Am frühen Morgen rückte am Freiburger Langmattenwäldchen die Polizei an. Sie sollen die teilweise Rodung eines Waldes für den geplanten neuen Stadtteil Freiburg Dietenbach absichern. Derzeit wird eine Schneise durch den Wald gerodet. Hier sind Versorgungsleitungen und eine Bahntrasse geplant. Seit vergangenem Samstag wird nun die Wald-Besetzung von der Polizei geräumt. Dabei kam es wiederholt zu Festnahmen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und das Vermummungsverbot.

Sophia Rudolf, Pressesprechin der Besetzung von „DietiBleibt“ kritisiert das Vorgehen der Stadt: „Die Rodung der Schneise wäre aus unserer Sicht vermeidbar gewesen.“ Es hätte Alternativen gegeben, so die Sprecherin.

Die Rodung ist in Zeiten eines allgemeinen Artensterbens ein Armutszeugnis für die Stadt Freiburg Christian Zissel vom Bündnis „Hände weg vom Dietenbach-Wald“

Das Aktionsbündnis „Hände weg vom Dietenbachwald“ kritisierte: „Die Rodung ist in Zeiten eines allgemeinen Artensterbens ein Armutszeugnis für die Stadt Freiburg“, sagt Pressesprecher Christian Zissel. Durch die Rodung seien rund 21 Tierarten gefährdet, darunter verschiedene Vogel- und Fledermausarten. Frau Rudolf kritisierte zudem den Polizeieinsatz. Die Räumungs- und Rodungsarbeiten hätten teils ohne Rücksicht auf die Sicherheit der Menschen in den Baumhäusern stattgefunden.

Am vergangenen Samstag hatte sich eine Person in einem drei Meter tiefen Tunnel unter der Erde angekettet und zusätzlich einbetoniert. Der Tunnel sei wegen des anhaltenden Regens einsturzgefährdet gewesen, berichtete die Polizei dem SWR. In Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk (THW) wurde sie aus dem Erdloch befreit.

Räumung nach Urteil des VGH

Die Rodungen waren vom Naturschutzbund (NABU) mit einer Klage im vergangenen Jahr zunächst gestoppt worden. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim entschied im März dieses Jahres jedoch, dass die Rodungen ab Oktober weitergehen dürfen.

Es ist vermutlich eines der letzten Gefechte um den Bau des neuen Wohnviertels in Freiburg. Der letztlich unauflösliche Konflikt zwischen Wohnungsnot und Flächenverbrauch auch bei sozialen und ökologischen Bauvorhaben wird in Freiburg seit Jahren in allen Facetten ausgefochten. Schon 2019 hatten sich nach einer überwältigenden Mehrheit im Gemeinderat auch die Freiburger in einem Bürgerentscheid mit 60 Prozent klar für den Bau des neuen Viertels ausgesprochen und das bei einer Beteiligung von 50 Prozent.

Tatsächlich soll das Quartier nahezu klimaneutral gestaltet werden, durch energieeffizientes Bauen, erneuerbare Energieversorgung und nachhaltige Mobilitätskonzepte. Dazu gehören nach den Planungen auch großzügige Grünflächen und Versickerungsflächen. Mindestens 50 Prozent der Wohnungen sollen preisgebunden sein und eine sozial wie auch sonst vielfältige Bewohnerschaft anziehen. Bis zu 16.000 Menschen sollen in 6900 Wohnungen Platz finden.

Dafür müssen 4,4 Hektar Wald gerodet und der namengebende Dietenbach verlegt werden. Das Viertel selbst wird auf 150 Hektar fruchtbarem Ackerland entstehen. Die Stadt führt insbesondere für die Rodung umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle durch.

Anm. d. Red vom 15.12.2024: In einer ersten Version dieses Textes vom 10. Dezember sind uns Fehler unterlaufen. Anders als zunächst berichtet sind die Rodungen nicht abgeschlossen. Gegen die Rodung hatte auch nicht das Aktionsbündnis „Hände weg vom Dietenbachwald“, sondern der Umweltverband Nabu geklagt. Die Proteste richten sich zudem nicht grundsätzlich gegen die Bebauung. Wir haben die entsprechenden Stellen korrigiert.