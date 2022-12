Nach Schüssen in Paris : Rassistisches Motiv eingeräumt

Der mutmaßliche Täter habe gehandelt, weil er Rassist sei. Zuvor tötete der 69-Jährige drei Menschen in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums.

PARIS afp/dpa | Nach den tödlichen Schüssen in einem kurdisch geprägten Viertel in Paris hat der mutmaßliche Täter ein rassistisches Motiv eingeräumt. Der 69-Jährige habe einem Polizisten bei seiner Festnahme gesagt, er habe gehandelt, weil er „Rassist“ sei, hieß es am Samstag aus Ermittlerkreisen. Bei seiner Festnahme habe er einen kleinen Koffer mit zwei Magazinen und mindestens 25 Patronen vom Kaliber 45 bei sich gehabt.

Der bereits in der Vergangenheit wegen rassistischer Gewalt angeklagte Franzose hatte am Freitag in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums in Paris drei Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde am Tatort in Polizeigewahrsam genommen und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Erst vor wenigen Tagen war er aus der Haft gekommen. Im vergangenen Jahr hatte er ein Zeltlager von Migranten angegriffen und mehrere Menschen verletzt. Auch 2016 soll er Medienberichten zufolge einen Mann mit einem Messer angegriffen haben.

Bei den Toten handelt es sich laut dem kurdischen Verband CDK-F um kurdische Aktivisten, unter ihnen eine junge Frau und ein Musiker. Der Verband fordert Aufklärung und beschuldigte zunächst den türkischen Staat und dessen Präsident Recep Tayyip Erdogan, für die Morde verantwortlich zu sein.

Am Samstagmittag wollen Kurdinnen und Kurden in der französischen Hauptstadt eine Demonstration abhalten. Der Pariser Polizeipräfekt will am Vormittag Vertreter der kurdischen Gemeinde treffen.

Politische Reaktionen auf den Anschlag

Premierministerin Elisabeth Borne sprach von einer „schrecklichen Tat“, Präsident Macron von einem absichtlichen Angriff auf Kurden gesprochen. Auch international gab es Reaktionen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb auf Twitter auf Deutsch und Französisch von einer „schlimmen Tat“, die „Paris und Frankreich erschüttert hat“. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) twitterte zu dem Mehrfachmord: „Hass darf niemals gewinnen.“ Auch der US-Außenminister Antony Blinken hat sich bestürzt über den Mehrfachmord in einem kurdisch geprägten Viertel von Paris geäußert. „Mein tiefes Mitgefühl gilt den Opfern des Angriffs“, schrieb er auf Twitter.

Die französische Tageszeitung „Le Parisien“ schrieb am Samstag:„Es gibt Taten, von denen wir ahnen, dass sie viel über den Zustand eines Landes sagen. (…) Innenminister Gérald Darmanin hat bereits klargestellt, dass der Täter nicht Mitglied in einer von elf rechtsextremistischen Gruppierungen war, die in den vergangenen Jahren verboten wurden. Aber wie soll man dieses weihnachtliche Drama nicht eingebettet sehen in ein immer krankhafteres Klima? Es reicht, in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein, um den Hass zu sehen, der sich dort in einem stetigen Strom ergießt.“

Mord an Kurden vor 10 Jahren

Fast auf den Tag zehn Jahre genau vor der Gewalttat, am 9. Januar 2013, waren im selben Pariser Viertel drei kurdische Aktivistinnen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ermordet worden. Den bis heute andauernden Ermittlungen der französischen Justiz zufolge waren Mitglieder des türkischen Geheimdienstes an der Tat beteiligt, es gibt jedoch keine Erkenntnisse zu mutmaßlichen Auftraggebern.

Kurdische Organisationen hatten erst kürzlich eine Aufklärung des Dreifachmordes von 2013 gefordert, für den 7. Januar ist eine große Demonstration kurdischer Gruppen in Paris geplant. Nach Informationen des in Berlin ansässigen Kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit fand zum Zeitpunkt der Tat in dem Pariser Kurdenzentrum ein Vorbereitungstreffen für die Demonstration statt.