Einige Zeit hat sich Rowohlt mit der Entscheidung gelassen, doch nun ist es amtlich: Der Rowohlt Verlag wird Thélyson Oréliens Roman „Es war das oder sterben“, dessen Erscheinen im Frühjahrsprogramm 2027 geplant war, nicht in deutscher Übersetzung veröffentlichen. Das teilte der Verlag am 13. November in einer Pressemitteilung mit.

Damit zieht der Verlag die Konsequenz aus einer Debatte, die sich bereits seit einigen Wochen hinzieht. Nachdem der Roman – „Es war das oder sterben“ sollte der deutsche Titel lauten – als Kandidat für den renommierten französischen Literaturpreis Prix Goncourt gehandelt wurde, wurden KI-Vorwürfe gegen ihn laut. Das KI-Erkennungstool Pangram war zu dem Urteil gekommen, dass 94 Prozent des Romans künstlichen Ursprungs sein sollen.

Der Autor Thélyson Orélien bestritt das, er habe KI nur als Hilfsmittel benutzt. Und sein deutscher Übersetzer Jürgen Ritte zeigte sich überrascht; er meldete Zweifel an den Vorwürfen an. „Blödsinn! KI kann unglaublich viel, aber ein solches Buch kann KI nicht schreiben“, sagte er der SZ – und irrt sich damit offenbar.

Nun hat sich Rowohlt jedenfalls den Vorwürfen angeschlossen und verweist auf neue Erkenntnisse. In der Pressemitteilung heißt es:. Thélyson Oréliens „kanadischer Originalverlag Les Éditions du Boréal hat Ende Oktober mitgeteilt, dass eine in Auftrag gegebene Analyse sowie weitere neuere Informationen darauf hindeuten, dass KI im Schreibprozess eingesetzt wurde, und die Zusammenarbeit mit Thélyson Orélien daraufhin beendet.“

Rassistische Anfeindungen

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Die Entscheidung, die deutsche Übersetzung von Thélyson Oréliens Roman ‚Es war das oder sterben‘ nicht zu veröffentlichen, ist uns nicht leicht gefallen. Sie gründet insbesondere auf unserer Verantwortung für den Schutz künstlerischer Leistungen wie auf unserem verlegerischen Selbstverständnis, dass literarisches Schreiben an die eigene schöpferische Leistung der Autorin oder des Autors gebunden bleibt und der nicht offengelegte Einsatz generativer KI diese Zuschreibung untergräbt.“

Gegen die zum Teil rassistischen Anfeindungen, die im Zusammenhang dieser Vorwürfe aufkamen, nimmt Rowohlt den Autor aber ausdrücklich in Schutz. Die Rowohlt-Verlegerin Nicola Bartels verurteilt in der Pressemitteilung derartige Angriffe: „Es muss eine klare Grenze gezogen werden zwischen der sachlichen Debatte und denunziatorischen, zum Teil rechtsextremen und anonymen Angriffen, die jedes Maß verloren haben.“

Weiter sagt sie: „Die Frage, wie wir in Zeiten von KI mit diesem und anderen Fällen umgehen, wird die Buchbranche weiter beschäftigen. Wir sind davon überzeugt, dass Transparenz über den Einsatz solcher Technologien im kreativen Schaffensprozess eine Grundvoraussetzung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Au­to­r:in­nen und Verlag und somit unverrückbar ist.“