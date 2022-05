Revolutionäre 1. Mai-Demo in Berlin : Ungewöhnlich gemächlich

Rund 10.000 Menschen beteiligen sich an der größten linksradikalen Demo des Landes. Der Start verläuft eher langsam.

BERLIN taz | Die Revolutionäre 1. Mai-Demonstration hat sich am frühen Abend mit dreiviertelstündiger Verspätung – und ungewohnter Gemächlichkeit – am Neuköllner Hertzbergplatz auf der Sonnenallee in Bewegung gesetzt. Ersten Schätzungen zufolge beteiligten sich wieder deutlich mehr als 10.000 Menschen an der größten linksradikalen Demo des Landes.

Hinter dem Fronttranspi „No war but class war“ folgte wie schon im vergangenen Jahr ein Block der Migrantifa und weiterer migrantischer Gruppen, alle ausgestattet mit einheitlichen roten Mund-Nasen-Masken. Noch etwas präsentierter als im Vorjahr war die Zahl der palästinensischen Demonstrant:innen. Polizeisprecher Thilo Cablitz hatte direkt am Hertzbergplatz angekündigt, dass Staatsschutzbeamte mögliche antisemitische Parolen beobachten und die Polizei einschreiten werde. „Es ist möglich, den Staat Israel zu kritisieren und infrage zu stellen, ohne antisemitisch zu sein“, sagt eine Rednerin von Migrantifa vom Lautsprecherwagen.

Vertreten waren aber auch viele weitere migrantische Linke, ob von den Philippinen, aus Kolumbien oder Afghanistan. Formiert hatte sich auch ein einheitlich in schwarz auftretener anarchistischer Block.

Schon eine Stunde vor dem Start hatten sich die ersten Blöcke aufgestellt, ganz so, als könnten sie es kaum erwarten loszugehen. Viele derjenigen, die gekommen waren, verbreiteten unterdessen eine gelöste Feiertagsatmosphäre in Neukölln. Bevor es los geht, gab es vom Lautsprecherwagen erneut die Ansage: „Trinkt keinen Alkohol, dass ist hier eine politische Veranstaltung und kein Sauffest!“

Im Gegensatz zu einem Fest, das parallel auf dem Hermannplatz stattfindet, war der politische Charakter auf der Kundgebung auf dem Hertzbergplatz aber unübersehbar. In Redebeiträgen wurde sich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen und die Profitorientierung im Gesundheitswesen kritisiert.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben Die Sonnenallee ist dicht. Hunderte Meter voller Menschen und kein Ende in Sicht. Sicher nicht weniger als die 20.000 im vergangenen Jahr @Rev1MaiBerlin #Rev1Mai #b0105 pic.twitter.com/8sDwnYpVwJ — Erik Peter (@retep_kire) May 1, 2022

Zum Tag der Arbeit berichtete das Gorillas Workers Collective von den schlechten Arbeitsbedingungen bei dem Lebensmittel-Lieferdienst, bei dem überwiegend Mi­gran­t*in­nen beschäftigt sind. „Wir sind die neue Arbeiterklasse, ohne Raum, überall und nirgends, wir sind die neuen „Gastarbeiter“, rief eine Kurierin den Menschen auf deutsch und türkisch zu.

Streit um die Route

Im Vorfeld hatte es Streit um die Route gegeben. Aufgrund zweier vom Bezirksamt Neukölln initiierter Straßenfeste wurde dem Demobündnis die angemeldete Strecke über den Hermannplatz untersagt. Stattdessen verfügte die Versammlungsbehörde eine Alternativroute durch Neuköllner Nebenstraßen. Bei den Or­ga­ni­sa­to­r:in­nen löste das die Sorge aus, dass die Polizei die Demonstration wie bereits im vergangenen Jahr „angreifen und auflösen könnte“. Ein Redner auf der Demo sagte, die Behörden hätten ihr „Sicherheitskonzept torpediert“.

Der geplante Endpunkt am Kottbusser Tor dürfte bei den Sicherheitsbehörden zumindest Unruhe ausgelöst haben. Die hier von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) gegen alle Widerstände geplante Polizeiwache auf der Galerie über der Adalbertstraße ist für die linke Szene derzeit ein Reizthema. Am Samstag hatte das Bündnis Kotti für alle erneut gegen die Erreichung einer dauerhaften Polizeiwache demonstriert. Diese stelle „keine Lösung, sondern ein weiteres Problem, wenn nicht sogar eine Bedrohung“ dar, wie es in einer Mitteilung hieß.

Wie jedes Jahr seit der ersten Revolutionären 1. Mai-Demo 1988, ein Jahr nach dem so genannten Kreuzberger Aufstand, wurde bereits im Vorfeld über mögliche Ausschreitungen diskutiert. Die Rote Hilfe kritisierte insbesondere die „auf Behauptungen der Repressionsbehörden“ beruhende Berichterstattung, die den Anmelder der Demo als Straftäter „diskreditieren“. Etwa 6.000 Polizist:innen, davon 2.300 aus anderen Bundesländern, wurden für den Tag zusammengezogen, etwa 1.000 mehr als es Spranger noch am Dienstag angekündigt hatte. Bis zum frühen Abend sei der 1. Mai in Berlin „friedlich und ohne Störung verlaufen“, sagte ein Polizeisprecher.