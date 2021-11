Schulleiter über Coronalage an Schulen: „Das schaffen wir nicht mehr“

Präsenzpflicht will die Präsenzpflicht an Schulen erneut aufheben, kündigte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag an. In Berlin will man dem nicht folgen, sagte ein Sprecher von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) unter Verweis auf die nochmal deutlich höheren Inzidenzen im Nachbarland.

Testpflicht In Klassen mit mindestens zwei Positivfällen soll künftig eine Woche lang täglich getestet werden, teilte die Bildungsverwaltung am Dienstag nach einer Sitzung mit ExpertInnen des Hygienebeirats mit. Bisher galt, dass sich SchülerInnen dreimal/Woche testen lassen müssen, unabhängig von der Infektionslage. Kita-Kinder müssen sich künftig zweimal pro Woche von den Eltern zu Hause oder in der Kita schnelltesten lassen. Die Kitas sollen die Tests dokumentieren. (taz)