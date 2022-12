Schüsse in Frankreichs Hauptstadt : Attentat mitten in Paris

Mutmaßlich aus rassistischen Gründen hat ein 69-Jähriger in Paris nahe eines kurdischen Zentrums drei Menschen getötet und drei weitere verletzt.

PARIS taz | Mindestens drei Menschen sind am Freitagmittag auf der Straße im 10. Stadtarrondissement von Paris in unmittelbarer Nähe eines kurdischen Zentrums von einem offenbar allein handelnden 69-jährigen Mann erschossen worden. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Auch der am Tatort von der Polizei festgenommene Angreifer wurde am Gesicht leicht verletzt, als er nach einem Fluchtversuch in einem Friseursalon überwältigt wurde.

Hatte er es speziell auf das kurdische Zentrum Ahmet Kaya abgesehen, in dem sich auch ein Restaurant befindet? Gleich nach den tödlichen Schüssen versammelten sich Kur­d*in­nen vor der Polizeisperre, wo sie mit Sprechchören in kurdischer Sprache demonstrierten. Ihr Verdacht ist verständlich, denn 2013 waren drei politisch aktive Kurdinnen von einem Türken mitten in Paris erschossen worden. Diverse Einrichtungen der kurdischen Gemeinschaft wurden ab sofort unter Polizeischutz gestellt.

Die ersten Angaben der Polizei zur Person des mutmaßlichen Täters deuten eher auf einen rassistisch oder fremdenfeindlich motivierten Anschlag hin. Der 69-jährige französische Staatsangehörige, der vor seinem Ruhestand bei der Staatsbahn SNCF gearbeitet haben soll, ist bei der Justiz kein Unbekannter. Er wurde erst kürzlich aus der Untersuchungshaft entlassen. Denn er hatte bereits zwei Mal Mi­gran­t*in­nen angegriffen.

Im letzten Jahr hatte er mit einem Säbel Zelte von obdachlosen Geflüchteten im Pariser Quartier Bercy attackiert und dabei zwei Personen schwer verletzt. Er sollte sich deswegen demnächst vor einem Gericht verantworten. Bis dahin war er auf freiem Fuß, obschon er wegen bewaffneter Gewalt im einem Vorort im Norden von Paris verurteilt worden war. Er hatte gegen diese Verurteilung Berufung eingelegt. Die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau hat angekündigt, es werde eine Strafuntersuchung wegen Mordes und Mordversuchs gegen ihn eingeleitet. Um ein terroristisches Attentat handle es sich nach bisherigem Wissen nicht, sagte sie.

Ob der Tatverdächtige Mitglied einer extremistischen Gruppe war oder sonst irgendwelche Verbindungen zur extremen Rechten hatte, konnte bisher nicht bestätigt werden. Mehrere Persönlichkeiten der politischen Linken haben gegen den von der extremen Rechten immer wieder angestachelten Fremdenhass und Rassismus protestiert und namentlich auch einen Schutz der Kurden gefordert.