas Bucher, Oberärztin an der Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg.

Eine Sonnenfinsternis-Brille besitzt deshalb eine spezielle Filterfolie, die nur einen geringen Teil des Sonnenlichts durchlässt. Normale Sonnenbrillen bieten diesen Schutz nicht. Wer keine Schutzbrille hat, kann die Sonnenfinsternis indirekt beobachten, zum Beispiel mit einer Lochkamera. Sie projiziert das Bild der Sonne durch ein kleines Loch im Karton auf eine helle Fläche.

Sonnenfinsternis sorgt für Programmänderungen bei TV-Sendern

Die Sonnenfinsternis wird auch zu einem Fernsehereignis. Einige TV-Stationen werfen für das Himmelsspektakel ihr Programm um und schalten live zu Aussichtspunkten.

Das ZDF ändert dafür auch sein Primetime-Programm: Die um 20.15 Uhr beginnende Ausgabe der Trödelshow „Bares für Rares XXL“ wird bei guten Witterungsbedingungen gegen 20.25 Uhr für rund zehn Minuten unterbrochen. Der Sender zeigt dann live die totale Sonnenfinsternis über Mallorca.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Auf Mallorca erreicht die totale Sonnenfinsternis gegen 20.31 Uhr kurz vor dem Sonnenuntergang ihren Höhepunkt. Bei dem seltenen Naturschauspiel verdeckt der Mond dann die am Horizont stehende Sonne komplett.

Etwas früher und ausführlicher können Zuschauer das Ereignis bei 3Sat verfolgen. Dort beginnt um 20.15 Uhr die Spezialausgabe „Terra X: Harald Lesch“, ebenso auf dem YouTube-Kanal „Terra X Lesch & Co“.

Der Astrophysiker begleitet die Finsternis gemeinsam mit Jasmina Neudecker direkt von Mallorca aus. Dabei seien auch „prominente Gäste“, kündigte das ZDF an. Im Netz kann man noch etwas früher dabei sein: Ab 20.00 Uhr im ZDF-Streaming unter sonnenfinsternis.zdf.de.

RTL überträgt ab 20.15 Uhr die 25-minütige Sondersendung „Sonnenfinsternis am Ballermann Live – Das Himmelsspektakel des Jahrzehnts“. Die Übertragung wird zeitgleich beim Nachrichtensender ntv ausgestrahlt. Die ursprünglich geplante „stern TV Reportage“ verschiebt sich dadurch bei RTL auf 20.40 Uhr.

Der Nachrichtensender Welt strahlt von 18.55 Uhr bis 21.10 Uhr eine gut zweistündige Sendung unter dem Titel „Welt Live: Totale Sonnenfinsternis“ aus. Reporterteams begleiten die Finsternis aus verschiedenen Regionen Europas.