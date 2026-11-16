Roman „Die letzten zehn Sekunden“Eine Familie wie ein Algorithmus

Es ist, wie es oft ist, wenn anderssprachige Buchtitel nicht bloß ins Deutsche übersetzt, sondern auf andere Weise übertragen werden: Bedeutung verschiebt sich. Und trotzdem: Das Umdichten von Originaltiteln hat hierzulande eine lange Tradition. Dostojewski traf es beispielsweise, bei dem man mit „Schuld und Sühne“ versuchte, die moralische Dimension des Romans herauszustellen, wo der eigentliche Titel „Strafe und Verbrechen“ eher auf das beinahe Protokollarische hinweist, das diese psychologische Rekonstruktion eines Kriminalfalls tatsächlich ausmacht.

Auch Bruce Holsingers vierter Roman, der erste in deutscher Sprache, trifft dieses meist merkantil motivierte Schicksal. Denn auch wenn „Die letzten zehn Sekunden“ vor einem Autounfall das auslösende Moment in seinem neuen Roman sind, bringt der englische Titel „Culpability“ (Schuldfähigkeit), den Kern des Buches eigentlich treffend genug auf den Punkt.

Gewiss, nach der Form gefragt, handelt sich hier um einen Thriller, der mit Plottwists und viel retardierendem Moment auf die Frage hinausläuft, was nun wirklich geschehen ist auf dieser Straße in Maryland, auf der der Van der fünfköpfigen Familie Cassady-Shaw mit einem Rentnerehepaar im Gegenverkehr zusammenstößt, das wiederum den feurigen Crash nicht überlebt, während sie selbst bis auf ein paar Schleudertraumata und Knochenbrüche unversehrt bleiben.

Der Roman Bruce Holsinger: „Die letzten zehn Sekunden“. Aus dem Englischen von Anne Rademacher. Hoffmann und Campe, Hamburg 2026. 432 Seiten, 26 Euro

Der im Präsens geschriebene Roman liest sich über weite Strecken wie ein hyperrealistisches Zeitdokument, bedient sich eher filmischer statt literarischer Kniffe. Fingierte New-Yorker-Interviews mit einem KI-Milliardär, der sich über das neoliberale Konzept des „effektiven Altruismus“ lustig macht, sind ebenso Teil der Geschichte wie Protokolle aus US-Senatsanhörungen, in denen der Einsatz von autonomen Drohnenschwärmen gegen Zivilisten rationalisiert wird. Mit diesem dichten Netz aus Gegenwartsreferenzen entwickelt der Roman seine KI-kritische Grundthese, ohne eine moralische Bewertung mitzuliefern.

„Schuld und Sühne des KI-Zeitalters“

Darüber hinaus webt Holsinger in dieses Gerüst aus Suspense-Elementen verschiedene Diskurse ein, die man eher in Gesellschafts- oder Familienromanen vermuten würde. Als „Schuld und Sühne des KI-Zeitalters“ bewirbt der Verlag den Roman, und ganz abwegig ist der Vergleich nicht. Denn am Steuer saß zwar Charlie, der mit einem Lacrosse-Stipendium ausgestattete älteste Sprössling der Cassidy-Shaws, doch zusätzlich verfügt das Auto über einen KI-gestützten Autopiloten, der den Unfall eigentlich hätte verhindern müssen.

Wen trifft also tatsächlich die Schuld am Unfall? Gleichzeitig erzählt Holsinger vom Versagen eines Vaters, des Icherzählers Noah, der der Tatsache ins Auge blicken muss, einen testosteronschwangeren „Jock“ erzogen zu haben, der aus seinen Privilegien nur Eigensinn abzuleiten weiß.

Bei Lorelai, Noahs Ehefrau, handelt es sich um eine wie dem 19. Jahrhundert entsprungene Moralphilosophin, die sich in ihrer mehrfach im Roman zitierten Doktorarbeit „Seelen aus Silizium“ mit der „unmenschlichen Seele des Algorithmus“ und der Frage beschäftigt, wie schuldfähig eine KI eigentlich sein kann, die kein Konzept von Leid, von Trauer kennt:

„Die Menschheit hat sich, nach Sartres Verständnis, zwar nicht selbst erschaffen, doch wir haben Maschinen geschaffen. Und die Frage nach der Freiheit dieser Maschinen – ihrer Autonomie – prägt unsere Gegenwart auf eine Weise, die die meisten von uns weder sehen noch verstehen. Ist eine Maschine für ihr Handeln verantwortlich? Natürlich nicht. Wir tragen die Verantwortung für die Folgen der Freiheit, die wir den von uns geschaffenen Objekten gewähren.“

Der Bordcomputer als Zeuge

Gleichzeitig wirkt Lorelai selbst an vorderster Front an der Entwicklung autonomer KI-Algorithmen mit und wird im Laufe des Romans immer mehr in die Nähe der Schuldigen am Unfall gerückt – und darüber an der drohenden Zerrüttung der Familie, der Gesellschaft im Allgemeinen. Zu allem Überfluss haben die ermittelnden Behörden im Bordcomputer ihres Autos einen weiteren Zeugen, dem das Lügen selbst zum Wohle seiner Besitzer versagt ist und der stets bereit ist, mit den Autoritäten zu kooperieren: „Und das Beste daran: Die KI fragt nie nach einem Anwalt.“

Die Schlinge um den Hals Charlies und des Rests der wohlsituierten Cassidy-Shaws zieht sich immer enger zu. Unweigerlich denkt man dabei an Dave Eggers’ jüngste Versuche wie „Der Circle“, den dystopischen Weltgeist, der wie aus der Büchse der Pandora aus dem Silicon Valley auf die Menschheit losgelassen wurde, im persönlichen Erleben seines gut bezahlten Personals einzufangen und so als in Wahrheit menschenfeindlich zu entlarven.

In „Die letzten zehn Sekunden“ gelingt dies ungleich besser, denn Holsinger versteht es, weit weniger holzschnittartig das Große im Kleinen zu erzählen. Eindrücklich schafft es der Roman, den sprengenden Effekt von KI auf das ohnehin gespannte Gesellschaftsgefüge der Postmoderne in seiner von Adorno einst als „unselige Keimzelle“ bezeichneten kleinsten Einheit zu spiegeln: der bürgerlichen Familie. Bald wird erlebte Wahrheit infrage gestellt, Geheimnisse bleiben nur so lange geheim, wie es keine vermeintlich zweifelsfreie Gegendarstellung der KI-Bots und Autopiloten gibt.

Nun ist Moral in Zeiten von erstarkendem Neofaschismus und grassierender Kriegslust als politische Kategorie denkbar unbrauchbar, doch es gibt auch noch eine andere Bedeutung, die man vielleicht eher durch den Begriff der Ethik begreift, die weniger mit den persönlichen Handlungsentscheidungen zu tun hat.

KI-Firmen bilden hierbei die Speerspitze einer postmoralischen Gesellschaft, überbieten sich in katastrophischen Kassandrasprüchen und loben dabei doch nur die entfesselte Leistungsfähigkeit ihrer neuesten Modelle. Vielleicht ist es gerade deswegen geboten, ja unumgänglich, auf eine zutiefst menschliche Weise, nämlich der des Erzählens, gegen sie aufzubegehren, statt seine Zeit mit den bewusst abstrakten Orakelsprüchen von Sam Altman und Co zu verschwenden.

Das Universelle in der Conditio Humana

Ein ebenso passender Vergleich wie Dostojewski wäre vielleicht der „Große Gatsby“ gewesen, dem nämlich ein ähnliches Kunststück wie Holsinger gelingt. Auch hier schafft es F. Scott Fitzgerald, eine universelle Geschichte in einem schwerreichen Milieu zu erzählen, für einen klassenlosen Moment das Universelle in der Conditio Humana freizulegen, dem Maschinengeist der Gegenwart eine zutiefst menschliche Sehnsucht entgegenzustellen – etwas, das den Robotern für immer fremd bleiben wird. Kann ein LLM, ein Large Language Model, vom grünen Licht am anderen Ende einer Bucht träumen?

„Eine Familie ist wie ein Algorithmus“, endet mantrahaft der Prolog des Romans – „bis er nicht mehr stimmt.“ Für die Cassidy-Shaws wie für viele Vermögende scheint die Rechnung aufzugehen – bis sie es nicht mehr tut. Die maschinengestützten Drangsale der spätkapitalistischen Renditegesellschaft machen eben vor niemandem halt. In letzter Konsequenz auch nicht vor ihren Profiteuren.