piwik no script img

taz zahl ich

Reichsbürger-Prozess um Prinz ReußSchießübungen in Bayreuth

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollten sie einen Angriff auf den Bundestag vorbereiten. Nun wurden drei Männer in Bayern festgenommen.

Drei Männer stehen nebeneinander. Einer fässt sich an den Kopf
Der Hauptangeklagte Heinrich der XIII. Prinz Reuß (M) mit seinen Verteidigern, im Oberlandesgericht Frankfurt, am 21.5.2025 Foto: Boris Roessler/dpa
Patrick Guyton
Von Patrick Guyton

München taz | Das Netzwerk der Reichsbürger-Putschisten um Heinrich Prinz Reuß ist offenbar noch größer als bisher angenommen. Am Donnerstag wurden in Bayern drei Männer festgenommen, denen der Generalbundesanwalt Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung zum Hochverrat vorwirft. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Sie sind beschuldigt, Mitglieder der Reuß-Gruppe gewesen zu sein.

Vorgeworfen wird ihnen unter anderem, im April 2022 an einem Schießtraining auf einer ehemaligen Bundeswehr-Anlage bei Bayreuth teilgenommen zu haben. Mit diesem Training, bei dem auch andere Reuß-Anhänger dabei waren, sollte ein möglicher gewaltsamer Angriff auf den Deutschen Bundestag vorbereitet werden. Es wurde mit Gewehren und Pistolen geübt. Neben Waffen wurden bei der Razzia nun auch Datenträger sichergestellt.

Vorbereitet und umgesetzt wurden die Durchsuchungen von Spezialkräften aus Bayern, Sachsen und Thüringen. 300 Polizisten waren seit sechs Uhr im Einsatz. Es gab insgesamt acht Durchsuchungen, davon vier in Bayern (Landkreise Forchheim und Nürnberger Land), drei in Sachsen (Erzgebirgskreis sowie Chemnitz) und eine in Thüringen (Landkreis Eichsfeld). Gegen sechs Personen wird ermittelt – fünf Männer und eine Frau. Sie sind zwischen 40 und 61 Jahre alt. Für die drei Festgenommenen waren zusätzlich zu den Durchsuchungen auch Haftbefehle ausgestellt, die Männer stammen aus dem Landkreis Forchheim, Chemnitz und dem Erzgebirgskreis.

Seit schon mehr als einem Jahr laufen bereits drei Mammutprozesse gegen Reuß und 26 weitere Angeklagte. Um überhaupt ordentlich Verfahren zu gewährleisten, hat man sie auf die Gerichtsstandorte Frankfurt, Stuttgart und München verteilt. Den Männern und Frauen werden die Bildung einer terroristischen Vereinigung und Hochverrat vorgeworden, sie werden als rechtsterroristisch eingeschätzt.

Die Gruppe ist bereits 2022 aufgeflogen

Angetrieben von der Reichsbürger-Ideologie sollen sie den gewaltsamen Umsturz des demokratischen Systems der Bundesrepublik geplant haben. Denn diese erkennen Reichsbürger nicht als rechtmäßigen Staat an, sondern bezeichnen sie als „Firma“. Stattdessen sollte Deutschland von einer neuen aus Mitgliedern der Gruppe gebildeten Regierung in dem Status des Jahres 1871 geführt werden.

Geplant war unter anderem die Erschießung von Politikern und die Übernahme von Polizeiapparat und Bundeswehr. Die Gruppe hatte vieles schon genau vorbereitet und Waffenarsenale angelegt. Sie bezeichnete sich als „Patriotische Union“ und war im Dezember 2022 durch eine große Razzia aufgeflogen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Rechter Terror #Reichsbürger #Waffen #Putsch #Razzia
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Handy mit Bundesadler auf dem Display (Symbolfoto)

Gerichtsentscheidung zu Staatstrojanern

Ein bisschen weniger Spionieren

Teilererfolg für Datenschützer am Bundesverfassungsgericht: Künftig ist die Überwachung von Telefonen mit Staatstrojanern nur in Ausnahmen erlaubt.
Von Christian Rath
Markus Krall mit seinem "Freiheit oder Untergang"

Reichsbürger-Prozess um Prinz Reuß

Die rechtslibertären Erinnerungs­lücken des Crash-Propheten

Was wusste Markus Krall über den Umsturzversuch um Prinz Reuß? Angeblich sehr wenig, so gibt er im Frankfurter Reichsbürger-Prozess vor.
Von Joachim F. Tornau
Historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Männern in einem Gerichtssaal

Historiker über Sezessionisten in Tirol

„Das sehe ich als Beginn des deutschen Rechtsterrorismus“

In den 1960er Jahren unterstützten deutsche Rechte Abspaltungsbewegungen in Italien. Der Historiker Darius Muschiol über den „Südtirol-Terrorismus“.
Interview von Marietta Meier

rechter terror

Mehrere Schusswaffen auf einem Tisch.

Umfrage zu Waffenbesitz

Rechtsextreme in Deutschland besitzen über 1.700 Waffen

Eine Umfrage des NDR unter den 16 Bundesländern ergab: Mindestens 1.765 Waffen gehören Rechtsextremisten, Reichsbürgern oder radikalen Querdenkern.

1.8.2025

Markus Krall mit seinem "Freiheit oder Untergang"

Reichsbürger-Prozess um Prinz Reuß

Die rechtslibertären Erinnerungs­lücken des Crash-Propheten

Was wusste Markus Krall über den Umsturzversuch um Prinz Reuß? Angeblich sehr wenig, so gibt er im Frankfurter Reichsbürger-Prozess vor.
Von Joachim F. Tornau

30.7.2025

Ein Wohnhaus, ein Auto und eine uniformierte Person.

Radikalisierung von Jungnazis

Stille in Altdöbern

In Altdöbern und Wismar werden drei Teenager festgenommen. Sie sollen Anführer einer Rechtsterrorgruppe sein. Wie konnten sie sich so radikalisieren?
Von Konrad Litschko

28.6.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Parole „From the River to the Sea“

An­wäl­t*innen fordern Ende der Kriminalisierung

2

Wolfram Weimers Gender-Verbot

Warum ich mich aus meiner Nationalsprache verabschiede

3

Wolfram Weimers Genderverbot

Weg mit dem Wokismus

4

Öffentlichkeitsarbeit der ARD

Gehirnwäsche und Selbstlob

5

Bürgergeld

Union und SPD setzen auf Härte gegen Arbeitsverweigerer

6

Die Wahrheit

Kater empört