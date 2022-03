Schulplatzmangel und Ukraine-Krieg: Neue Schulen braucht die Stadt

Mehr als 300 ukrainische Lehrerinnen mit sehr guten Deutsch-Kenntnissen haben sich bereits in Berlin beworben, um etwa in Willkommensklassen zu unterrichten. Das sagte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Freitag beim Besuch einer Willkommensklasse am Lessing-Gymnasium in Mitte gemeinsam mit Bundesbildungsminsterin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Außerdem könnten in der Hauptstadt über 3.000 Plätze in Willkommensklassen angeboten werden. Rund 500 Kinder und Jugendliche werden bereits in den Klassen unterrichtet und 50 Kinder pro Bezirk seien in Regelklassen untergebracht, so die Bildungssenatorin. „Der Motor dieses Erfolgs ist die unglaubliche Solidarität“, so Busse.

Bis zu 100.000 Geflüchtete erwartet die Regierende Franziska Giffey in Berlin. „Wir gehen davon aus, dass wir wahrscheinlich 50.000 bis 100.000 Menschen hier in Berlin haben werden“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag nach einem Besuch im Landesamt für Einwanderung (Lea). „Das ist immerhin ein Drittel Bezirk. Das ist eine sehr große Herausforderung.“ (dpa)