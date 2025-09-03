piwik no script img

taz zahl ich

Schmelzendes EisEisgigant A23a stirbt plötzlich im Zeitraffer

Jahrzehnte war er auf Wanderschaft. Jetzt droht das immer wärmere Wasser dem einst gößten Eisberg der Welt rasant den Garaus zu machen.

gigantischer flacher Eisberg mit höhlenartigen Durchbrüchen auf Höhe der Wasseroberfläche
So sah der „König der Meere“, der A23a, noch vor gut einem Jahr aus. In wenigen Wochen könnte er praktisch verschwunden sein Foto: dpa

Paris afp | Er galt lange als einer der ältesten und größten Eisberge der Welt. Nun fällt der A23a in sich zusammen und könnte innerhalb von Wochen ganz verschwinden. „Das Wasser ist viel zu warm, als dass er sich halten könnte“, sagte Andrew Meijers von der britischen Forschungsorganisation British Antarctic Survey (BAS).

Der Eisberg A23a schmelze ständig, sagte der Forscher. Er erwarte, dass es in den kommenden Wochen so weiter gehe, und der Eisberg „in ein paar Wochen nicht mehr wirklich zu erkennen ist“.

Noch vor wenigen Monaten wog der Eisberg fast eine Billion Tonnen und war in etwa so groß wie die Insel Mallorca. In den vergangenen Wochen waren dann riesige Brocken, insgesamt etwa 400 Quadratkilometer, abgebrochen. Auch kleinere Teile des Eisbergs, von denen viele immer noch groß genug waren, um Schiffe zu gefährden, schwammen in der Nähe des Eisbergs umher. Nun ist er nur noch halb so groß, wie eine Analyse von Satellitenbildern des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus durch AFP zeigte.

Der A23a war 1986 von der Antarktis abgebrochen, lief jedoch schnell auf Grund und blieb über 30 Jahre lang auf dem Meeresboden stecken. Im Jahr 2020 löste sich der Eisberg und wurde durch den antarktischen Zirkumpolarstrom, eine Meeresströmung, in den Südatlantik getragen.

Zäher Wanderer

Im März lief er vor der abgelegenen Insel Südgeorgien auf Grund. Es gab Befürchtungen, dass der Eisberg große Kolonien von Pinguinen und Robben daran hindern könnte, ihre Jungen zu füttern. Ende Mai löste sich der Eisberg erneut und driftete weiter.

Durch zunehmend wärmere Gewässer und riesige Wellen löst sich der A23a schnell auf. Wissenschaftler seien überrascht gewesen, dass der Eisberg so lange gehalten habe, sagte Meijers. „Die meisten Eisberge schaffen es nicht so weit.“ Der A23a sei wirklich groß gewesen und habe deswegen länger gehalten und sei weiter gekommen, betonte der Forscher.

Dass Eisberge schmilzen, ist ein natürlicher Prozess. Wissenschaftler betonen jedoch, dass die Geschwindigkeit, mit der sie aus der Antarktis verschwinden, zunimmt und diese Entwicklung wahrscheinlich mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel zusammenhängt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Antarktis #Meere
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Vier Kaiserpinguine in einer Reihe

Forscher warnen

Antarktis könnte kippen

Nicht nur Kaiserpinguine sind bedroht, zeigt ein Forschungsüberblick. Demnach verändert sich die Südpolregion gerade abrupt und womöglich unumkehrbar.
Ein schlafender Eisbär

Studie der OECD

Klimaschutz stärkt die Wirtschaft

Ambitionierter Klimaschutz ist gut für die Wirtschaft, zeigt eine Studie. Noch nicht einmal einberechnet sind die verhinderten Klimakatastrophen.
Von Jonas Waack
Eine Gruppe Touristen wandert in der Nähe des grönländischen Ortes Ilulissat vor der Kulisse riesiger Eisberge entlang. Die Eisberge sind vom nahegelegenen Gletscher Sermeq Kujalleq gekalbt

Großes Schmelzen am Nord- und Südpol

1,5 Grad mehr sind zu viel für das ewige Eis

Kolumne Apokalypse der Woche von Nick Reimer
Steigt die globale Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad, sind die Eisschilde an den Polen nicht zu retten. Die Auswirkungen wären dramatisch.

klimawandel

Ein Windpark

Reiches Energie-Monitoring

Die simulierte Bremse

Eine Studie bereitet Argumente gegen das Energiemonitoring des Wirtschaftsministeriums vor. Ministerin Reiche mahnt „Realismus“ an.
Von Jonas Waack

2.9.2025

Ein Mann lächelt in die Kamera

Youtuber Anthony Lee

Rechtspopulist soll nach Beleidigung von taz-Reporter zahlen

Der AfD-freundliche Influencer Lee hatte taz-Redakteur Jost Maurin als „Arsch“ geschmäht. Dafür muss Lee nun zahlen. Sonst droht ihm eine Anklage.

2.9.2025

Eine Bohrinsel des niederländischen Unternehmens One-Dyas in der Nordsee.

Aktivistin über Protestcamp auf Borkum

„Diese Bohrungen dürfen nicht stattfinden“

Fridays for Future errichtet auf Borkum ein Protestcamp, um gegen Gasbohrungen protestieren. Mitorganisatorin Nele Evers über die Hintergründe.
Interview von Krischan Meyer

2.9.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

2

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

3

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

4

Klimaaktivistin über langen Atem

„In diesem Sinn bin ich wohl eine Staatsfeindin“

5

Söder will regionale Erbschaftsteuer

In Bayern soll das Sterben am günstigsten sein

6

Shanghaier Organisation für Kooperation

Autoritäre Internationale trifft sich in China