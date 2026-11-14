D as schönste Kartenspiel, das man im Wirtshaus spielen kann, heißt Schafkopf. Ich habe mich dafür jahrelang in Berlin mit Kolleg:innen getroffen, die wie ich bayerischen Migrationshintergrund haben. Das ist wichtig, denn zu diesem Spiel gehört eine eigene Geheimsprache, die man umso leichter beherrscht, je mehr man des Bayerischen oder Fränkischen mächtig ist – interessanterweise spielt das Trennende der Dialekte in diesem Fall kaum eine Rolle.

Sitzen also vier Personen am Nebentisch und hält jede:r acht Karten in der Hand und es fallen Begriffe wie Gras, Eichel oder Schellen, ist oft von Luschen die Rede, von Unter oder Ober, am meisten aber von der Sau – dem Ass –, dann ist es eine Schafkopfrunde. Überhaupt: Es wäre eine Schande, ohne Worte zu spielen. Die Sprache ist derb, versierte Koaddara (Kartenspieler) haben für jede Karte, die auf den Tisch gelegt wird, einen kreativen Kommentar parat.

Wie beim Doppelkopf geht es darum, möglichst schnell herauszufinden, wer der eigene Partner ist, um dann gemeinsam möglichst hoch zu gewinnen oder nur knapp zu verlieren. Das Wortgeklingel dient dazu, geballte Potenz zu verbreiten, niemals aber (Achtung: Ironie), Wünsche an den vermeintlichen Partner zu richten. Das ist verboten. Als Anfänger sollte man trotzdem nach den ersten Partien gelernt haben, um was es beim „Schmieren“ und „Abspatzen“ geht und auch schon mal der „Oiden“ (die Alte: das Eichel-Ass) begegnet sein.

Aigner ist passionierte Schafkopfspielerin

In Bayern gehört das Spiel zum Wirtshaus wie die Halbe Helles. Oder auch nicht. Denn auch wenn mit Ilse Aigner eine passionierte Schafkopfspielerin bald das höchste Amt im Staate ausüben wird, hält der Bayerische Landesverein für Denkmalpflege das Spiel als Kulturgut für bedroht. Zur Rettung wurde die Kampagne „Schafkopffreundliches Wirtshaus“ gestartet. Zentrales Element ist eine gleichlautende „wetterfeste“ Plakette, die man sich als Wirt an den Eingang schrauben kann.

Als Koaddara habe ich dafür nur einen Kommentar: „Weiter“. Bei diesem Spiel bin ich raus. Denn am Gasthaus liegt es am wenigsten, falls die Leute tatsächlich nicht mehr schafkopfen. Bei uns darf einfach, weil draußen Gasthaus steht, drinnen auch gespielt werden. Vor allem an Tisch 3, da hat die selige Frau Deininger dem halben Ort das Karteln beigebracht.

Und mal ganz grundsätzlich: Es würde mich nicht wundern, wenn schon ein paar Wirte wegen der ganzen Plakettenschrauberei zusperren mussten. Ständig bekommt man irgendetwas mit Gastfreundlichkeit, Nachhaltigkeit oder Traditionsbewusstsein angeboten, das man sich an die Tür pappen soll. Nur die Plakette „Biertrinkerfreundliches Wirtshaus“, die fehlt noch.