piwik no script img

Neue Präsidentin in Costa RicaEin schlechtes Omen

Kommentar von

Knut Henkel

Costa Rica ist ein Stabilitätsanker in Mittelamerika. Durch die neue Präsidentin drohen die positiven Merkmale des Landes geschleift zu werden.

Laura Fernandez steht mit anderen Leuten im Konfettiregen und jubelt
Laura Fernandez am 1. September auf der Wahlparty in San Jose, Costa Rica Foto: Raquel Cunha/reuters

L aura Fernández heißt die kommende Präsidentin von Costa Rica. Sie übernimmt die Schlüssel des Präsidentenpalastes von ihrem politischen Mentor: Rodrigo Chaves Robles. Das sorgt für politische Kontinuität – doch leider der bedrohlichen Art, denn Robles steht für einen politischen Rechtsruck mit autoritärem Touch wie im benachbarten El Salvador. Den dort autoritär regierenden Nayib Bukele hat Laura Fernández als ihr Vorbild bezeichnet; seiner Null-Toleranz-Politik gegenüber Drogenbanden und organisierter Kriminalität will sie folgen. Der laufende Bau eines Hochsicherheits-Gefängnisses in Costa Rica ist der erste Schritt in diese Richtung. Dass Fernández ihrem Vorbild auch bei der Absenkung von Rechtsnormen, den Angriffen auf die Justiz und deren Politisierung folgen wird, ist laut der politischen Opposition durchaus wahrscheinlich.

Das ist eine schlechte Nachricht für die „Schweiz Lateinamerikas“, wie Costa Rica noch vor Kurzem gern genannt wurde. Anders als die fragilen Nachbarstaaten verfügt das Land über eine stabile Demokratie, ein funktionierendes Sozialsystem und eine einigermaßen unabhängige Justiz. Diese demokratischen Institutionen sind jedoch schon unter Chaves Robles immer wieder attackiert worden – und das könnte sich unter Laura Fernández fortsetzen: Sie hat ihrem Mentor einen Platz im Kabinett zugesichert. Unter Robles erfolgte auch der Frontalangriff auf das „Gesetz 8904“, das offenen Tagebau in Costa Rica seit 2010 verbietet. Das Schreddern des Moratoriums scheiterte damals. Doch der Versuch könnte mit der neuen Konstellation im Parlament, wo die konservative Partei der Präsidentin 30 von 57 Mandanten hält, wiederholt werden.

Das wäre ein Desaster für Costa Rica, das zu großen Teilen von seinem nachhaltigen Image, dem Schutz der Natur und dem Öko-Tourismus lebt. Ob das alles unter Laura Fernández zur Disposition steht, ist unklar. Klar ist jedoch, dass Bergbau unter ihrem Vorbild Nayib Bukele in El Salvador seit 2024 wieder möglich ist. Ein schlechtes Omen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Knut Henkel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Wahlsiegerin Laura Fernandez mit gefalteten Händen
Präsidentschaftswahl in Costa Rica Rechte Kontinuität

In Costa Rica hat die konservative Kandidatin Laura Fernández wohl gewonnen. Davon wird auch ihr umstrittener Vorgänger und Mentor profitieren.

Von Knut Henkel
Köpfe von Vogel, Reinecke, Pickert und Boddenberg
Rechtsruck in Südamerika Kehrt die Politik der 70er Jahre nach Südamerika zurück?
Podcast „Bundestalk“ von Stefan Reinecke, Bernd Pickert, Wolf-Dieter Vogel und Sophia Boddenberg

Chile rückt nach rechts, die USA drohen Venezuela. Der Bundestalk ordnet ein, wie sehr Südamerika politisch unter Druck gerät.

El Salvadors Präsident Nayib Bukele bei einer Rede
Präsident säubert Justiz El Salvador auf autoritärem Kurs

El Salvadors Präsident Bukele nutzt seine neue absolute Mehrheit im Parlament, um die Justiz auf Linie zu bringen. Kritiker sehen das Ende der Demokratie.

Von Knut Henkel
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
2
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf
3
Springers Welt Mit Vollgas gegen die Brandmauer
4
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
5
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz
6
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter