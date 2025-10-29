piwik no script img

Serbisches Theaterfestival unter DruckRegisseur Milo Rau aus Belgrad ausgeladen

Milo Rau, ein Theatermacher bekannt für politische Stücke, darf nicht zu dem wichtigen Theaterfestival Bitef kommen. Der politische Druck auf die serbische Kulturszene nimmt zu.

Milo Rau
Milo Rau vergangenen Sommer auf den Wiener Festwochen Foto: imago

dpa | Der Schweizer Theatermacher und Intendant der Wiener Festwochen, Milo Rau, ist vom renommierten Belgrader Theaterfestival Bitef ausgeladen worden. Die Entscheidung gehe vom politisch besetzten Vorstand des Festivals aus und stelle einen „Präzedenzfall“ dar, sagte die künstlerische Leitung um den Theaterregisseur Milos Lolic.

In Serbien regiert Präsident Aleksandar Vucic mit zunehmend autoritären Methoden, die auch Zensur sowie Gewalt gegen Oppositionelle einschließen. Nun steht auch die Zukunft des Bitef auf dem Spiel, der seit fast sechs Jahrzehnten wichtigsten Schau zeitgenössischen Theaters in Südosteuropa.

Rau, der immer wieder politisch relevante Themen aufgreift, hätte in Belgrad nach dem Willen der künstlerischen Leitung seine Aufführung „Der Prozess Pelicot“ präsentieren sollen. Das in diesem Jahr für die Wiener Festwochen und das Theaterfestival in Avignon produzierte Stück von Rau und Servane Dècle thematisiert auf dokumentarische Weise den Fall der Französin Gisèle Pelicot, die jahrelang von ihrem Ehemann betäubt und von Dutzenden Männern sexuell missbraucht worden war.

Die Einladung zum Bitef scheiterte demnach an der Ablehnung durch den Vorstand, in dem auch eine Vertreterin des Kulturstaatssekretariats und eine regierungsnahe Journalistin saßen. Das Gremium begründete sein Veto nicht mit Vorbehalten gegenüber der Pelicot-Aufführung, sondern mit dem – nirgendwo offiziell festgehaltenen – Umstand, dass Milo Rau in Serbien eine „Persona non grata“, eine unerwünschte Person, sei.

Raus Kritik an Prestigeobjekt von Vucic

Tatsächlich hatte Rau als Eröffnungsredner des vorjährigen Bitef-Festivals den geplanten Lithiumabbau in einem Naturschutzgebiet im Westen Serbiens kritisiert. Viele Serben lehnen ihn ab, weil sie Schäden für die Umwelt befürchten, die durch die Korruption und Schlamperei der Vucic-Regierung noch vergrößert würden. Für den Staatschef handelt es sich jedoch um ein Prestigeobjekt, das auch von der EU und Deutschland unterstützt wird. Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für die Batterien in E-Fahrzeugen.

Als Konsequenz von Raus Rede wurde der Vertrag des damaligen künstlerischen Festivalleiters Nikita Milivojevic nicht verlängert. Zu seiner diesjährigen Ausladung sagte Rau in einer Mitteilung der Wiener Festwochen, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt: „Die Entscheidung, das Stück „Der Prozess Pelicot“ zu zensieren, vollendet die seit Monaten andauernde Zerstörung der künstlerischen Freiheit bei einem der größten Festivals Europas.“

Fragliche Zukunft des Festivals

Wegen finanzieller Kürzungen seitens der öffentlichen Hand und politischer Einmischungsversuche wurde das diesjährige Bitef von seinem traditionellen Termin im September aufs Jahresende verschoben, ohne dass ein konkretes Datum bekanntgeworden wäre. Nach der Rau-Ausladung trat die künstlerische Leitung um Lolic zurück, der für die Zensurentscheidung verantwortliche Vorstand löste sich auf. In Belgrad wird nicht mehr damit gerechnet, dass das Bitef in diesem Jahr über die Bühne gehen wird.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Politisches Theater #Theater #Milo Rau #Serbien #Aleksandar Vucic #Belgrad
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Milo Rau schwenkt eine bunte Fahne
Aktivismus, Kunst und Selbstinszenierung Milo-Rau-Dämmerung in Wien

Prominente Künstler und Intellektuelle wie Elfriede Jelinek widersprechen dem Leiter der Wiener Festwochen. Der rief dazu auf, für Gaza zu „brennen“.

Von Uwe Mattheiß
Hauptdarstellerin Ursina Lardi als kassandrische Seherin vor einer Videoprojektion von Azad Hassan, Lehrer aus Mossul, in der Schaubühne
Milo Rau an der Berliner Schaubühne Gewalt der Bilder, Bilder der Gewalt

Braucht es Fotos vom Kriegsleid, um Kriege zu beenden, fragen Theatermacher Milo Rau und Solistin Ursina Lardi auf aufwühlende Weise in „Die Seherin“.

Von Barbara Behrendt
schwarz-weiß Foto von 6 Personen nebeneinander
Das Studentische Kulturzentrum Belgrad Von Beginn an radikal

Im SKC in Belgrad erfand sich in den 1970ern die Kunst neu. Im Zuge der Proteste besetzten es Studierende zeitweise, unterstützt von der freien Kunstszene.

Von Philine Bickhardt
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Union attackiert ZDF Zum Abschuss freigegeben
2
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
3
Stadtbild, Migration, Rente Deutschland leistet sich die dümmsten Debatten
4
Felix Banaszak und das Stadtbild Was hängen bleibt
5
Bundeswehr bedient sich bei Tolkien Heer der Kapuzen
6
ZDF kündigt Firma aus Gaza ZDF hält Mitarbeiter eines Dienstleisters für Hamas-Mitglied